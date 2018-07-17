Севастопольский 13-й завод против пенсионной реформы
19:51. 17 июля 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рабочий коллектив севастопольского 13-го судорементного завода Черноморского флота выступил против пенсионной реформы.
Конференция трудового коллектива федерального госпредприятия «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны России в связи с внесением в Госдуму проекта закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» высказалась за отзыв этого документа из парламента страны и приняла соответствующую резолюцию, пишет ИА «Новый Севастополь». В ней подчеркнуто, что пенсионная система РФ нуждается в серьезном реформировании, которое позволило бы увеличить размер пенсий. Основным механизмом решения накопившихся пенсионных проблем должна стать легализация теневой занятости, планомерный рост заработных плат, обеспечивающих увеличение отчислений в Пенсионный фонд, справедливое налогообложение крупного бизнеса, то есть обязательное введение прогрессивной шкалы налога. Однако, по мнению судоремонтников, этого правительство РФ не предлагает.
«В ходе непродуманных и непросчитанных реформ, проводимых правительством РФ при соглашательской позиции депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, среди работающих увеличивается категория бедных, зарплат которых не хватает на обеспечение минимальных потребностей лицам трудоспособного возраста. Как можно прожить работающему человеку, на иждивении которого один-два ребенка, на 11-15 тысяч рублей в месяц? Как такой суммой распорядиться на коммуналку, питание, лекарства, одежду?» – задали риторический вопрос судоремонтники. Они считают, что обсуждение изменений пенсионного законодательства должно пройти в форме общественного диалога на различных площадках. В противном случае «есть определенный риск спровоцировать недовольство людей, которое вполне может быть использовано различными политическими силами для дестабилизации ситуации в обществе, в Крыму, Севастополе, в Российской Федерации в целом».
«Учитывая вышеизложенное, трудовой коллектив ФГУП «13 СРЗ ЧФ» минобороны России заявляет о своем категорическом несогласии с предлагаемым вариантом пенсионной реформы и настаивает на ее предварительном широком обсуждении в обществе», – отмечено в обращении.
Судоремонтники обратились к президенту РФ с просьбой «не допустить проведение антинародной пенсионной реформы в варианте, предлагаемом правительством Российской Федерации, и не подписывать закон «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий» в случае его принятия Государственной думой».
Трудовой коллектив обратился к правительству РФ с требованием «отозвать проект закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий» в связи с его антисоциальной направленностью».
Работники также обратились к депутату Госдумы Дмитрию Белику и члену Совета Федерации Валерию Куликову с просьбой поддержать позицию профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России и Черноморского флота и поставить вопрос об отзыве правительством РФ проекта пенсионного закона для его доработки и предварительного общественного обсуждения.
https://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/rabochie-voennogo-zavoda-v-sevastopole-trebuyut-otmenit-pensionnuyu-reformu/ – цинк
Хороший друг уже много лет работает на 13-м заводе, на днях пообщаюсь, распрошу, что там у них и как. В период Украины именно на 13-м заводе проходили основной ремонт боевые и вспомогательные корабли Черноморского флота, само собой, после 2014 года 13-й завод также не простаивал, будучи одним из основных предприятий города и важной частью военно-промышленной инфраструктуры Черноморского Флота.
PS. И еще по Крыму.
1. О заполняемости пляжей в малых городах Крыма – https://polukrovkarus.livejournal.com/24181.html
2. Наш ответ Илону Маску. В Крыму открылась заправка с зарядной станицей для электромобилей – https://vk.com/greenstartpoint?w=wall-138788659_5000
3. О проблемах городского транспорта Евпатории – https://trainfanat.livejournal.com/571103.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com