Бедствующий Пенсионный фонд

Надо полагать, на последние бюджетные крохи разворачивается массированная пропаганда по популяризации грядущей пенсионной реформы. Мобилизованы Киселев и Соловьев, рекрутированы тысячи «троллей», что с наспех открытых аккаунтов оставляют в обсуждениях однотипные реплики, мол, другого выхода у государства нет, если бы был, то наши мудрые правители его точно бы использовали, что повышение пенсионного возраста — удивительное благо, укрепляющее здоровье и долголетие россиян, которому те по неразумению своему воспротивились.

И всё бы гладко катилось и ехало, но борьба с коррупцией, хотя сама по себе безуспешная и бесполезная, тут ещё подножку подставила, явив на свет божий декларации о доходах руководителей Пенсионного фонда.

Мало того, что дворцы этого Пенсионного фонда в областных и районных центрах подобно дубовым лакированным гробам роскошно монументальны, словно созданы подчёркивать крайнюю нужду большинства обслуживаемых в них стариков, его руководство имеет доходы, которые в сравнении с нищими пособиями по старости и планами повышения возраста выхода на пенсию выглядят не просто неуместно, а вызывающе нагло.

Семья председателя А.Дроздова располагает семикомнатной квартирой в 335 кв.м., двумя жилыми домами, тремя земельными участками, дачей, «Мерседесом» и «Лексусом». Зампредседателя Н.Козлов с супругой владеют «дачей» на Кипре (! — в декларации здание в 200 кв.м. названо именно «дачей»), четырьмя квартирами, «Лексусом» и «Тойотой RAV4». Начальник административно-хозяйственного департамента И.Елисеев собрал целый автопарк суммарной стоимостью около 9 млн. руб.: «Инфинити» QX56, мотоцикл Хонда GL 1800, гидроцикл Sea-Doo, «Мерседес» С-200. Заместитель начальника Департамента капитального строительства М.Бородин — обладатель морской моторной яхты DELPHIA 1350, чья цена около 10 млн. руб.

И вот эти красиво живущие хозяева кипрских дач, автопарков, яхт доуправлялись пенсионными накоплениями до полного разорения фонда? Неужели не помогли даже судебные процедуры, через унижение которыми проходят, к примеру, многие тысячи учителей, доказывая право на досрочную пенсию? «Голубой воришка» Альхен, завхоз 2-го дома Старсобеса, прикармливавший за счёт старушек-божьих одуванчиков «сирот» из числа своих многочисленных родственников на данном фоне — прямо образец скромности и порядочности.

Помилуйте, это всего-навсего Пенсионный фонд! Структура, находящаяся если не в самом низу, то далеко не являющаяся элитарной в иерархии бюрократически-полицейского государства. Не охрана, не служба безопасности, не гвардия, не прочие «силовики», не нефть и не газ, не естественная монополия — всего лишь ведомство, обеспечивающее на постыдно минимальном уровне существование пожилых граждан. 186 членов правления ПФР декларируют за 2017 г. доходы, в основном, более 1 млн. руб., у многих 2–4, есть 5, 7, 9 и даже 16 млн. руб. — то есть в десять-сто раз превышающие размер средней пенсии по стране. Так, быть может, следует умерить существующие аппетиты чиновников? Может быть, ликвидировать пенсионные льготы депутатов и госслужащих, назначать им пенсии на общих основаниях, чтобы «слуги народа» на собственной шкуре ощущали плоды своей деятельности?

А если уменьшить барыши всяких нефте-, газо-, нано- и прочих деятелей? Или именно эти меры для государства, наших мудрых правителей, для Киселева, Соловьева и прочих «троллей», для «Единой России» — тот самый выход, которого нет?

…Среди населения хор славящих «эффективную» власть с её намерением ограбить пенсионеров заметно поблек, но всё же слышен и опять начинает набирать мощь. В рассказе Аверченко «Русская история» выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ нашёл измятую офицерскую кокарду, приладил к фуражке, нанял ямщика и явился в деревню. Здесь Васька раздавал оплеухи встречным мужикам с криками: «Мерзавцы! Запорю! Беспутничаете! Я покажу вам!!!». Собрал со всех по два рубля 10 копеек «тротуарного сбора» и со словами «Я покажу вам, негодяи» скрылся в облаке пыли.

Когда слышишь современный хор славящих власть с её пенсионной реформой, понимаешь, что ничего со времён Аверченко в русском обществе не изменилось. Как миленькие будут выходить на пенсию в 63–65 лет, удовлетворённо вздыхая, как проводивший взглядом кокарду Свища мудрейший из мужиков Неуважай-Корыто: «С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!».