Журналистка раскритиковала Литву за героизацию ее деда — пособника нацистов

Источник: ria.ru

Американская журналистка Сильвия Фоти рассказала на страницах журнала Salon о том, как ее дед Йонас Норейка, которого она считала борцом за независимость Литвы и которого чествуют в прибалтийской республике, на самом деле был пособником нацистов и причастен к убийствам евреев. Она также обвинила власти в Вильнюсе в том, что они покрывают эти преступления.

Фоти по просьбе умирающей матери собиралась написать книгу о деде, которого знала как борца с советской властью, убитого в застенках МГБ. В семье о нем рассказывали как о лидере антикоммунистического восстания, который во время оккупации Литвы немцами не только руководил уездом на северо-западе страны, но еще и успел повоевать с нацистами.

В 2000 году Фоти приехала в Литву и была крайне удивлена почестями, оказанными ей как родственнику Норейки, который известен у себя на родине под псевдонимом «генерал Ветра».

Вместе с соратником Норейки Фоти и ее брат установили памятную доску на фасаде Библиотеки Академии наук Литвы. При этом, по словам журналистки, все вокруг называли её деда национальным героем и просили как можно быстрее написать книгу о нем.

«Подними голову, литовец!»

Впервые о причастности Норейки к убийству евреев американка услышала от директора гимназии в Шауляе, которую решили переименовать в честь её деда. При этом собеседник уверял ее, что поддерживает такое решение, а все остальное «осталось в прошлом».

Журналистка начала собственное расследование. Вскоре она узнала, что главой уезда Норейку назначили немецкие оккупанты. Затем, вернувшись домой в Чикаго, она нашла антисемитскую брошюру под названием «Подними голову, литовец!», которую написал ее дед.

«Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры», — признается Фоти.

Лишь спустя много лет журналистка нашла в себе силы продолжить расследование. Вернувшись в 2013 году в Литву, она начала сотрудничать со специалистом по холокосту Симоном Довидавичусом. Выяснилось, что Норейка лично санкционировал убийства более десяти тысяч литовских евреев, а сам вместе с семьей занял «внезапно освободившийся» дом, ранее принадлежавший еврейской семье.

Двести тысяч евреев

Кроме того, Фоти открыла для себя, что власти современной Литвы занимаются укрывательством преступлений борцов за независимость республики, которые сотрудничали с нацистами. В частности, она познакомилась с выходцем из Литвы Грантом Гочиным — в убийстве его родственников лично участвовал Норейка. Как отметила журналистка, несмотря на все усилия Гочина по разоблачению литовских коллаборационистов, поддержку СМИ и видных представителей литовской общественности, ему так и не удалось добиться снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен Библиотеки Академии наук.

«Учитывая величайшее сопротивление литовского правительства, убедить его признать свою роль в холокосте будет нелегко. Но души 200 тысяч евреев, похороненных на литовской земле, требуют сведения счетов», — заключает журналистка.

По данным еврейской общины Литвы, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, «именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество <…> фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей». В 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление независимой республики. В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в здании МГБ.

За время войны пособники нацистов в Литве участвовали в истреблении местной еврейской общины — было убито более 200 тысяч человек.

Источник: nstarikov.ru