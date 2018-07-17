Пекин внимательно следит за «курильским пинг-понгом»

Источник: regnum.ru

По мнению китайцев, японцы мастера тактики, но плохие стратеги.

В Китае внимательно следят за развитием японо-российских отношений. В деталях отслеживают перипетии нескончаемой из-за наседания Токио «тяжбы» по вопросу территориального размежевания двух стран. Имея свои территориальные претензии на занимаемые Японией острова в Восточно-Китайском море — Дяоюйдао, Сэнкаку по-японски, в Пекине не заинтересованы в каких-либо уступках Москвы японским притязаниям на Курильские острова. Доводилось даже слышать намеки на желательность создания общего фронта борьбы против реваншистских, по сути, требований японского правительства, не желающего признавать подтвержденные международными соглашениями итоги Второй мировой войны. Войны, которая была развязана милитаристской Японией и ее союзниками — нацистской Германией и фашистской Италией. По сути дела, речь идет о нежелании признавать ответственность за войну и принять международные меры по наказанию агрессора. А в такие меры включалось и территориальное ограничение Японии, что прямо предусматривалось условиями Потсдамской декларации, на основе которой японские милитаристы согласились капитулировать.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», 2 сентября 1945 года

Есть у Японии территориальные претензии и к Республике Корея, которая в результате капитуляции Японии в 1945 году вернула себе острова Токто (Докдо), Такэсима по-японски. На то, что Токио диверсифицирует свою политику в отношении территориальных претензий к зарубежным странам, обратил внимание китайский сайт mil.eastday.com.

Отмечая, что в вопросе спорных территорий большинство стран придерживаются жесткой позиции, потому что это отличная возможность сплотить свой народ, сайт указывает: «В последнее время Япония поступает совершенно по-другому. Вопреки всем ожиданиям Япония в вопросе территориальных споров применяет двойные стандарты».

В качестве примера приводится реакция официального Токио на прошедшие в прошлом месяце военные маневры Сеула на островах Токто. По сообщениям китайской газеты «Хуаньцю шибао», вооруженные силы Южной Кореи проводили двухдневные военные учения по обороне спорных с Японией островов. Эти действия незамедлительно вызвали протест японского правительства. Несмотря на то, что Южная Корея отклонила заявления Японии, Токио на этом не остановился. Японская сторона угрожающе заявила, что «учения… обязательно нанесут серьезный ущерб отношениям двух стран».

В действительности, писала газета, данные маневры — это регулярные учения по отработке обороны островов. Более того, в них участвовала только одна Южная Корея. Масштаб учений был небольшой. Так, например, из военных самолетов участие принимали только патрульные противолодочные самолеты P-3C, истребители F-15K и вертолеты UH-60. Несмотря на это, реакция японского правительства была очень резкой. Япония продемонстрировала международному сообществу «свою твердую позицию по вопросам спорных территорий». По мнению китайского издания, спустя некоторое время, позиция Японии по другим спорным территориям сильно удивила мир.

Военнослужащие Южной Кореи

А именно: «Недавно Россия уведомила японское правительство о проведении военных учений на острове Итуруп Большой Курильской гряды. В ответ правительство Японии только выразило сожаление в связи с предстоящими маневрами. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов на пресс-конференции подтвердил проведение военных учений и добавил, что российское оборонное ведомство не получило ноту протеста от японского правительства».

Китайская газета особо отмечает: «Всем стало ясно, что Япония в вопросе спорных территорий придерживается принципа «обижать слабых и бояться сильных»… В отношении России Япония действовала очень осторожно. Японцы понимают, что хотя российские бомбардировщики гораздо надежнее американских. Но если случайно что-то пойдет не так, японцы сразу вспомнят результаты Второй мировой войны. Пусть у России сейчас тяжелое экономическое положение, и США используют своих союзников для изоляции России, однако российские Вооруженные силы в Сирии по-прежнему одерживают победу за победой. В такой ситуации пока никто не осмелится извлечь выгоду из затруднительного положения России. Одно неверное решение, и можно получить прямо противоположный результат. Япония боится навлечь на себя гнев державы с такой мощной армией».

Осторожная политика Японии в отношении России, по мнению авторов китайского сайта, «отчетливо дает понять, что Япония готовит подходящую почву для двухсторонних переговоров между Японией и Россией. Более того, такое отношение — это сигнал России о том, что в ближайшее время Япония не собирается принимать участие в санкциях против России и изолировать ее. Скрытый смысл заключается в том, что Россия может с помощью Японии разрушить замыслы Запада, который стремится полностью ее изолировать».

Статья завершается нелицеприятными характеристиками японцев: «Японские дипломаты всегда славились своей хитростью, и американцы всегда считали японцев мастерами тактики, но плохими стратегами. Принцип «обижать слабых и бояться сильных» означает, что Япония угождает России, однако одновременно с этим старается доказать международному сообществу свою твердую позицию по вопросам территориальных споров. Россия, которая не реагирует ни на ласку, ни на угрозы, едва ли будет уважать такую политику. Наряду с этим, жесткая позиция Японии по отношению к Южной Корее может разозлить и США. Японские дипломаты очень умны и хитры, но на каждого умника найдется кто-нибудь еще умнее».

То, что взаимоотношения японцев и китайцев по историческим и иным причинам трудно назвать дружескими, общеизвестно. Китаю легче договариваться и достигать компромиссов с США, чем с их союзником — традиционным противником Японией. Понятно и стремление не допускать излишнего с точки зрения Пекина сближения Москвы с Токио. Появление подобных статей отвечает стратегии поддержания в регионе выгодного для Китая баланса сил — США и Япония, с одной стороны, и КНР и Россия — с другой. Поэтому в отличие от Мао Цзэдуна, который в период конфронтации с СССР пытался шантажировать Москву поддержкой территориальных притязаний Японии на Курильские острова, нынешнее китайское руководство является объективным союзником России и Республики Корея, а также КНДР в противостоянии попыткам японского правительства пересмотреть территориальные итоги Второй мировой войны. И в этом оно находит поддержку и солидарность российского руководства. Известно заявление Владимира Путина по случаю совместного с КНР празднования 70-летия Победы во Второй мировой войне.

«Конечно, мы будем и впредь противостоять попыткам фальсифицировать историю, героизировать фашистов и их пособников, очернить память и доброе имя героев-освободителей», — пообещал тогда президент России.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru