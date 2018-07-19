Максим Приданников о российском императорском флоте

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Хронометраж:

1:33 – Источники знаний о Российском императорском флоте.

56:10 – Историография по этому вопросу.

1:05:33 – Подготовка флота Российской империи к Первой мировой войне.

1:14:16 – Доки и строительство кораблей.

1:23:33 – Участие российского флота в Первой мировой воне. Потери.

1:41:55 – Закупки для флота в указанный период.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com