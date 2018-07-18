Итоги ЧМ-2018 или как Россия подарила миру бесценный опыт

Чемпионат мира по футболу в России, которого ждал весь мир так долго, на днях завершился. Мероприятие, которое проходило в 11 городах страны, неслучайно было признано одним из лучших за всю историю чемпионатов мира. Об этом писали не только различные иностранные СМИ, но и выражали восхищение организацией турнира мировые политики.

Несмотря на то, что вокруг страны был сформирован негативный фон усилиями западных масс-медиа, зарубежные болельщики не побоялись приехать и убедиться в неправдоподобности всех заявлений. Организаторы Мундиаля и местные жители создали настолько теплую атмосферу, что не влюбиться в Россию было просто невозможно. Так и случилось.

Многие футбольные фанаты отметили высокий уровень безопасности как на матчах, так и на улицах городов. Такого же мнения придерживались и в политических кругах.

«Но я и раньше говорил, что, например, в московском метро чувствую себя безопаснее, чем в некоторых итальянских городах», - признался министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Особенно понравилась система безвизового въезда, для этого достаточно было приобрести паспорт болельщика. Благодаря FAN-ID, также можно было без труда перемещаться между городами-участниками и посещать музеи с 50-процентной скидкой.

Кроме того, прошедший чемпионат запомнится всем целым рядом нововведений, которые впервые использовала именно наша страна. Так, успешно была использована система видеопомощи арбитрам VAR. Кроме того, еще нигде в мире футбольные матчи не транслировались в вагонах метрополитена. Благодаря такому новшеству игры ЧМпосмотрели в московской подземке 20 миллионов пассажиров.

Россия действительно подняла планку проведения Мундиаля на новую высоту. Власти Катара, где пройдет следующий чемпионат, уже обратились к Москве за помощью в проведении мероприятия. А американский лидер Дональд Трамп дважды похвалил Россию за проделанную работу. Стоит напомнить, что США вместе с Мексикой станет хозяйкой мирового турнира в 2026 году.

Россиянам нынешний Чемпионат запомнится не только праздничной атмосферой и большим потоком иностранцев, но и успехами национальной сборной, которая впервые за 32 года вышла в четвертьфинал, обыграв команду из Испании. Сборная сделала новый скачок в рейтинге ФИФА, перебравшись с 70 на 30 место. Также пятеро наших футболистов вошли в список топ-50 игроков ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова доказала всем, что Россия – футбольная страна.

В то время как команды, на которые не возлагали особых надежд, прорывались вперед, фавориты ЧМ покидали турнир, не выходя даже из группы. Так, чемпион прошлого Мундиаля Германия проиграла сборной Южной Кореи и закончила свои выступления на чемпионате.

Прошедший с грандиозным успехом турнир по футболу в России раскрыл нашу страну с новой стороны и стал настоящим образцом для стран-организаторов следующих чемпионатов уже в новом десятилетии.