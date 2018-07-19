Минтруд обещает беспрецедентный рост пенсий

Глава Минтруда Максим Топилин обещает, что после повышения пенсионного возраста в России будет обеспечен беспрецедентный рост пенсий.

«Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории РФ», — сказал Топилин в докладе на первом чтении Госдумой законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

Он напомнил, что уже с 2019 г. пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 1 тыс. рублей в месяц, а в год это увеличение составит 12 тыс.

«Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, и будет пропорциональный рост», — подчеркнул он.

Первое чтение, в котором документ будет принят с большой вероятностью, означает рассмотрение общей концепции. Правительство обещает, что после ее утверждения будут продолжаться обсуждения инициативы, а сам закон будет дорабатываться.

Топилин также пообещал, что все изменения приведут к росту доходов неработающих пенсионеров: «Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на увеличение пенсий неработающих пенсионеров.

Мы сейчас с коллегами из комитетов готовим проекты федеральных законов о федеральном бюджете на 2019 год и о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы. Безусловно, в этом процессе все эти цифры видны, они видны в параметрах, в проектировках, на них можно посмотреть и не говорить, что цифр каких-то нет. Они все есть».

Законопроект о повышении пенсионного возраста предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

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