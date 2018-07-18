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Уникальная ракета «Кинжал» в три раза превосходит «Искандер»

06:30. 18 июля 2018 Просмотров - 218 Один комментарий Опубликовал:
Уникальная ракета «Кинжал» в три раза превосходит «Искандер» | Русская весна

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее сухопутный прототип — ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Гиперзвуковая ракета „Кинжал“, которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и по сути является адаптацией ракеты комплекса „Искандер“ под авиационный носитель, имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров», — уточнил собеседник агентства.

Источник отметил, что в случае запуска «Кинжала» с бомбардировщика Ту-22М3, на которым также планируется устанавливать эти ракеты, его дальность поражения будет примерно такой же.

Как пояснил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский, такое увеличение дальности поражения ракеты по сравнению с «Искандером» без каких-либо ощутимых ее доработок связано с тем, что авиационной ракете в меньшей мере надо преодолевать земное притяжение.

«Дело в том, что энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали — ему вообще не нужно разгоняться, так как сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке», — сказал эксперт.

По его словам, другой причиной «превращения «Искандера» в «Кинжал» стали ограничения на разработку новых ракет наземного базирования такого класса в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«В силу ограничений договора об РСМД мы не имеем права создавать оружие наземного базирования с такой дальностью поражения, сейчас мы в короткие сроки получили нового ракету — сильно унифицированную с ракетой „Искандера“, что значительно удешевляет производство и упрощает управление, головки самонаведения и система боевого применения у них аналогичные», — сказал Мураховский.

«Кинжал» и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Весной десять МиГ-31, оснащенных «Кинжалами», заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 километров.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    Серый 18 июля 2018 в 13:17 Ссылка Пометить
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    Разве “Кинжал” прошёл все испытания, принят на вооружение, налажено серийное производство и в армии присутствует в значимом количестве ?
    Такие же фанфары много лет победно трубили по поводу “Арматы “, “Бумеранга” , “Коалиции ” , “Авангарда ” , СУ-57 , “Баргузин” …. Список ещё долго можно продолжать…
    П….ли по всем центральным каналам годами. И где всё это ?
    Решили сменить … Теперь новые, более крутые мультяшные войска.

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