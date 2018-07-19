День этнографа — день познания народов

В сегодняшнем мире, где постоянно вспыхивают межнациональные конфликты, крайне важно понимать тех, кто тебя окружает и поэтому необходимо уделять внимание и изучение межэтническим взаимоотношениям. Вот поэтому так и важны знания в области этнографии.

Активным образом событие отмечалось с 1970-х годов. Популярность событию обеспечивает тот факт, что большинство экспедиций попадает на первую половину месяца июля. Особых традиций при праздновании Дня этнографа на сегодняшний день не существует. Хотя его последователей становится с каждым годом всё больше.

17 июля — День этнографа. Этот профессиональный праздник выпал на дату рождения русского путешественника, великого антрополога и этнографа Николая Миклухо-Маклая. Он создал более двухсот научных работ, оберегал колониальные народы и был ярым противником расизма и колониализма. Говорят, что впервые событие отметил Р.Ф. Итс, заведующий кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ.

Лев Гумилёв любил повторять слова Ивана Никитича Болтина:

«У историка, не имеющего в руках географии, встречается претыкание».

Первым этнографом в истории человечества принято считать Геродота. Именно он начал заниматься историческими исследованиями в их контексте с анализом жизни народов. Впоследствии аналогичные изучения проводили Страбон, Юлий Цезарь, Марко Поло, Миклухо-Маклай и многие другие учёные, благодаря которым сегодня мы знаем такую науку, как этнография.



Что это за дисциплина? Что она изучает и какие задачи ставит перед собой?

В 1990 году в Алма-Ате прошла Всесоюзная конференция, в рамках которой участники решили унифицировать термины данной науки (наверно, на волне «перестройки») и стали официально называть этнографию этнологией.



Тем не менее, первоначальное понятие сохранилось до наших дней и активно используется во всех сферах жизни.

КАК ВОЗНИКЛО ДВУЯЗЫЧИЕ В ТЕРМИНОЛОГИИ?





По поводу терминологии Р. Ф. Итс (1928—1990) писал:

Предлагаемое некоторыми советскими исследователями изменение названия «этнография» на «этнология» либо выделение на основе теоретических аспектов этнографии той же «этнологии» не оправдано и не способствует терминологической ясности, так как под термином «этнография» давно уже понимается не столько «народо (этнос) — описание (графо)», сколько «народоведение», что практически является русским переводом термина «этнология» [ 1 ]

Коренной сдвиг в употреблении как термина, так и самой науки происходит в 1990-е годы. После принятия решения о переименовании Института этнографии АН СССР в Институт этнологии и антропологии, происходит фактически раздвоение понятия, образование двуязычия. Во-многом это связано с деятельностью директора института В.А. Тишкова, сторонника западной науки:

«Не так-то просто было решиться на переименование института и дисциплины в целом из этнографии в этнологию, если несколько поколений формировалась идентичность учёных как этнографов, а само слово «этнография» сохраняло своё достойное содержание.



Критиков и обидных высказываний на этот счёт было много до и после того, когда Президиум РАН в 1990 году принял постановление переименовать институт, а союзников было очень мало.



Мне было важно модернизировать дисциплину, вписать её в мировое этнологическое и антропологическое знание, сохранив при этом цеховую основу нашей науки — её этнографический метод» [ 1 ]

Конец 1980-х — начало 1990-х годов были временем разброда и даже раскола в некогда казавшемся дружном сообществе советских этнографов.

Двуязычие сохранилось, что ярко выражено в наименовании кафедр — Кафедра археологии, этнографии и источниковедения АлтГУ, Кафедра этнографии и музееведения ОмГУ, Кафедра антропологии и этнографии СПбГУ.

В последние годы в России всё чаще науку, изучающую народы Земли, их культуру и бытовой уклад, традиции и обычаи, начинают называть не этнография, что буквально означает «народоописание», как это было принято в нашей стране в XIX и в первой половине XX века, а этнология, т.е. «народоведение», как это принято в ряде научных школ Запада.



Кафедра Петербургского университета и своим наименованием и своей учебной программой стремится продолжать традиции отечественной науки, заложенные в городе с самого его основания.



В понятие этнография кафедра по-прежнему, как это было в российской науке XIX века, вкладывает как эмпирическое, описательное содержание процесса изучения народов, так и теоретическое, этнологическое, осмысление закономерностей их развития и взаимодействия.



Сегодня основным объектом внимания этнографии (этнологии) является биосоциальная общность — этнос (народ), а основной задачей этнографов — исследование вопросов, связанных с образованием этносов, их расселением, внутренними и внешними особенностями, их региональными и глобальными взаимосвязями.



ЧТО ТАКОЕ «ЭТНОГРАФИЯ»?





Тюркская кухня



Согласно Толкового словаря русского языка под редакцией Ушакова:

«Этнография, этнографии, мн. нет, ж. (от греч. ethnos — народ и grapho — описываю).

1. Наука, изучающая быт и нравы народов, их материальную и духовную культуру.

2. Самый предмет изучения этой науки — особенности быта, нравов, культуры той или иной народности. Этнография края, области».

Согласно Большого Энциклопедического словаря (БЭС):

«Этнография (от греч. ethnos — племя — народ и …графия) (этнология), наука об этносах (народах), изучающая их происхождение и расселение, быт и культуру.



Становление этнографии как науки во 2-й пол. ХIХ в. связано с эволюционной школой (Э. Тайлор, Л. Г. Морган и др.), исходившей из идей единства культуры человечества. С конца ХIХ в. исследует региональные культуры и их взаимовлияние (диффузионизм, культурно-историческая школа).



Развитие теоретической этнографии в ХХ в. связано с концепциями Э. Дюркгейма, З. Фрейда, Л. Лени-Брюля, Б. Малиновского, А. Радклифф-Радклифф-Брауна, К. Леви-Стросэ».

Таким образом, этнография — это раздел истории, который изучает народы и другие этнические образования в контексте их развития, состава, культурных и бытовых особенностей. В процессе сравнения исторических фактов с современными данными этнографы получают возможность воссоздать картину происхождения и существования этносов, а также описать их культуру, традиции и обычаи.

Несмотря на то что этнография является частью исторической науки, на самом деле она выходит далеко за рамки истории, поскольку занимается изучением народов с самых разных сторон, в том числе в сочетании с экологией, политикой, искусством, смыкаясь тем самым с социологией.

Поскольку День этнографа напрямую связан с именем Миклухо-Маклая, то мы решили рассказать об этом удивительном человеке и его вкладе в этнографию.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

14 апреля 1888 года ушёл из жизни знаменитый русский этнограф, биолог, антрополог и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай, большую часть своей жизни посвятивший изучению коренного населения Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, в том числе папуасов северо-восточного побережья Новой Гвинеи, называемого сегодня Берегом Маклая.

Его исследования были высоко оценены ещё при жизни. Учитывая его заслуги, день рождения Миклухо-Маклая 17 июля неофициально отмечается в России как профессиональный праздник — День этнографа.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 17 июля 1846 года (5 июля по старому стилю) в селе Рождественском (сегодня это Языково-Рождественское Окуловского муниципального района Новгородской области) в семье инженера.



Его отец Николай Ильич Миклуха был железнодорожником.



Мать будущего этнографа звали Екатерина Семёновна Беккер, она была дочерью героя Отечественной войны 1812 года. Вопреки достаточно распространённому заблуждению, Миклухо-Маклай не имел каких-то существенных иностранных корней.

При этом историки так и не смогли прийти к единому мнению о том, по какой причине возникла эта двойная фамилия Миклухо-Маклай. Рассуждая о своей национальности, в предсмертной автобиографии этнограф указывал на то, что он представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского.

Гимназию будущий знаменитый путешественник покинул по собственному желанию, а из университета его просто не могли отчислить, так как он находился в нём на правах вольнослушателя.



Он не закончил учёбу в Санкт-Петербурге, уехав в Германию. В 1864 году будущий этнограф учился на философском факультете Гейдельбергского университета, в 1865 году — на медицинском факультете Лейпцигского университета.



А 1866 году перебрался в Йену (университетский город в Германии), где на медицинском факультете занимался изучением сравнительной анатомии животных.

В качестве ассистента немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля он посетил Марокко и Канарские острова. В 1868 году Миклухо-Маклай закончил обучение в Йенском университете.



Во время первой экспедиции на Канарские острова будущий исследователь изучал морские губки, обнаружив в результате новый вид известковой губки, назвав её Guancha blanca в честь коренных обитателей данных островов.



Любопытно, что с 1864 по 1869, с 1870 по 1882 и с 1883 по 1886 годы Миклухо-Маклай проживает за пределами России, никогда не оставаясь на своей родине больше чем на один год.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ — ЧТО ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ ЗНАМЕНИТЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК



Во время своих путешествий Миклухо-Маклай проводил и ценные географические наблюдения. Он склонялся к версии о том, что культурные и расовые признаки народов мира формируются под влиянием социальной и природной среды.



Для того чтобы обосновать данную теорию, Миклухо-Маклай решил предпринять дальнее путешествие на острова Тихого океана, здесь он собирался изучить «папуасскую расу».

В конце октября 1870 года при содействии со стороны Русского географического общества путешественник получил возможность выехать в Новую Гвинею. Сюда он отправился на борту военного судна «Витязь».



Его экспедиция была рассчитана на несколько лет. 20 сентября 1871 года «Витязь» высадил Маклая на северо-восточном побережье Новой Гвинеи.



В будущем данный район побережья назовут Берегом Маклая. Вопреки ошибочным представлениям, он путешествовал не в одиночку, а в сопровождении двух слуг — юноши с острова Ниуэ по кличке Бой и шведского матроса Ольсена.

При этом при помощи членов экипажа «Витязя» была сооружена хижина, ставшая для Миклухо-Маклая не только жильем, но и подходящей лабораторией. Среди местных папуасов он прожил 15 месяцев в 1871—1872 годах, своим тактичным поведением и дружелюбием он сумел завоевать их любовь и доверие.

Вот что писал учёный:

«Они не умели даже добывать огня. Несмотря, что такая примитивная жизнь туземцев, во всех её мелочах подробностях, представлялось интересным предметом исследования для всякого естествоиспытателя.



Сверх того, эта степень развития туземцев Берег Маклая — переходная и должна бы измениться уже вследствие одного моего пребывания между ними. Так, они познакомились с употреблением железа и целого ряда других предметов, которых прежде совершенно не знал; целый ряд идей явился в их умственном кругозоре.



В непродолжительном, быть может, времени вследствие развития торговли в Тихом океане жители Берега Маклая войдут в сношения с другими народами, и тогда их примитивность вполне исчезнет, а вместе с тем исчезнет большая часть того научного интереса, который представляют дикари в их первобытном состоянии». (Из дневников Миклухо-Маклая)

Иллюстрация к дневнику Миклухо-Маклая

В 1873 году Миклухо-Маклай посетил Филиппины и Индонезию, а уже в следующем году побывал на юго-западном берегу Новой Гвинеи.



В 1874—1875 годах он вновь дважды путешествовал по полуострову Малакка, изучая местные племена сакаев и семангов.



В 1876 году совершил путешествие в Западную Микронезию (острова Океании), а также Северную Меланезию (посетив различные островные группы в Тихом океане).

Рисунок Миклухо-Маклая

1876 и 1877 годах он снова побывал на Берегу Маклая. Отсюда он хотел вернуться назад в Россию, однако из-за тяжёлой болезни путешественник вынужден был поселиться в австралийском Сиднее, где проживал до 1882 года.



Недалеко от Сиднея Николай основал первую в Австралии биологическую станцию. В этот же период своей жизни он совершил поездку по островам Меланезии (1879), а также осмотрел южный берег Новой Гвинеи (1880), а спустя год — в 1881 он второй раз побывал на южном побережье Новой Гвинеи.

Любопытным представляется тот факт, что Миклухо-Маклай занимался подготовкой российского протектората над папуасами. Он несколько раз осуществлял экспедицию в Новую Гвинею, составив так называемый «проект развития Берега Маклая».

Но офицеры русского флота, которые изучили местные условия, сделали заключение о том, что местное побережье не подходит для размещения военных кораблей. А уже в 1885 году Новую Гвинею разделили между собой Великобритания и Германия. Таким образом, вопрос о возможности реализации российского протектората над этой территорией был закрыт окончательно.

Миклухо-Маклай вернулся на родину после длительного отсутствия в 1882 году. После возвращения в Россию он прочёл некоторое количество публичных докладов о своих путешествиях перед членами Географического общества.



За его исследования общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Николаю золотую медаль. Посетив затем европейские столицы — Берлин, Лондон и Париж, он знакомил публику с результатами своих поездок и проведённых исследований.



Затем он вновь отправился в Австралию, побывав по пути уже в третий раз на Берегу Маклая, это произошло в 1883 году.

С 1884 по 1886 годы путешественник жил в Сиднее, а в 1886 году снова вернулся на родину. Всё это время он тяжело болел, но при этом продолжал заниматься подготовкой к публикации своих научных материалов и дневников.



В том же 1886 году он передал Академии наук в Петербурге все собранные им с 1870 по 1885 год этнографические коллекции. Сегодня эти коллекции можно увидеть в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

Миклухо-Маклай скончался, когда ему был всего 41 год. Похоронен путешественник на Волковском кладбище в Петербурге.

Рисунок Миклухо-Маклая

Самой главной научной заслугой учёного стало то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве существующих человеческих рас. Он опроверг распространённый в то время взгляд на папуасов как на представителей якобы особого вида, глубоко отличного от других человеческих рас и в особенности от европеоидной расы.



Русский учёный показал, что утверждения об особенном распределении волос на голове папуасов, о недоразвитости у них икроножной мускулатуры, об особенной сухости кожи и др. не соответствуют действительности.



В частности, он установил существование как долихоцефалии (длинная голова — наше прим.), так и брахицефалии (укороченная голова — наше прим.) среди меланезийцев. При этом он доказал, что в пределах одной расы могут быть групповые различия в головном показателе.

Для этнографии и культурной антропологии большое значение имеют обстоятельные описания Миклухо-Маклаем хозяйства, материальной культуры и быта папуасов и других народов Океании и Юго-Восточной Азии.



Многие его наблюдения и в XX столетии оставались почти единственными материалами по этнографии некоторых областей Океании, особенно Северо-восточной Новой Гвинеи, Западной Микронезии.



Описывая изобразительное искусство, начатки идеографического письма, обычаи коренных жителей Океании, их психологию и социальные отношения, русский учёный показал, что эти народы по умственным и моральным качествам ни в чём не уступают европейцам.

Научные наблюдения Миклухо-Маклая сочетались с убедительным разоблачением британской колониальной политики, дискриминационной по отношению к коренному населению.



В период колониальных захватов, которые нередко получали «оправдание» посредством фашистских по их сути рассуждений о якобы имеющем место неравенстве рас, выступления Миклухо-Маклая против грабительской колониальной политики имели особое значение.

«…Вы первый, несомненно, опытом доказали, — писал ему Л.Н. Толстой, — что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».

Многие наблюдения путешественника, отличающиеся большим уровнем точности, и в настоящее время остаются практически единственными материалами по этнографии некоторых островов Океании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При жизни Николая Николаевича было опубликовано более 100 его научных работ по антропологии, этнографии, географии, зоологии и иным наукам, всего же он написал более 160 таких работ.



В то же время при жизни учёного не было опубликовано ни одной его крупной работы, все они появились лишь после его смерти. Так в 1923 году впервые вышли Дневники путешествий Миклухо-Маклая, а ещё позднее — в 1950—1954 годах собрание сочинений в пяти томах.

Папуа — Новая Гвинея

Память исследователя и этнографа широко сохранена не только в России, но и по всему миру. Его бюст можно сегодня встретить и в Сиднее, а в Новой Гвинее в его честь названы гора и река, без учёта участка северо-восточного побережья, который носит название Берег Маклая.



В 1947 году имя Миклухо-Маклая было присвоено институту этнографии АН СССР (РАН).



А сравнительно недавно в 2014 году Российским географическим обществом была учреждена специальная Золотая медаль имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая, как высшая награда общества за этнографические исследования и путешествия.



О мировом признании данного исследователя говорит и тот факт, что в честь его 150-летия 1996 год был провозглашен ЮНЕСКО годом Миклухо-Маклая, тогда же он был назван Гражданином мира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Актуализация этнических проблем в современном мире выступает как ответ на процессы глобализации, как проявление неоднородности цивилизаций. Чем сильнее «вызовы» глобализации, тем с большей настойчивостью народы стремятся сохранить свою культуру, язык, религию и традиции.



Поэтому так остро сегодня стоят проблемы национальной идентичности.



В подобной ситуации нужна новая стратегия, способная интегрировать в процесс глобализации общечеловеческое и этническое, обеспечить право народов на культурную и цивилизационную самобытность.



Проблема идентификации и самоидентификации особенно актуальна для такой полиэтнической страны как Россия. И поэтому становится актуальными исследования и научные методы этнографии.

Этнография как самостоятельная научная дисциплина возникла на базе географической науки в России и ряде других стран или как наука о человеке (как, например, в Англии). Вместе с тем её данные задолго до выделения этнографии в середине XIX века в особую отрасль знаний использовались при исторических исследованиях.



Такое положение давало повод рассматривать этнографию как своего рода вспомогательную дисциплину, относящуюся то ли к географии или биологии, то ли к истории.



К сожалению, подобные взгляды не изжиты и по сей день, однако если прежде они могли быть объяснены ещё общей недифференцированностью наук, то сегодня — это результат научного невежества или неосведомлённости.

Если оставить за пределами исторического исследования эпоху первобытного стада и начинать его с того периода, когда мы можем более или менее объективно различать и отличать этносы, то окажется, что этнография значительно полнее во временном и пространственном отношении, чем история, способна дать картину этнических и социальных изменений, пережитых человечеством.



Воссоздать историческое прошлое народов Земли — долг и обязанность современной науки. В этом кропотливом труде историку помогает письменный источник, а как восстановить бесписьменную историю, или прошлое бесписьменных народов?

Большинство народов не имело письменности, и поэтому их невозможно изучать традиционными методами истории, как нельзя изучать теми же методами самый большой период, прожитый человечеством,— эпоху бесписьменного общества. Традиционная историческая наука, к сожалению, и сегодня вольно или невольно отгораживается от этих народов и этой эпохи.



В такой позиции как бы возрождается характерное для недалекого прошлого деление народов на «исторические» и «неисторические».



К последним, как правило, относились все народы, не имеющие письменности, а в пору расцвета колониальных империй — и все народы — носители отличной от европейской культуры.

Вместе с тем история народа сохраняется не только в письменных данных, но и в его традициях и обычаях, его представлениях об окружающем мире и верованиях, орудиях труда, пище, одежде и жилище, в памятниках древности, которые встречаются на могильных полях и местах древних поселений, в легендах и эпических сказаниях, т. е. во всём комплексе культуры, созданном данным этносом и отличающем его от других.





Семья саамов перед своим жилищем, Норвегия, приблизительно 1900 год

Этнографическими методами можно по этим следам восстановить путь, пройденный народами.



Очевидно, что в прожитом человечеством миллионолетье, где эпоха классового общества, возникшая всего каких-то 7 тыс. лет назад,— ничтожно малая величина, без истории не было и не могло быть ни эпохи, ни этносов.



Следовательно, этнографии в создании подлинной всемирной истории отводится отнюдь не вспомогательная, а особая роль, что очень важно при изучении самой длительной прожитой человечеством эпохи — эпохи так называемого «доклассового общества», чья этническая и социальная история стала предметом научной дискуссии в современном учёном мире.

Современная этнография даёт всё новые и новые доказательства тому, что ни антагонистические классы, ни частная собственность, ни моногамная семья как социально-экономическая ячейка, противостоящая обществу, не являются спутниками человечества во всей его истории.



Таким образом, этнографии следует придавать в общей системе исторических наук вполне самостоятельное мировоззренческое (методологическое) значение, не ограничивая при этом её общенаучную роль.

И в современном мире, и в обозримом будущем даже в условиях грандиозных социальных и научно-технических изменений на Земле сохранятся те особенности, которые отличают один этнос от другого, сохранятся сами этносы, осуществляя прогрессивную тенденцию к интеграции, а следовательно, сохранится, хотя и в изменённом виде, потребность их изучения, т. е. сохранится необходимость этнографической науки.

МАТЕРИАЛЫ:

[ 1 ] https://www.turkaramamotoru.com/ru/Этнография-7379.html

Что такое этнография?

http://www.mnogo-otvetov.ru/nauka/chto-takoe-etnografiya-i-chto-ona-izuchaet/

День этнографа

http://ec-rgo-sfo.com/interesnye-fakty/292-den-etnografa

Миклухо-Маклай

https://www.kramola.info/vesti/rusy/mikluho-maklay-chto-ostavil-posle-sebya-znamenityy-puteshestvennik

Развитие этнографических знаний

https://studbooks.net/1069995/kulturologiya/razvitie_etnograficheskih_znaniy_rossii

https://studopedia.ru/10_153868_razvitie-etnografii-v-rossii.html

Книга Токарева

http://www.rusinst.ru/docs/books/S.A.Tokarev-Istoriya_russkoi_etnografii.pdf

Значение этнографии

https://lektsii.org/7-85399.html