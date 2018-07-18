Духи “Новичок”
21:25. 18 июля 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какая прелесть. После водки, гречки и геля, на очереди духи "Новичок".
18 июля.
Отравившаяся в Эймсбери женщина перед инцидентом сбрызнула запястья жидкостью из флакона из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на члена семьи пострадавшего мужчины.
"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом оба запястья… Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", — цитирует издание Мэттью Роули — брата отравившегося в Эймсбери Чарли Роули.
По его словам, Чарли упоминал "странный запах" аммиака из флакона. Как утверждает брат пострадавшего, из-за потери памяти Чарли не смог сказать, где именно они с Дон Стерджес нашли флакон от духов. При этом накануне он рассказал Daily Mail, что пара подобрала флакон в парке.
Ранее британская полиция сообщила, что нашла в доме Чарли Роули флакон из-под нервно-паралитического вещества. По данным СМИ, это был флакон из-под духов.
https://ria.ru/world/20180718/1524832632.html – цинк
8 апреля.
Наиболее подробно о ходе расследования пишет Mail on Sunday, ссылаясь на последний закрытый брифинг британских служб безопасности. В частности, газета впервые сообщает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было применено в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который был нанесен на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.
“Российские агенты" наблюдали за передвижениями Сергея Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, что увеличило бы риск обнаружения.
Совершенно случайно в больнице, куда были доставлены Скрипали после отравления, в тот момент находились врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Они использовали в качестве антидота атропин и другие лекарства, одобренные лабораторией Портон-Даун.
Газета также сообщает, что следствие располагает новыми подробностями перемещения Скрипалей в день отравления.
Раньше предполагалось, что они ушли из дома в 9.15 утра и больше туда не возвращались, – а отравляющее вещество, соответственно, было нанесено предыдущей ночью.
Однако теперь стало известно, что Сергей и Юлия ненадолго вернулись домой около 11.30, а из этого следует, что дверную ручку обмазали отравляющим гелем "посреди бела дня", уже после того как Скрипали вышли из дома утром.
Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери. Судя по всему, Юлия прикоснулась к ручке уже после него.
https://lb.ua/world/2018/04/08/394768_novichok_forme_gelya_nanesli.html – цинк
Гель без запаха превращается….превращается гель без запаха….в элегантные духи с запахом аммиака.
Они хотя бы с предшествующими заявлениями бы сверялись.
Второй наркоман надушившийся "Новичком" выживет, ввиду чего вновь подтверждено, что уникальный тип "Новичка", который якобы применяли в Британии не "смертельно опасный нервно-паралитический агент", а "иногда смертельный нервно-паралитический агент". Из всех "отравившихся" умерла только одна наркоманка, которая как утверждают попшикала "Новичком" на обе руки. Видимо это смертельная доза, а если просто взяться за намазанную "Новичком" дверную ручку или пшикнуть из флакона на одну руку, то это несколько недель в больнице, но жить можно. Ох уж этот непредсказуемой "Новичок".
Все это разумеется не мешает продолжению кампании про разгул агентов ГРУ на британской земле. Сегодня в британских СМИ заявили, что на Скрипалей охотилась целая оперативная группа ГРУ ГШ РФ во главе с женщиной-офицером. То есть, целая группа оперативников ГРУ охотилась на Скрипаля с помощью смертельно опасного вещества, но не смогла его убить, а случайно отравила героиновых наркоманов в другом городе, потому что решили выкинуть улику на улице, где ее спустя несколько месяцев нашли наркоманы и решили, что это духи, но один все равно выжил. Версия становится все более правдоподобной.
Источник: colonelcassad.livejournal.com