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Максим Приданников о российском императорском флоте

16:03. 19 июля 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
1:33 – Источники знаний о Российском императорском флоте.
56:10 – Историография по этому вопросу.
1:05:33 – Подготовка флота Российской империи к Первой мировой войне.
1:14:16 – Доки и строительство кораблей.
1:23:33 – Участие российского флота в Первой мировой воне. Потери.
1:41:55 – Закупки для флота в указанный период.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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