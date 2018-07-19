Моряк, следователь, репортер: артековцы осваивают профессии

В июле в «Артеке» стартовали новые профильные смены. Ребята – победители конкурсов из разных регионов страны – смогут научиться работать с уликами, ориентироваться в медиа-пространстве и подчинять себе водную стихию.

Более 70 победителей всероссийского конкурса «Мой порт» прибыли в МДЦ для участия в профильной программе под названием «Море – романтика – профессия». За смену ребята познакомятся с традициями российского флота, приобретут навыки морского дела, узнают про последние технические достижения этой сферы, а также встретятся с представителями профессий, связанных с водной стихией. Для кого-то программа просто станет интересным опытом, а для кого-то, возможно, первым шагом на пути к тому, чтобы связать свою жизнь с морем.

Наставниками артековцев станут опытные моряки, вместе с которыми дети увидят порты Ялты и Севастополя, исследуют учебный парусник «Херсонес» и круизный лайнер «Князь Владимир», а также научатся управлять обычной шлюпкой и парусной яхтой. Смена только началась, а ребят уже посетил капитан первого ранга и по совместительству преподаватель Нахимовского военно-морского училища Федор Еленин. Он поделился 20-летним опытом своей работы, отметив, что в «Артеке» он впервые. «В моем детстве каждый знал об «Артеке» и мечтал о нем, каждый знал, что сюда направляются лучшие из лучших. Я не был ни отличником, ни активистом, поэтому и не думал, что когда-нибудь окажусь в этом замечательном месте. Но, как говорится, никогда не говори «никогда». Здесь очень здорово, поэтому я вам всем по-хорошему завидую», - резюмировал Еленин.

В это же время началась и смена под названием «Юный следователь». Образовательная программа реализована вместе со Следственным комитетом России. Полсотни детей, победивших на конкурсе эссе «Профессия – следователь», будут всю смену в игровой форме постигать основы этой сложной, но очень важной работы.

Однако, прежде всего, по приезду ребята исследовали все уголки лагеря, самыми интересными из которых стали пляж и столовая. Стоит отметить, что общепиты в «Артеке» похожи на молодежные кафе с удобной мебелью и большим выбором блюд, где каждый может найти что-то на собственный вкус. Помимо всего прочего, из-за повышенной активности ребят в дни пребывания в лагере, норма питательных веществ, рекомендованных для растущего организма, здесь повышена на четверть – в основном, за счет сезонных свежих овощей и фруктов, которыми так богат полуостров.

Еще одна профильная смена в «Артеке» открылась для детей, которые мечтают связать жизнь с медиа-технологиями. Целых две недели ребята будут изучать три направления – телевидение, радиовещание и интернет. Все участники программы получат шанс познакомиться с известными ведущими и репортерами ВГТРК, а также получить актуальные для профессии навыки.