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Фальшивки, спекуляции и загадки в деле о гибели царской семьи

19:56. 17 июля 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Историк Евгений Спицын рассказывает о 100-летней годовщине гибели царской семьи

Почему это событие затмило убийство других правителей из династии Романовых, почему нет такого внимания к трагической судьбе Павла I. Кто и зачем пытается спекулировать на данной теме, какие фальшивки и байки были запущены в информационное пространство. Как происходило следствие по делу о царских останках, почему оно возобновилось в 2015-м году. Что опровергли современные экспертизы, а что до сих пор остаётся загадкой.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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