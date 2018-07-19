Мавро Орбини – историк, писавший правду о русах

Подтверждением утверждений о том, что история Европы была переписана в интересах Ватикана и правящих романо-германских элит является работа далматского историка Мавро Орбини (1563(?)-1610) «Славянское царство».

Орбини был уроженцем Дубровника, принял сан монаха ордена бенедиктинцев. Люди его любили и уважали за мудрость, усердие, добронравие, собранность и самодисциплину.

В тот период для мыслящих людей славянского Дубровника одной из актуальных тем было печальное положение Славянского мира. Многие народы утратили свою самостоятельность, утрачивали самобытность. Следуя велению сердца, Мавро Орбини принял решение посвятить свою жизнь созданию энциклопедического труда, посвященного истории славянского рода. Он перерыл массу существовавших в то время источников в монастырях и храмах (католическая церковь в тот период была хранительницей культуры в Европе, сохранив в своих недрах часть предшествующей культуры).

Много материалов было найдено в итальянских библиотеках, в том числе в знаменитой библиотеке герцога Урбинского (её основателем был герцог Федериго дей Монтефельтро), которая считалась в тот период одним из величайших хранилищ документов, книг. В специальном здании хранились сотни латинских, греческих, еврейских источников. После смерти Орбини часть этой библиотеки была утеряна, часть попала в архивы Ватикана.

Его труды не прошли даром, он обнаружил массу упоминаний о славянах, которые в настоящее время неизвестны широкому кругу русских, славян мира. Так, он включил в свой труд прямые и косвенные цитаты примерно 330 произведений – более 280 он упоминает сам (в предваряющем труд списке), ещё около 50 можно найти в тексте. Интересным моментом опасности для Ватикана, закулисья того времени является тот факт, что труд Орбини через два года после выхода в свет попал в Индекс запрещённых книг.

Но труд не канул в Лету, через сотню лет дипломат из Дубровника на службе у Петра Первого Савва Рагузинский-Владиславич (он ещё известен тем, что в 1705 году привёз русскому царю арапчонка Ибрагима) преподнёс экземпляр «Славянского царства» Петру I. В 1722 году эта книга в сокращённом виде, в переводе Саввы, была издана в Петербурге. Монах Паисий Хилендарский написал на её основе знаменитую «Славяно-болгарскую историю». Использовал работу Орбини и Василий Татищев. В более поздние времена труд Мавро Орбини был незаслуженно предан забвению. Труд Орбини важен для нас тем, что передаёт нам сведения о славянах из источников, которые малоизвестны или вообще утеряны.

Во многом работа Орбини подтверждает выводы, которые сделал Ю.Д. Петухов в фундаментальном труде «История русов» и «Дорогами богов». Он считал, что протоиндоевропейцы, индоевропейцы – это русы, протославяне-арии. Современный русский народ – это их прямое продолжение, доказательства этому можно обнаружить в мифологии, антропологии, лингвистике, топонимике, археологии, ДНК-генеалогии и в других смежных с историей науках.

Согласно средневековым источникам, которые изучил Мавро Орбини (повторяю, что часть из них безвозвратно утрачена, а другие хранятся в библиотеке Ватикана), славяне воевали почти со всеми народами мира. Они правили Азией, Северной Африкой, занимали большую часть современной Европы.

Именно они разрушили Римскую империю. Вошли в современную отредактированную историю как «германские племена» — франки, юты, англы, саксы, вандалы, лангобарды, готы, аланы и пр.

Они основали свои королевства по всей Европе: от Северной Африки (вандалы-венеды-венеты) и Испании до Британских островов. Славяне основали почти все королевские и знатнейшие роды Европы, например первый княжеский род современной Франции – династию Меровингов (основатель князь Меровей). Да и сами франки-вранцы – это союз племён воронов-вранцев.

По данным Орбини, Скандинавия также была населена славянами, а нынешние шведы, датчане, норвежцы, исландцы и другие «германо-скандинавские народы» это прямые потомки славян.