Два героических эпизода из битвы за освобождение Минска

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков.



В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь.

В дни боев за освобождение Белоруссии и особенно за освобождение Минска героизм советских воинов был массовым явлением.

В боях под Минском танк старшего лейтенанта Федорова, прорвавшись в глубину расположения противника, был подбит, но башня его уцелела. Водитель танка сержант Бессольный лежал с перебитыми ногами.



Обстановка сложилась так, что танку нельзя было оказать помощь.



Воспользовавшись этим, группа гитлеровцев попыталась подойти к танку. Но Федоров открыл огонь, и гитлеровцы отпрянули назад. Тогда фашисты подтащили пушку, несколькими выстрелами заклинили башню и начали подползать к машине.

Выбравшись из танка и укрывшись за его броней, Федоров подпустил немецких автоматчиков поближе и забросал их гранатами.

Отразив таким же образом еще несколько попыток гитлеровцев захватить танк, Федоров с наступлением темноты вытащил из машины раненого водителя, взвалил его на плечи и ползком добрался до своих.

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