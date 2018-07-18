Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июля 2018
- 07:30 Как ВКС противостоят «тоннельной войне» в Сирии.
- Вчера 23:49 Дераа. 17.07.2018.
- Вчера 20:59 СРОЧНО: В Сирии разбился неопознанный военный самолёт (+ВИДЕО, ФОТО).
Как ВКС противостоят «тоннельной войне» в Сирии
Российские летчики, которые уже несколько лет помогают правительственным войскам Сирии бороться с боевиками, совершенствуют свое мастерство в противостоянии так называемой «тоннельной войне», «джихад-мобилям» и безрассудной жестокости террористов ИГИЛ*.
О том, чем война в Сирии отличается от других конфликтов, и как выжить в этом аду, рассказал РИА Новости Михаил — командир эскадрильи, базирующейся в Южном военном округе.
Страна песков
Михаил стал одним из российских летчиков, который побывал в Сирии, а ранее принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Задачи, которые ставились перед пилотами штурмовиков, схожие: поражение бронированной техники и живой силы противника, то есть боевиков. При этом условия существенно отличались.
«В Чечне горы, а в Сирии горно-пустынная местность, где объекты противника трудно распознаются, скрываются под подстилающей поверхностью, в песках», — рассказывает он.
Террористы используют рельеф для маскировки: «Они надевают камуфляжную одежду, перекрашивают машины в песчаный цвет, поэтому определить их местоположение порой возможно только по координатам», — отметил Михаил.
Люди с затуманенным рассудком
Еще одно кардинальное отличие сирийских террористов — их безрассудство.
«В Чечне кавказцы народ тоже горячий, но они действовали грамотно, а здесь такое ощущение, что они под действием каких-то веществ: они прут напролом, и им все равно, даже если рядом умирает кто-то, они переступают и идут дальше», — рассказывает он.
Отсутствие чувства самосохранения и жалости к другим делает террористов опасными, но уязвимыми противниками. «Лично я их воспринимаю просто как людей с затуманенным рассудком», — признался Михаил.
«Тушканчики»
Он рассказал, что у террористов в Сирии один из основных методов ведения боевых действий — тоннельная война. «Они как тушканчики прорывают тоннели, из которых есть много выходов, а потом могут подобраться очень близко и выскочить оттуда для удара», — сказал Михаил.
Для борьбы с этим создаются самолетные группы бомбардировщиков, которые сбрасывают на тоннели бетонобойные бомбы, а штурмовики завершают атаку.
Также боевики используют так называемые «джихад-мобили» — бронированные машины, начиненные взрывчаткой, для уничтожения большого числа людей. Михаил добавил, что неоднократно принимал участие в ликвидации этого невероятно опасного оружия.
Некогда бояться
Если «джихад-мобили» летчикам не опасны, то зенитные пушки — еще как. «По мне тоже стреляли, но не попадали. Выполнял пространственное маневрирование, чтобы уйти от разрывов», — поделился Михаил.
Он добавил, что страха при этом не испытывал. «Некогда бояться. Надо смотреть, с какой стороны противник, слушать ведомого, который с тобой летает и подсказывает, откуда идет поражение», — пояснил Михаил.
Поддержку штурмовикам оказывают российские истребители, которые также прикрывают и сирийскую авиацию. «Периодически видели сирийские самолеты, которые тоже работали на уничтожение НВФ.
Русо-русо
Часто контактировать с сирийскими военными и местным населением Михаилу не приходилось: практически все время занимала работа.
«Общались в основном только когда к нам с концертами приезжали. Сирийцы — доброжелательный народ… Маленькие дети, когда увидят человека в форме, бегут к нам с криками „русо, русо“ — приветствуют», — рассказал он.
На одном из сирийских аэродромов он познакомился с местным генералом.
«Казалось бы, генерал, а оказался душа-парень, очень общительный и с летчиками общался очень просто», — отметил он, добавив, что большинство тех, с кем довелось ему пообщаться, учились в СССР, и закалка у них советская.
«Народ нам очень близкий, и проблема терроризма общая. Буду помогать нашим столько, сколько потребуется. Решение для себя я уже принял», — заключил он.
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Юлия Насулина
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Дераа. 17.07.2018
Коротко по Дераа.
1. Сегодня САА освободила Джасим и ряд прилегающих поселков, а также вошла в населенные пункты, которые сдались накануне и вывесили сирийские флаги и портреты Асада.
2. В приграничных районах продолжается процесс сдачи оставшихся боевиков и вооружений. Фактически, южнее Тафаса организованное сопротивление прекратилось. Впрочем, к северу от Тафаса также наблюдаются признаки нарастающей деморализации и дезорганизации. На границе продолжается установление координации с иорданской стороной.
3. Последний крупный форпост боевиков "зеленых" это Нава, которая по-прежнему отказывается сдаваться и готовиться оказать сопротивление продвижению сирийских войск. Но думаю, тут дело не особо затянется.
4. Операция против ИГИЛ у границы с Израилем уже готовится. Как только подтянут тылы и проведут перегруппировку, начнется зачистка "черного" анклава, где предстоит уже серьезно повоевать. Боевикам отступать некуда и теперь даже в пустыню их не вывезешь.
5. Одновременно с этим готовится освобождение Кунейтры и выход на линию разграничения с частями ЦАХАЛ на Голанских высотах. Боевики наверняка попытаются организовать сопротивление у границы в расчете на то, что израильская армия будет стрелять в сирийскую и не даст ей подойти к Голанским высотам.
6. Можно ожидать, что до конца лета, вся территория у границы с Иорданией и Израилем так или иначе перейдет под контроль Дамаска и история южного фронта завершится. Источники боевиков полны пессимизма и стенаний на тему предательства дела "революции" нестойкими коллегами по джихаду и иностранными спонсорами утерявшими интерес к свержению Асада.
7. Российские и сирийские источники отмечают усиление потока возвращающихся беженцев, которые наконец то получили возможность вернуться к мирной жизни. До Восточной Гуты пока далеко, но процесс идет по мере налаживания администраций на освобожденных территориях.
PS. Стоит также отметить, что МО РФ сегодня официально заявило, что готово выполнять некие договоренности по работе над СНВ-3, общими вопросами безопасности и координации действий в Сирии достигнутые на встрече в Хельсинки. Из сообщения МО РФ затруднительно понять о каких договоренностях по взаимодействию в Сирии идет речь, так как официально ничего конкретного не анонсировали. Впрочем, даже такие неопределенные формулировки и отсутствие конкретики не уберегли Трампа от обвинений в позорном предательства интересов Америке, в жалких уступках Путину и неспособности проявить твердость, которую следует демонстрировать лидеру "свободного мира". Истерия в американском истеблишменте и американской прессе по этому поводу получилась знатной. Но об этом отдельно.
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СРОЧНО: В Сирии разбился неопознанный военный самолёт (+ВИДЕО, ФОТО)
Сирийское государственное ТВ сообщает, что неопознанный военный самолёт разбился в сельской местности провинции Хасака (Хасека).
По данным телеканала «Алихбария», крушение произошло у деревни Аль-Машада, расположенной примерно в 15 километрах к югу от города Аш-Шаддади.
Местные жители обнародовали кадры частей разбившегося воздушного судна.
По всей вероятности, летательный аппарат принадлежит коалиции США, так как провинция Хасака контролируется подконтрольными американцам курдо-арабскими «Сирийскими демократическими силами».
В последние месяцы в этом регионе продолжается операция против остатков ИГИЛ*, удерживающих ряд населённых пунктов в районе Аш-Шаддади.
По кадрам обломков сложно понять, к какому типу принадлежал разбившийся летательный аппарат. Возможно это был беспилотник.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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