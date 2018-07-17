В странах, где “рабами божьими” правят “волки в овечьих шкурах”, есть два разных определения экстремизма!

Читательница Елена И. прислала вопрос: "Скажите, пожалуйста, что такое экстремизм? Когда я пытаюсь заговорить с нашими власть имущими или даже с представителями "Русской Православной Церкви" О РУССКИХ И ИХ ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ, они сразу же говорят мне про экстремизм? В эти моменты я впадаю в ступор, потому что никак не могу понять, что же такое ЭКСТРЕМИЗМ, тем более, где он в моих словах?!"

На этот вопрос, возникший у моей читательницы после её общения с местными власть имущими, я решил дать публичный ответ ради просвещения моих соотечественников, причём со ссылкой на известного в литературных и политических кругах мирового авторитета — Джорджа Оруэлла.

Это как раз случай читательницы Елены И.:

Есть, правда, и другое определение экстремизма.

"ЭКСТРЕМИЗМ (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам".

"Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» даёт широкое понятие экстремизма, это: - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; - публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; - возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; - пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; - воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; - воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием или угрозой его применения; - совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; - пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; - публичные призывы к осуществлению указанных действий либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; - публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; - организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; - финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг." Источник: Источник: https://42.мвд.рф/экстремизм-и-экстремистская-деятельность

В нынешнем веке практически повсеместно можно столкнутся с проявлениями экстремизма в том виде, как его понимают и оценивают наши правоохранительные органы. И в то же время, в ряде стран (и Россия не исключение!) имеет место экстремизм по Джорджу Оруэллу: "Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм".

Можно сказать и по-другому, чтобы ситуация с "дуализмом" термина "экстремизм" была более понятна каждому.

Когда русские в России говорят правду касательно политики, религии и реального положения дел в российском социуме — это, конечно же, экстремизм по Джорджу Оруэллу! Говорю это со знанием дела как писатель, чья книга "Апокалипсис наступит завтра!" была признана в 2015 году по суду экстремистской "за чрезмерную критику иудаизма"!

Когда же иудеи открыто пропагандируют свою исключительность и превосходство по признаку своей национальной и религиозной принадлежности — власть и правоохранительные органы отказываются считать это экстремизмом!

Ниже ещё один наглядный тому пример — фрагмент публикации на религиозном иудейском русскоязычном сайте moshiach.ru, где имеет место откровенная пропаганда еврейской исключительности и превосходства по признаку национальной и религиозной принадлежности!

Источник: https://www.moshiach.ru/lesson/chasidizm2/1069_64_35.html

Наши правоохранительные органы и Прокуратура РФ не видят в этом никакого состава преступления! Хотя я не раз им указывал на данный факт! Ну подумаешь, считают они, раввины написали: "каждый еврей в отличие от нееврея обладает двумя душами — божественной и животной, а у гоев имеется одна только животная душа..."

Почему те, кому положено, не видят в этом религиозном убеждении экстремизма?

Очевидно, потому, что для наших власть имущих подобная критика иудаизма недопустима!

Всё прямо по Вольтеру, который жил в средневековой Европе и однажды сказал:

Недавно, также по Вольтеру, глава правительства России Д.А.Медведев дал ясно понять, кого конкретно у нас не позволено критиковать: "В любой стране, в том числе и в нашей антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню. На любом уровне..." (С) Д.А.Медведев.

Высказывание Д.А.Медведева: "антисемитские настроения" — надо понимать как "антииудейские настроения", потому как семиты — это почти десяток народов, а на Руси существует давняя нелюбовь исключительно к творящим зло жидам — религиозным евреям, отмеченная в многочисленных народных пословицах и поговорках, а также литературных произведениях наших классиков, и даже обозначенная в Указах российских императриц от 1727 и 1742 годов "О высылке жидов из России".

А по поводу "националистических высказываний" я скажу так: сегодня эти высказывания — одна сплошная провокация, которую устраивают сами же евреи, используя опыт "аса дезинформации" Йозефа Геббельса. Не все российские евреи, разумеется, в этой подлости участвуют. В националистических провокациях участвуют исключительно евреи-подонки. Они даже называют себя "русскими", желая тем самым ещё сильнее навредить русскому народу, совершая провокации якобы от имени русского народа!

Вот наглядные примеры сказанному из моей старой интернет-публикации "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!"

Написано "русские против Путина", а судя по лицам "русских националистов" — эту провокацию замутили евреи! Написано "русские против Путина", а судя по лицам "русских националистов" — эту провокацию замутили евреи!

Русские люди давно уже раскусили эту повторяющуюся из года в год политическую подлость и данный класс провокаторов прозвали "гусскими националистами"! (Многие из этих провокаторов в силу своей картавости не выговаривают букву "р").

Теперь самое главное!

Д.А.Медведев в своём выступлении на российском ТВ сказал: "Холокост наглядно показал, какую угрозу несёт миру антисемитизм и шовинизм. Как легко цивилизация может перейти черту, когда начинаются зверства и варварство...."

Как специалист по религиям, еврейскому вопросу а также Холокосту я ответственно заявляю, что такой "цивилизационный переход" из одной полярности в другую возможен только в странах, где "рабами божьими" правят библейские "волки в овечьих шкурах"!

До поры до времени эти описанные ещё Христом-Спасителем хищники в образе человеческом скрывают свою подлую, буквально звериную натуру, дабы несведущие люди принимали их за своих братьев по крови... Но когда им нужны решительные шаги, когда только жестокостью и тиранией они могут достичь новой желанной для них цели, тогда с их лиц сползает "овечья маска", и многие видят перед собой лютых хищников в образе человеческом!

Чтобы люди прозревали и понимали, с кем они имеют дело, я и пишу уже 21 год свои просветительские статьи и книги.

Не так давно я пообещал в одной из своих публикаций: "Или я закрою тему исторической лжи под названием "Холокост", или меня всё-таки посадят на 2-3 года!"

Моя новая книга "Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством?", которую я завершил писать несколько дней назад, как раз таки ЗАКРЫВАЕТ тему исторической лжи под названием "ХОЛОКОСТ"! В книге представлена столь весомая фактология, что критикуемой стороне крыть просто нечем! А вот посадят ли меня однажды наши власть имущие за убийственную ПРАВДУ, посчитав мою правду экстремизмом, — большой вопрос!

Скачать мою книгу совершенно бесплатно можно с файлообменника по ссылке: https://yadi.sk/d/5aadU3403Z2iZU

За 3 дня, после выхода на "КОНТе" моей статьи "Молодёжь и мужчины вымирают в России — вот главная причина пенсионной реформы!", первая тысяча человек книгу уже скачала! Для меня это хороший результат. Надеюсь, что дальше число читателей будет неуклонно расти и приумножаться.

Правда должна быть востребована! Потому что сила русских людей — в правде!

16 июля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Экстремизм по Дж. Оруэллу в Польше:

"Союз еврейских общин Польши обратился в Польский национальный совет радио и телевидения с жалобой на СМИ, обнародовавшие интервью с Хенриком Зелинским, главным редактором католического еженедельника "Idziemy", который заявил: "система ценностей у евреев отличается от общепринятой – они считают правдой то, что им выгодно". Об этом сообщило 27 февраля издание "Times of Israel".

Издание сообщает, что 4 февраля в интервью телеканалу TVP Зелинский сказал:

"У евреев совершенно другая система ценностей, другая концепция истины. Для нас истина — это то, что соответствует фактам. Для еврея — то, что соответствует его пониманию пользы и выгоды. Светские евреи считают, что истина субъективна или служит интересам Израиля, а для религиозных это то, чего хочет их Бог. И зачастую эти истории не имеют отношения к фактам".

В доказательство своей версии Хенрик Зелинский процитировал "Агаду" — текст, который евреи читают на Пасхальном Седере в котором рассказывается об исходе евреев из Египта. Источник.

«Излей ярость Твою на государства, которые не знают Тебя, и на царства, которые Именем Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель его опустошили. Излей на них негодование Твоё и пламя Гнева Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из поднебесья Твоего, о Боже». («Агада — повествование об исходе. Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха», четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.).

Когда иудеи собираются после захода Солнца и, обращая свои взоры в сгущающуюся тьму, начинают призывать кого-то (возможно, кстати, дьявола!) буквально истребить царства и государства, которые не знают "иудейского б-га" и которые "именем его не взывают", ЭТО КАК?

Разве это не массовый экстремизм верующих иудеев — жидов?

Однако, польские и израильские евреи считают, что в данном случае —экстремист Хенрик Зелинский, главный редактор католического еженедельника "Idziemy", поднявший эту тему.