«Да куань» и власть

Источник: www.stoletie.ru

Миллиардеры и коммунисты Китая: кто кого?



Парламент КНР одобрил решение Компартии снять ограничения для правления главы государства, что даёт право Си Цзиньпину быть у руля и после 2023 года. На Западе, в наших либеральных СМИ поднялась волна возмущения «ударом по демократии» и «возвратом к диктатуре и маоизму». По правде говоря, и у меня возникали вопросы, ответы на которые нашлись во время пребывания в Китае, где осведомлённые лица разъяснили суть дела. Это особенно интересно в связи с появлением утверждённого Путиным Национального плана противодействия коррупции до 2020 года.

Опасный хвост

Переход к рынку и широкое использование капитализма не только привели к бурному росту и успехам в Поднебесной, но и вызвали ряд проблем. Хотя благосостояние китайского народа многократно возросло, общество раскололось на богатых и бедных. Децильный коэффициент (соотношение между 10% наиболее состоятельных и низкооплачиваемых граждан) в 1988 году составлял семь, а теперь превышает 22, что в разы больше, чем в благополучных странах Европы. Это порождает напряжённость и раздражение в обществе, отчасти сохранившем мнение, что «неравенство хуже бедности». Обосновавшиеся в КНР благодаря политике «открытости» транснациональные корпорации подстёгивают потребительскую психологию, что особо влияет на молодёжь. Остроту обрела проблема коррупции, охватившая все уровни власти. Всё это вступает в противоречие с официально исповедуемым марксистским мировоззрением КПК. Если раньше представители верхов высказывались за необходимость сохранения «хвоста капитализма», то теперь опасаются, как бы он не стал вилять собакой.

Число миллионеров и миллиардеров очень выросло. Первых уже 3,6 млн., вторых – около 400. Это без учёта чиновников-мздоимцев и казнокрадов, скрывающих богатства. Всех их называют «да куань» – «большие деньги».

Многие из толстосумов не лезут в политику, оказывают поддержку власти. К ним относится основатель известной интернет-торговой площадки «Алибаба» 53-летний Джек Ма с состоянием $38,6 млрд. Лоялен руководству КПК и другой король интернет-коммерции, глава корпорации «Тенсент» 46-летний Ма Хуатэн ($42,6 млрд.). Ничем не запятнал себя и богатейший из китайцев 59-летний Хуэй Ка Янь ($45,3 млрд.). Его «Чайна Эвергранд» работает с недвижимостью, он занимает пост советника ряда правительственных комитетов, внёс более миллиарда долларов на борьбу с нищетой.

Но среди «да куань» немало враждебных политическому руководству. Угроза с их стороны стала особо ощутимой при Си Цзиньпине. В популярных блогах появились призывы свергнуть коммунистический режим. Несмотря на попытки Пекина установить жёсткий контроль над интернетом, выпады повторяются.

Нельзя сказать, что борьба с агрессивно настроенными бизнесменами, мошенниками и коррупционерами не велась. В середине 1990-х в КНР появились последователи Сергея Мавроди и его МММ. Был создан инвестиционный фонд якобы с целью наладить выпуск одноразовых шприцев. Вкладчиков заманивали доходами, деньги текли рекой. Но китайские правоохранители быстро раскусили аферу. Трое создателей фирмы были отданы под суд и публично расстреляны. К высшей мере наказания привлекались тысячи чиновников за взятки, включая бывшего вице-мэра Пекина Лю Чжихуа. Однако Си Цзиньпин поднял антикоррупционную кампанию на самый высокий уровень.

Мухи и тигры

Новый лидер Китая начал с того, что приказал родственникам прекратить коммерческую деятельность. А девизом его борьбы стало: «Бить не только мух, но и тигров».

Если раньше нахождение на вершине партийно-государственной иерархии или в перечне «Форбс» почти гарантировало иммунитет от разбирательств, то теперь неприкосновенность отменена.

Первым из «тигров» загремел миллиардер Цзэн Чэнцзе, осуждённый за воровство $460 млн., полученных от 57 тысяч вкладчиков для финансирования дутых проектов. Его казнили в июле 2013-го. Тогда же смертный приговор по обвинению в получении многомиллионных взяток получил разжалованный министр путей сообщения Лю Чжицзюнь.

В начале 2015-го был расстрелян миллиардер Лю Хань, бывший глава крупнейшей в мире компании по добыче железной руды «Ханьлунь групп». В вину ему поставили создание организованной преступной группировки, рэкет, убийства, торговлю оружием и другое. В 1990-е годы он начинал с биржевой торговли сырьём и организовал «крепкий коллектив» из родных и друзей, после чего его конкуренты либо сходили с дистанции, либо становились жертвами нераскрытых убийств. В собственность «Ханьлунь групп» переходили новые шахты и рудники, корпорация превратилась в крупного игрока на рынке КНР, а затем и в мире. Разрастающаяся империя Лю Ханя скупала также активы в энергетике, строительстве, туристическом бизнесе. Китайские СМИ называли хозяина фирмы «гордостью нации», он депутатствовал в совещательном органе провинции Сычуань, откуда был родом.

В ходе разбирательств обнаружилось, что «крестным отцом» Лю Ханя был член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан, курировавший правоохранительные органы, а ранее – с 1999 по 2002 год – возглавлявший парторганизацию провинции Сычуань и Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию. Чжоу Юнкан был отстранён от должности, против него начато расследование. Весной 2014-го в печать просочилась информация, что арестованное имущество «тигра» составило $14,5 млрд.! СМИ раскрыли подробности его личной жизни, включавшие умопомрачительные пиры в его изысканных дворцах и гаремы любовниц.

Суд приговорил Чжоу к пожизненному заключению с лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества. По некоторым сведениям, Чжоу Юнкан вместе со сторонниками при тайной поддержке бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя пытался организовать военный переворот, чтобы не пропустить во власть нынешнюю команду.

Серые носороги

Примерно год назад за рискованные сделки с иностранцами был задержан финансовый магнат У Сяохуэй, хозяин группы страховых компаний «Аньбан», владеющей роскошным отелем «Уолдорф Астория» на Манхэттене и элитной недвижимостью по всему миру. Ему не помогло, что он женат на внучке Дэн Сяопина. У Сяохуэй обсуждал с Кушнером, зятем президента США Д. Трампа, участие во впечатляющем проекте на Пятой авеню, но сделка не состоялась, так как Китай ужесточил контроль за вывозом капитала. В прошлом году миллиардер также изъявил желание заплатить $9 млрд. за 14% акций «Роснефти», но не успел закрыть сделку. Выяснилось, что У Сяохуэй – главный поставщик крайне рискованных спекулятивных продуктов. В конце минувшего мая за мошенничество и растрату в размере $12 млрд. (!) его приговорили к 18 годам заключения.

Неприятности ждут и владельца инвестиционной «Баоненг групп» Яо Чжэньхая. Правоохранители заинтересовались им, как только его состояние за 2016 год выросло в девять раз! Власти называют «Аньбан» и «Баоненг» «серыми носорогами», угрожающими стабильности экономики и финансовой системы.

Менял – из храма

Всего при Си Цзиньпине к ответственности привлечено около 200 «тигров» и «серых носорогов». До этого число мультимиллионеров в КПК и парламенте неуклонно росло и составляло среди законодателей более 200 человек, включая 31 миллиардера (при общем числе депутатов в 3000). Теперь представительство «да куань» в парламенте пошло на убыль. В марте 2018 года на сессии ВСНП их было уже на треть меньше, чем пять лет назад. Самыми богатыми являются упоминавшийся владелец компании «Тенсент» Ма Хуатэн и глава автогиганта «Джили» Ли Шуфу ($17,4 млрд.), ставший недавно и крупнейшим акционером концерна «Даймлер».

Большинство китайцев, включая представителей малого и среднего бизнеса, одобряет действия по наведению порядка. Их поддержка есть и в рядах крупного капитала. Но и сопротивление велико.

Через эмигрировавших в изрядном количестве «да куань» ведётся атака на главного дирижёра антикоррупционной кампании, заместителя председателя КНР Вана Цишаня, возглавляющего Центральную комиссию по проверке дисциплины. Причём нападки идут не только под флагом антикоммунизма – самого Вана Цишаня и других участников правящей команды намерены обвинить в нарушениях законодательства и коррупции.

Членов Постоянного комитета Политбюро, составляющих ядро КПК, беспокоит стремление «да куань» расшатать обстановку внутри страны и провести на высшую госдолжность свою креатуру. Они изучили причины краха социализма в СССР и пытаются не допустить подобного. Это заставило их вынести решение, отменяющее ограничение занятия одним лицом властных полномочий двумя пятилетиями. Вероятнее всего, это не было инициировано нынешним генсеком КПК и не означает желания Си воцариться навсегда. Но оно даёт возможность лидеру продлить пребывание на капитанском мостике до тех пор, пока не будет одержана победа интересов полуторамиллиардного народа над разложившимся чиновничеством и другими реакционными и зарвавшимися фракциями «да куань».

Источник: nstarikov.ru