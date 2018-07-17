Фальшивки, спекуляции и загадки в деле о гибели царской семьи

Концептуал СМИ Историк Евгений Спицын рассказывает о 100-летней годовщине гибели царской семьи

Почему это событие затмило убийство других правителей из династии Романовых, почему нет такого внимания к трагической судьбе Павла I. Кто и зачем пытается спекулировать на данной теме, какие фальшивки и байки были запущены в информационное пространство. Как происходило следствие по делу о царских останках, почему оно возобновилось в 2015-м году. Что опровергли современные экспертизы, а что до сих пор остаётся загадкой.

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