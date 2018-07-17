Кавказский гамбит США
14:44. 17 июля 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О попытках США сколачивать анти-иранскую коалицию на Кавказе.
США пытаются создать на Южном Кавказе беспрецедентную антииранскую коалицию, примирив Армению и Азербайджан – старых соперников, враждующих из-за спорных территорий не одно столетие. Ключевым аспектом заключения мира, по мнению американских идеологов, должна стать постепенная передача Нагорного Карабаха Азербайджану. Пришедший к власти в Армении Никол Пашинян, очевидно, готов пойти на этот беспрецедентный шаг ради получения политической поддержки со стороны Вашингтона. Однако азербайджанские эксперты относятся к такому варианту развития событий с определенной долей скепсиса. Действительно, США уже не первый год пытаются заигрывать с Арменией. Под давлением "Армянского национального комитета Америки" (Armenian National Committee of America – ANCA) комитет по ассигнованиям США практически каждый год выделяет немалые средства Армении по программе гуманитарной помощи НКР, начиная с 1998 г. Так, на будущий год Армения получит порядка $24 миллионов, не считая адресной помощи беженцам из Сирии, обосновавшимся в стране, и оснащения армянских передовых позиций специальными радарами, позволяющими отслеживать действия азербайджанской стороны.
При этом ситуация в стране находится под жестким контролем. Не раз звучал вопрос, зачем такой небольшой стране как Армения огромное по территории американское посольство и невероятное количество дипломатов США. По некоторым данным, на каждые 1200 армянских граждан приходится по одному американцу с дипломатической неприкосновенностью.
Кроме того, США стремится перехватить инициативу у России в качестве ведущего посредника в карабахском урегулировании и занять лидирующую роль в этом процессе. Так, в пику "Плану Лаврова" по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были разработаны шесть элементов сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, встреченные армянами с большей благосклонностью. Такой интерес США к Армении неслучаен. По оценке аналитика проекта Национальной безопасности Трумана Дэниеля Гейнора, это государство занимает стратегическую позицию в важном, потенциально самом опасном регионе в мире. Оно является историческим союзником Ирана на Южном Кавказе против конгломерата тюркских племен и народов, перекрывая им выход в Переднюю Азию и Европу. На сегодняшний день это единственный спокойный пограничный рубеж Ирана, который воспринимает Армению как одну из временно потерянных провинций персидской империи. Потому участие Армении в совместных учениях со странами НАТО в Грузии и Румынии в прошлом году было практически ударом в спину Тегерану.
Учитывая невозможность военного союза с шиитским Ираном против шиитского Азербайджана, желание Армении выйти из географического окружения и получить экономический доступ на запад тоже закономерно. Особенно это стало актуально после подписания в марте этого года Грузией, Турцией и Азербайджаном тройственного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере обороны в турецком городе Гиресун. Турцию и Азербайджан связывает многолетнее военно-политическое сотрудничество, в том числе, в традиционном противостоянии иранским амбициям на Южном Кавказе. Присоединение к ним Грузии и, предположительно,
Армении полностью оставит Иран без союзников в регионе.
Однако просчет США состоит в восприятии Азербайджана как полностью послушной марионетки, безропотно принимающей все "необходимое зло" во имя высоких целей Большого Брата. Такие шаги как сентябрьские санкции не остаются незамеченными руководством Баку. Оно уже предпринимает ответные действия. Так, Азербайджан предоставил РФ небо для переброски военной техники в Сирию, не присоединился к санкциям Запада и даже допускает возможность присоединения к ЕАЭС. Непопулярность американской идеи укрепления антииранской коалиции за счет Армении подтвердили и азербайджанские эксперты.
Таким образом, каковы бы ни были планы США по дальнейшему наступлению на Иран, им не суждено осуществиться в том виде, в каком их представляют чиновники Госдепа. США по-прежнему придется выбирать одну из сторон нагорно-карабахского конфликта. Однако если политическим гениям Вашингтона удастся примирить таких традиционных врагов как Армения и Азербайджан, Иран потеряет важного стратегического союзника. Ситуация в Северном Иране, где сильны пантюркские настроения и идеи турецкой экспансии, и так накалена до предела. Потеря же последнего союзника в этом регионе может привести к усилению центробежных сил в стране в целом и послужить сигналом к началу полномасштабного конфликта между Ираном с одной стороны и собранной США антииранской коалиции с другой.
Оливье Морель
http://oliviermorel.unblog.fr/2018/07/09/les-etats-unis-unissent-larmenie-et-lazerbaidjan-contre-liran/ – оригинал на французском
Стоит отметить, что помимо своих попыток напрячь Иран с севера, США тут ведут достаточно продуманную игру направленную на подрыв существующего статус-кво, благодаря которому Россия сохраняет роль арбитра, имеющего хорошие отношения и с Ереваном и с Баку, даже несмотря на неоднократные попытки разжечь войну в Нагорном Карабахе, после которых обе стороны апеллировали к России как к посреднику, который гасил наиболее опасные сценарии.
Недавний переворот в Армении, вполне резонно увязывают именно с попытками развернуть политический вектор этой страны, либо склонив ее в сторону западной коалиции с выпадением из российской сферы влияния, либо заставив Москву выбирать между Ереваном и Баку, что в любом случае ослабит позиции России.
В остальном же, активность США на Кавказе конечно увязана с антииранскими планами Белого Дома, где решению задач стратегической изоляции Ирана придается повышенное значение. Культивация напряженности на границе Ирана и актуализация проблемных экономических и этноконфессиональных вопросов, призваны затруднить Ирану реализацию полученных в 2015-2018 годах выгод от "ядерной сделки" и результатов войны в Сирии и Ираке. Другой вопрос, что далеко не факт, что полноценную коалицию США смогут создать. Турция имеет сейчас хорошие отношения с Ираном, как и Азербайджан. Грузия напрямую не граничит с Ираном, поэтому вполне резонно, что США пробуют прощупывать Армению (в том числе и через огромный штат посольства в Ереване) после смены политического режима. Не факт, что этого окажется достаточным с учетом имеющегося российского влияния и в особенности в связи с наличие фактора Нагорного Карабаха, который одним фактом своего существования требует от Армении избегать резких действий во внешней политике. По сути, США традиционно пытаются найти тех, кто будет таскать для них каштаны из огня, чтобы досадить Ирану и России. При дальнейшей эскалации отношений США с Россией и Ираном, интерес Вашингтона к проблеме Нагорного Карабаха и позиционирования Армении и Азербайджана очевидно будет повышаться, базируясь на том, что для использования объективного политического и военного преимущества США, необходимо расширять пространство войны, повышая издержки для стратегических противников США. Кавказ в рамках этой логики является одним из потенциальных ТВД, которые могут повысить издержки для Ирана и России. Поэтому попытки раскачать здесь ситуацию представляются неизбежными, что конечно не означает, что эти попытки будут успешными. Россия уже не раз действенно блокировала игру США на местных противоречиях, поддерживая устраивающий ее статус-кво, вплоть до недавнего переворота в Армении, где Москва явно была не в восторге от подобного поворота событий.
Источник: colonelcassad.livejournal.com