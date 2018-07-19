Два героических эпизода из битвы за освобождение Минска
3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков.
В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь.
В дни боев за освобождение Белоруссии и особенно за освобождение Минска героизм советских воинов был массовым явлением.
В боях под Минском танк старшего лейтенанта Федорова, прорвавшись в глубину расположения противника, был подбит, но башня его уцелела. Водитель танка сержант Бессольный лежал с перебитыми ногами.
Обстановка сложилась так, что танку нельзя было оказать помощь.
Воспользовавшись этим, группа гитлеровцев попыталась подойти к танку. Но Федоров открыл огонь, и гитлеровцы отпрянули назад. Тогда фашисты подтащили пушку, несколькими выстрелами заклинили башню и начали подползать к машине.
Выбравшись из танка и укрывшись за его броней, Федоров подпустил немецких автоматчиков поближе и забросал их гранатами.
Отразив таким же образом еще несколько попыток гитлеровцев захватить танк, Федоров с наступлением темноты вытащил из машины раненого водителя, взвалил его на плечи и ползком добрался до своих.
*
Бессмертный подвиг совершил гвардии майор Сергей Герасимов. Возглавляемая им шестерка «Ильюшиных» разбомбила вражеский эшелон с боеприпасами на железнодорожной станции. Огнем зенитной артиллерий противника был поврежден мотор машины Герасимова.
Самолет стал быстро терять скорость. Отважный советский летчик развернул машину, покачал крыльями, попрощавшись с товарищами, и бросил горящую машину на вражеский эшелон…
Источник: Минасян М. М. Победа в Белоруссии. Пятый сталинский удар. — М.: Воениздат МВС СССР, 1952
Источник: ss69100.livejournal.com