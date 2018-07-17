Конец глобализации выглядит так

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Источник: russian.rt.com

«Раздел имущества»: почему сократились взаимные инвестиции Евросоюза и США

Прямые иностранные инвестиции в ЕС за прошлый год снизились почти в десять раз, сообщает Евростат. По итогам 2017 года их объём составил €37 млрд против €340 млрд в 2016-м. Статистическое агентство отмечает, что это произошло из-за массового изъятия средств американскими компаниями. Резиденты США в прошлом году вывели с рынка Еврозоны €274 млрд. Европа не осталась в долгу, сократив на €67 млрд вложения в Соединённые Штаты.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Евросоюз за год сократились почти в десять раз, сообщила Статистическая служба ЕС. По итогам 2017 года финансовые потоки в страны союза составили €37 млрд. Тогда как годом ранее их уровень достигал €340 млрд. Показатель уменьшается второй год подряд, уточняет Евростат.

Ведомство пояснило, что негативная динамика в первую очередь связана с изъятием американского капитала. Компании Соединённых Штатов в 2017 году вывели с европейского рынка почти €274 млрд.

Примечательно, что процесс протекает обоюдно: в 2017 году инвесторы ЕС вывели из США €67 млрд.

Как пояснил в беседе с RT директор Центра внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН Михаил Портной, взаимное сокращение инвестиций вызвано изоляционистской политикой Дональда Трампа.

«Президент Соединённых Штатов неоднократно говорил о необходимости сокращения дефицита платёжного и торгового баланса. В последние полтора года в стране случились подвижки в этом направлении. Государство всеми силами старается стимулировать внутренний рынок, что влечёт за собой снижение интереса американских компаний к инвестированию за границу», — сказал Михаил Портной.

Трамп сделал всё возможное, чтобы создать исключительно тепличные условия для инвестирования, а также ведения бизнеса на территории США, прокомментировал RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

По мнению эксперта, президенту США удалось выполнить свои обещания и снизить налоги, параллельно увеличив бюджетные расходы на инфраструктурные проекты. Также главе государства удалось создать благоприятные условия для репатриации капитала. Многие компании Соединённых Штатов уже воспользовались льготной программой возвращения капитала на родину, и процесс продолжится в ближайшее время, ожидает Артём Деев.

Между тем на состояние экономики Еврозоны наиболее сильный отпечаток наложил брексит, подчеркнул Михаил Портной.

«Начавшийся выход Великобритании из Европейского союза нанёс сильный удар и по американским интересам. Ожидаемый шаг сильно затрагивает положение Туманного Альбиона как главного финансового центра Европы и мира. Лондон так или иначе служил передаточным центром для инвестиций, которые направлялись из США в ЕС. Сейчас условия брексита по-прежнему не оговорены и единогласно не одобрены. Поэтому инвесторы Соединённых Штатов взяли паузу в ожидании конкретики», — добавил Михаил Портной.

Отметим, что, по данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 2017 году доля прямых инвестиций из европейских стран составила 40%. Больше всего средств направляли Великобритания ($40,9 млрд) и Франция ($23,1 млрд).

Однако разница между вливаниями и оттоком финансов всё равно оказалась отрицательной, пояснил RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«США говорят только о той части средств, которую вложили инвесторы, без учёта выведенных финансов. Тогда как Евростат оперирует понятием чистых прямых зарубежных инвестиций, которые представляют собой разницу между вложенными и выведенными средствами. Этот показатель является более точным и лучше демонстрирует ситуацию с денежными вливаниями в той или иной стране», — добавил Абрамов.

Глобальное снижение

Процесс сокращения прямых иностранных инвестиций характерен не только для США и ЕС, но и для всего мира в целом. Так, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2017 году глобальные инвестиционные потоки упали на 16% — до $1,52 трлн.

По мнению генерального секретаря ЮНКТАД Мухиса Китуйи, государства по-прежнему ощущают последствия финансового кризиса 2008 года, сообщается на официальном сайте организации.

Сильнее всего в прошлом году сократились инвестиции в развитые страны — на 27%. При этом именно Соединённые Штаты и Евросоюз показали наиболее сильное снижение, говорится в сообщении ЮНКТАД. По данным Министерства торговли США, ПИИ в экономику Штатов уменьшились в 2017 году на 32% — до $260 млрд.

В государствах с переходной экономикой прямые инвестиции сократились на 17% — до $55 млрд. Однако потоки в развивающиеся страны выросли на 2%, до $653 млрд. Крупнейшим регионом-получателем стала Азия, незначительный рост отмечен в странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Африки. Наиболее серьёзный приток средств получила Австралия — 11%.

По мнению Михаила Портного, тренд перераспределения финансов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет актуален и в последующие несколько лет. Соединённые Штаты на фоне торговой войны с Китаем обратят внимание на государства Юго-Восточной Азии.

«В рамках противостояния и сокращения торгового баланса США нужно будет куда-то перемещать производства, которые были источником вложений в КНР. Для оптимизации затрат потребуется искать что-то поблизости — пунктом назначения могут стать Тайвань, Южная Корея, Малайзия и отчасти Филиппины. Капиталовложения в Индию, на мой взгляд, не смогут быстро возрасти — в стране растущий спрос, но индусы не так быстро осваивают высокотехнологичные и производственные отрасли экономики», — отметил Михаил Портной.

По мнению Артёма Деева, торговый конфликт грозит усугубить разногласия между США и ЕС. Так, возможные взаимные пошлины на ввоз автомобилей могут нанести урон товарообороту ещё на $100 млрд, считает эксперт.

На этом фоне Евросоюз тоже присматривается к восточным странам, о чём свидетельствуют данные Евростата. В 2017 году ЕС направил в Китай €12,6 млрд, из них €10,44 млрд — в Гонконг как отдельную административную единицу. Индии было выделено €6,3 млрд. Ещё €3,6 млрд ушли в Южную Америку — в Бразилию.

Отметим, вложения в российскую экономику из ЕС сократились за прошлый год на €7 млрд. Отток средств со стороны России составил €413 млн против €2,234 млрд инвестиций в 2016 году.