Пояснительная записка правительства о пенсионной реформе перевод на русский язык

Это перевод на простой язык Пояснительной записки правительства к его законопроекту о повышении пенсионного возраста. Некоторые фразы и пункты могут показаться не очень связными, но можно убедиться – это несвязность оригинала. Мне кажется, что это расписка правительства в своей несостоятельности, закамуфлированная просьба об отставке.

Но оставим критику на потом. Сначала надо прочитать.

Тем более, что интересно: вроде абзац за абзацем переведён, а остаётся неясным: из какого пункта следует необходимость повышения пенсионного возраста. Нигде даже не сказано (чтобы не врать?), что на ранее обещанные людям пенсии у правительства нет денег.

Перевод Пояснительной записки к законопроекту № 489161-7 1.

Правительство уже давно придумало, как лучше платить пенсии. Идея в том, что платить надо по-разному – кто как заслужил.

Оригинал: Согласно Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р (далее – Стратегия), основным принципом совершенствования формирования пенсионных прав в распределительной составляющей пенсионной системы является предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в государственной пенсионной системе солидарного характера.

2. Сейчас выходит, что права тех, кому начисляют пенсионные накопления, не равны обязательствам перед ними.

Ничего не понятно. См. оригинал: Действующий порядок исчисления размера страховых пенсий в условиях негативной демографической ситуации приводит к неэквивалентности пенсионных прав застрахованных лиц и обязательств по выплате им пенсий.

3. Мы так управляем экономикой, что уверенно наблюдаем: число тех, за кого перечисляют в пенсионный фонд, сокращается, а растёт число получателей пенсии. Этак они скоро сравняются.

Оригинал: Наблюдается постоянный рост получателей пенсии на фоне сокращения численности лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Соотношение численности занятых по найму и численности получателей пенсии к 2025 году составит 1,04, в то время как сейчас оно составляет 1,12.

4. Сегодняшний пенсионный возраст ввели ещё после гражданской войны и посленэповской разрухи. Тогда жили недолго. А при Сталине этот возраст ещё развили. (sic!) Тогда шло промышленное развитие и исходили из того, что с возрастом наступает нетрудоспособность.

Оригинал: Действующий пенсионный возраст – 60 и 55 лет для мужчин и женщин – впервые был закреплен в 1928 году и получил дальнейшее развитие в 30-е годы прошлого столетия. Он был установлен для основной категории граждан в условиях общества индустриального типа (рабочих, занятых в промышленной сфере) на основании утраты ими трудоспособности. Таким образом, устанавливалась презумпция наступления нетрудоспособности и утраты заработной платы и иных выплат и вознаграждений в определенном возрасте. При этом продолжительность жизни при рождении в 1926–1927 гг. по Европейской части РСФСР составляла 43 года.

5. Сейчас, хотя и не везде, жить стали значительно дольше.

Оригинал: К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась.

6. Мы так управляем экономикой, что уверенно наблюдаем: кадры, особенно умелые, не хотят работать.

Оригинал: Одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке труда, причем именно квалифицированных рабочих и специалистов.

7. Но ведь почти каждый третий пенсионер у нас не только вынужден, но и в состоянии пахать до 65 лет.

Оригинал: Уже сейчас 30 % людей пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсии данный показатель гораздо выше. Значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 65 лет.

8. Тем более, что сейчас нужно не промышленное развитие, а сфера услуг. А это не у станка стоять.

Оригинал: C конца XX века во всех странах мира, в том числе и в Российской Федерации, наблюдалось снижение удельного веса занятых в промышленности, и произошел переход от индустриального к постиндустриальному обществу – обществу, в экономике которого преобладают служащие и работники сферы услуг, что предполагает длительный период трудоспособности.

9. Некоторые страны уже так и сделали.

Оригинал: За последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств – бывших республик СССР.

10. Международная конвенция нам не запрещает лишить граждан ранее обещанной им пенсии.

Оригинал: Международными стандартами (Конвенция МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения) допускается установление пенсионного возраста на уровне 65 лет и выше.

11. Пенсионная система для обычных граждан должна соответствовать уровню, до которого мы довели страну. Учитывая опыт соседних стран.

Оригинал: В связи с изложенным, а также, принимая во внимание, что пенсионная система должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам, учитывая опыт по повышению нормативного пенсионного возраста рядом европейских государств и государствами из числа бывших республик СССР, являющихся экономическими партнерами Российской Федерации в рамках Евразийского экономического союза, законопроектом предлагается поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”.

12. Так, предлагается обмануть вкладчиков в Пенсионный фонд – не платить обещанную пенсию тем, кто уже на неё рассчитывал, в течение ещё нескольких лет (5 и 8) – до того возраста, в котором они как правило (см. п. 7) уже не пашут.

Оригинал: Так, предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

13. Но постепенно. Кто постарше – у того отнять 1 год пенсии, кто помоложе – у того все 8.

Оригинал: Повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г. Данная мера затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане указанных годов рождения, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте соответственно 61 год и 56 лет. Соответственно: 1) мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2022 году (в возрасте, соответственно, 62 года и 57 лет); 2) мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2024 году (в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет); 3) мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2026 году (в возрасте, соответственно, 64 года и 59 лет); 4) мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2028 году (в возрасте, соответственно, 65 лет и 60 лет); 5) женщины 1969 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2030 году (в возрасте 61 год); 6) женщины 1970 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2032 году (в возрасте 62 лет); 7) женщины 1971 г.р. – получат право выхода на пенсию – в 2034 году (в возрасте 63 лет).

14. Повторяем: другие страны так делают.

Оригинал: Аналогичная практика повышения пенсионного возраста встречается в ряде зарубежных стран (Бельгия, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия, Греция).

15. Если мы сегодня так поступим с теми, кто ещё не вышел на пенсию, то завтра, если продолжительность жизни в стране опять не увеличится или если пенсионная система к этому приспособится и сбалансируется, мы сможем создать условия для повышения пенсии тем, кто уже на неё вышел. Хотя не обещаем — ни повысить, ни создать условия.

Оригинал: Реализация данной меры позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также – для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации в целом.

16. Это поможет нам и не пересматривать придуманную нами пенсионную стратегию, и найти деньги.

Оригинал: Предлагаемые законопроектом меры позволят достичь целевых показателей Стратегии развития пенсионной системы, направленных на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации, позволят гарантировать долгосрочный рост уровня пенсионного обеспечения граждан, в том числе позволят обеспечить индексацию размеров пенсий выше уровня инфляции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”.

17. Бизнес и бюджет при этом не пострадают.

Оригинал: Проект федерального закона не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

18. Цели у правительства такие, что на их достижение не влияет уровень жизни граждан, их экономическое и репродуктивное поведение.

Оригинал: Предлагаемые в проекте федерального закона решения не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.