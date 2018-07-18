Коммунальщики Минобороны завалили Московскую область мусором

Только после вмешательства военной прокуратуры в Солнечногорском и Дмитровском районах Московской области удалось решить проблему неконтролируемого роста свалок бытового мусора.

Свалки появлялись не где-то за городом, а прямо во дворах военнослужащих и простых жителей, проживающих на территории военных городков. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России систематически нарушало законодательство об охране окружающей среды и природопользования. Мусор скапливался в жилых районах из-за того, что военные коммунальщики несвоевременно его вывозили.

Проблему удалось решить только после вмешательства военной прокуратуры Солнечногорского района. В отношении должностных лиц ФГБУ «ЦЖКУ» была проведена проверка, итогом которой стало возбуждение административного производства по ст. 8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. В результате, «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» признал военных коммунальщиков виновными и наложил на них штраф в размере 200 тысяч рублей. И только после этого ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России вывезло весь скопившийся мусор.

С подобными проблемами Подмосковье сталкивается постоянно – военные городки и организации, обслуживающие их жилищно-коммунальное хозяйство, давно стали головной болью местных администраций и правительства Московской области. Военные коммунальщики почему-то считают, что они находятся на особом положении и могут игнорировать требования законодательства. При этом от этого страдают, как правило, уже не только военнослужащие, но и простые граждане.

На сегодняшний день многие военные городки Подмосковья уже давно перестали быть обособленными административно-территориальными единицами и стали частью населенных пунктов. При этом в Минобороны не всегда торопятся передавать коммунальное имущество в ведомство местных управляющих компаний, что в итоге и приводит к подобным проблемам.

Усложняет ситуацию и тот факт, что в Московской области обслуживанием военных городков занимается одновременно две организации Минобороны: недавно созданное «ЦЖКУ» и «ГУЖФ». Такая ситуация сложилась из-за того, что в военном ведомстве затянули передачу полномочий «ГУЖФ» в руки «ЦЖКУ». И как итог, в некоторых районах жильцам приходили квитанции сразу от двух компаний – но работу по благоустройству не выполнял никто.