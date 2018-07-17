Противодействие работе по созданию у России комплекса вины и покаяния
21:19. 17 июля 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Уральские чекисты на тему попыток культивирования в обществе "комплекса вины" и "покаяния".
Сегодня в столице Урала началась пятая межрегиональная конференция по теме "Органы безопасности России – 100 лет в системе развития государственности", посвященная столетию образования ВЧК ОГПУ.
Доклады, представленные в ходе дискуссии – плоды взаимодействия ученых историков, архивистов и службы органов государственной безопасности РФ. Подобные конференции проводятся раз в два года. Мероприятие продлится два дня, передает корреспондент Накануне.RU.
"Мы издали книгу-сборник, материалы всех прошедших конференций, избранные материалы, мы издали очередной номер журнала "Архивы Урала", в котором опубликованы статьи и материалы, характеризующие органы государственной безопасности за длительный период, – рассказал начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. – Все те проблемы, какие решали органы на протяжении 100 лет, никуда не делись. Работая с ними бок о бок, делаем вывод, что они становятся более открытыми. Они служили честно, по заветам Дзержинского, которому, кстати, в этом году 140 лет – очень трепетно до сих пор спецслужбы относятся к выполнению своего долга".
На конференцию собрались архивисты и ученые из многих регионов УрФО, Западной Сибири, Поволжья. Первым взял слово генерал-лейтенант Василий Христофоров, известный и авторитетный ученый, он выступил с докладом о состоянии обеспечения госбезопасности России в 1917 году.
В мероприятии участвовали и сотрудники "по чекистской линии" – врио начальника УФСБ по Свердловской области Анатолий Пилипенко и заместитель начальника Института ФСБ России (Екатеринбург) Евгений Дудоров.
"Сегодня особая конференция, она посвящена столетию – для нас, ветеранов, она особо важна, потому что мы получаем информацию, подтверждающую те или иные события, свидетелями которых мы были, мы узнаем о причинах тех или иных событий, – сказал председатель Координационного бюро советов ветеранов территориальных органов безопасности в УрФО Владимир Крупкин. – Материалы конференции нам очень важны в работе по патриотическому воспитанию, мы стараемся доводить до людей факты, объективную информацию, стирая мифы и убирая вымыслы, иногда и просто враждебные суждения о нашей истории".
Выступления докладчиков позволяют увидеть, как в разные исторические периоды спецслужбами выполнялись важнейшие функции по обеспечению безопасности страны. Для создания докладов открывались двери секретных государственных архивов. Сотрудники ФСБ рассказали о вызовах времени – сегодня перед отечественным органами безопасности стоят важнейшие задачи: борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие коррупции, пресечение действий иностранных спецслужб.
С 90-х годов по рассекреченным материалам УФСБ Свердловской области работало 39 исследователей. На основе полученных сведений защищены диссертации, опубликованы книги и сняты фильмы, проведены различные выставки – этой информацией поделился врио начальника УФСБ по Свердловской области Анатолий Пилипенко.
"Использование опыта предыдущих поколений позволяет нам активизировать нашу работу. Также актуальным на текущем этапе является противодействие попыткам фальсификации отечественной истории, важно изучение деятельности отечественных спецслужб на различных этапах исторического развития, – сказал Пилипенко. – В том числе [противодействие] инициируемым из-за рубежа информационными кампаниями, нацеленным на создание в российском обществе комплекса вины и покаяния. В этой связи органами безопасности во взаимодействии с российским научным сообществом должна проводиться активная работа в области исторического сознания".
Руководитель спецслужбы напомнил, что одной из важнейших составляющих исторической науки является формирование патриотического самосознания российских граждан, в связи с этим он пожелал всем участникам конференции плодотворной работы, конструктивного обмена мнениями.
https://www.nakanune.ru/news/2017/9/21/22483616/ – цинк
Трудно не согласиться с Пилипенко.
Попытки навязывания российсокму обществу комлпекса вины и покаяния вполне активно идут, и не только из-за границы, но и изнутри страны. Эти попытки носят характер информационно-манипулятивных кампаний, где нам предлагают покаяться за "советскую оккупацию", "голодомор", "союз с Гитлером", "убийство страстотерпца", "раздел Польши", "захват Курил и Калиниграда", "угнетение свободной Ингрии" и т.д. и т.п.
Активная работа по противодействию навязывания российскому обществу подобных комплексов должна проводиться, как обществом, так и гос.органами, в том числе и путем раскрытия архивных документов, благо у ФСБ этого добра в закрытых архивах еще навалом.
PS. В прошлом году выставка на эту тему проходила в Севастополе в Доме Офицеров Черноморского Флота https://colonelcassad.livejournal.com/3398170.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com