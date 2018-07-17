Новости Украины и Новороссии 17 июля 2018

Дякула разгромил встречу Трампа с Путиным

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Сердючка рассказала, как живется на Украине после Майдана

Андрей Данилко, более известный как украинская исполнительница Верка Сердючка, в интервью ВВС ответил на вопрос, как живется на Украине после Майдана.

«Никак. Я не люблю революцию. Конечно, если говорить это в момент происходящего, тебя не услышат. В том, что гибнут люди, виноваты политики.

Потому что, если они любят свою страну и хотят ей добра, они должны встречаться, договариваться, идти на компромиссы и приходить все-таки к тому, чтобы люди жили лучше.

По всей видимости, это не получается, и это исключительно их (политиков) проблема. Что касается меня, я же говорю, я за людей. Те люди, которые искренне выходили на Майдан – их много, их большинство.



Инна, которая играет маму Сердючки, в момент высшего эмоционального пика этого Майдана (я тогда смотрел со стороны и просто не верил), была подхвачена этой эмоцией и говорит: я пойду в палатки, буду помогать резать еду. Я ей говорю: «Ты с ума сошла?», – рассказал артист.

«Насколько же это втягивает людей, которые не защищены каким-то панцирем – меня-то били всю жизнь, и я могу отличить, когда есть какой-то подвох, обман и хитрость. Оно так и получилось – люди не стали жить лучше, отношения плохие, и для того, чтобы прилететь в Москву, нужно сначала лететь в Минск. Все делается только для того, чтобы людям было плохо. Я считаю, что в этом виноваты исключительно политики», – приходит к выводу Данилко.

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Донбасские республики планируют синхронизировать законодательство

Депутаты Народных Советов ДНР и ЛНР планируют синхронизировать законодательство обеих Республик на 85%. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин в интервью Донецкому агентству новостей.

«По нашей оценке, на 80-85 процентов нам удастся синхронизировать законодательство ДНР и ЛНР. Правда, это очень кропотливая работа исходя из того, что весь этот период времени мы без оглядки друг на друга принимали законы», — отметил Пушилин.

Он добавил, что полностью унифицировать законодательство Республик не получится в силу ряда причин.

Напомним, что в апреле ДНР и ЛНР договорились отменить ряд налогов и сборов и унифицировать таможенные отношения с Россией.

4 апреля исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об одностороннем снятии таможенных границ с ДНР.

Напомним, что 31 января глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и и.о. Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства.

17 января прошлого года на границе ЛНР и ДНР был введен полноценный таможенный контроль. Совет министров Луганской Народной Республики принял постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров», которым установил запрет на перемещение товаров и транспортных средств коммерческого назначения вне расположения временных пунктов таможенного контроля на административной границе ЛНР с ДНР.

Уже в январе текущего года ДНР ввела санкции против ЛНР. Совмин ДНР запретил ввозить с территории ЛНР подакцизные товары.

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«Украина должна была закрыть воздушное пространство». Годовщина крушения MH17 (ФОТО)

Сегодня исполняется четыре года катастрофе малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом. Авиалайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией Донецкой Народной Республики около села Грабово. Все 298 пассажиров, находившихся на борту, погибли. Это послужило поводом для введения Западом новых антироссийских санкций. Несмотря на многочисленные протесты, Москву до сих пор не допускают к участию в международном расследовании обстоятельств трагедии.

© РИА Новости / Валерий Мельников

Траурные мероприятия в годовщину крушения самолета Boeing 777 под Донецком Как Россия отвечает на обвинения Российские власти категорически отвергают причастность к катастрофе. Собранные силовыми ведомствами данные указывают, что авиалайнер мог быть сбит украинской ракетой класса «земля — воздух» или «земля — земля», либо же самолетом Су-25. Это подтверждают данные радиотехнического контроля: Минобороны России удалось зафиксировать, что накануне приводилась в действие РЛС украинской батареи «Бук-М1». Киевские военные могли атаковать лайнер сразу с нескольких позиций в Донецкой области. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» провел серию натурных экспериментов, моделировавших катастрофу MH17. Согласно этому исследованию, самолет сбит ракетой 9 М38 М, снятой в России с вооружения. По словам гендиректора «Алмаз-Антея» Яна Новикова, установлено место, откуда нанесли удар по воздушному судну: окрестности населенного пункта Зарощенское на территории, подконтрольной Киеву. Эти данные предоставлены в распоряжение Евросоюза. Москва неоднократно призывала страны Запада допустить российских представителей к разбирательству, однако согласия на это так и не получено. Ничего не изменилось даже после того, как с этим призывом выступил президент Владимир Путин. Кто ведет следствие В созданную без участия Москвы «Объединенную следственную группу» (JIT) входят представители пяти стран — Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. В 2016 году они представили предварительные результаты. В JIT пришли к выводу, что лайнер MH17 сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы привезенного на территорию Украины из России, а затем возвращенного обратно. Российское Министерство обороны раскритиковало этот доклад за использование недостоверных сведений, предоставленных украинской стороной.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Обломки «Боинга» в Донецкой области В 2018-м «Объединенная следственная группа» опубликовала расширенную версию доклада с новыми обвинениями России: «Бук», из которого сбили самолет, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. В качестве аргумента продемонстрировали обшивку двигателя ракеты, найденную на месте крушения. В российском Минобороны отвергли этот довод. По мнению военных, двигатель изготовлен в 1986 году и принадлежит Вооруженным силам Украины. Власти Малайзии, потерявшей в катастрофе 44 граждан, не удовлетворены расследованием. По словам министра транспорта Энтони Локе, обвинениям, выдвинутым против России, не хватает доказательной базы. «Кто виноват? Вы не можете просто указать на Россию. Все дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых свидетельствах», — подчеркнул он. Какую позицию занимают родственники погибших Адвокат группы родственников погибших Эймар Гимулла подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Юрист рассказал РИА Новости, что не собирается ориентироваться на выводы JIT, поскольку, независимо от итогов расследования, Киев несет ответственность за то, что не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

© РИА Новости / Андрей Стенин

Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области «Для моего иска не имеет значения, кто и какими средствами сбил „Боинг“. Киев знал, что не контролирует территорию на востоке страны, и поэтому обязан был закрыть воздушное пространство. Они не сделали этого — в результате погибли 298 человек. Чрезвычайно важно, чтобы в будущем в подобных ситуациях в любой точке земного шара государство брало ответственность за собственное воздушное пространство на себя», — подчеркнул Гимулла. Как рассказала РИА Новости общественная активистка Аннеке де Лааф, в Нидерландах нет единого видения случившегося, хотя большинство и встало на сторону Украины. «Именно потому, что следствие сосредотачивается на одном подозреваемом — России, значимая часть общества ставит его выводы под сомнение. Это далеко не первая авиакатастрофа, которую приходится расследовать: были крушение израильского лайнера в Амстердаме и печально знаменитая катастрофа над Локерби. Произошедшее тогда восстановили очень тщательно, в отличие от крушения MH17», — заключает де Лааф. Читайте также: Истерика в НАТО и ЕС: Фильм о секретных убийцах с майданов Риги и Киева стал шоком (ВИДЕО) Игорь Гашков

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Почему Запад сливает Украину (ВИДЕО)

Ни для кого не открою секрет, если скажу, что мир, в котором мы живём, предельно динамичен и непрерывно изменяется. Как когда-то сказал старик Гераклит, «нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Это вроде бы очевидно, но политический режим на Украине (несмотря на данную очевидность) ведёт себя так, как будто время остановилось в 2014 году, а мир затвердел в виде бронзового памятника киевскому майдану. Именно поэтому представители нынешней украинской власти продолжают себя вести точно так же, как вели сразу же после госпереворота, с упорством параноика проговаривая протухшие постмайданные лозунги, которые уже давно никого не вставляют. Чтобы понять настоящее, необходимо понимать прошлое. Поэтому позволю себе краткий экспресс-анализ того, что было… Андрей Ваджра Читайте также: «Ты, тварь, кто такая?» — кадры допроса провокаторов из «Пусси Райт» в московской полиции (ВИДЕО)

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Порошенко рассказал, когда Киев будет готов к выборам на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Киев будет готов к политическому процессу по подготовке к местным выборам на Донбассе. «Сразу после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, когда она заберет артиллерию, танки и системы залпового огня, а миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов и будем вести диалог с теми, кого изберут на выборах, признанных свободными», — заявил Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, такая логика прописана в Минских соглашениях. Читайте также: ДНР возьмёт Мариуполь без единого выстрела, — украинский военный эксперт (ВИДЕО)

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Для чего встречались Путин и Трамп

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