«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИГОТОВИЛАСЬ ОДОБРИТЬ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ: ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО К РЕВИЗИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА?

Оправдываясь на передаче у Познера за подозрительное совмещение даты анонсирования пенсионной реформы и старта чемпионата мира по футболу, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что это просто совпадение, присовокупив, что вопрос повышения пенсионного возраста «очень долго обсуждался, очень долго обсуждался».

Вероятно, в восторге от собственной аргументации, он добавил что вопрос о повышении пенсионного возраста вставал по меньшей мере «лет десять, наверное, назад» и поднимался еще его предшественником на посту главы Минфина Алексеем Кудриным: «Мы тоже в Министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения»

Если верить словам господина Силуанова, можно сделать вывод о том, что десятилетие напряженных подниманий обсуждения вылилось в то, что можно описать фразеологизмом «Гора родила мышь». Становится страшно за качество работы правительства по другим направлениям, если в результате проработки важнейшего социального законопроекта, вся аргументация по его обоснованию сводится к тому что, это надо делать, так как это необходимо, и еще потому что в 2030 году на одного пенсионера будет приходиться один работающий гражданин.

На слабость аргументации за пенсионную реформу указывали многие политологи и эксперты, но все что смог сделать в этой ситуации блок правительства, партии «Единая Россия» и присоединившаяся к ним администрация президента это рекомендовать провластным экспертам и журналистам избегать словосочетания «пенсионная реформа», заменив его более обтекаемым «изменением по настройке пенсионной системы», перед этим уволив лидера ярославских единороссов М.Боровицкого, который подготовил отрицательный отзыв на данный законопроект, и разработав нашумевшую методичку из 10 пунктов для СМИшников.

Заявленное пару недель назад спикером Госдумы В.Володиным самое широкое обсуждение пенсионной реформы с участием экспертов и различных политических партий вылилось в проведенное ЦИК партии «Единая Россия» заседание ее «Клуба сторонников» на тему «Изменение параметров пенсионной системы РФ», на котором все участники ожидаемо поддержали реформу и подвергли критике неразумное неприятие данной инициативы обществом.

Сегодня лидер фракции «партии власти» в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов объявил, что «Есть решение о консолидированном голосовании фракции "за"». Ранее, как сообщил Неверов, поддержать пенсионную реформу 19 июля в первом чтении решил президиум генерального совета «Единой России». Пенсионную реформу также поддержал профильный комитет Госдумы. Все эти заявления проходят на фоне множащихся протестов против увеличения пенсионного возраста и пока робких призывов роспуска правительства и Госдумы.

И пока записные пропагандисты предстоящей пенсионной реформы, как заклинание, повторяют тезис о том, что количество пенсионеров приближается к числу работающих, что грозит коллапсом пенсионной системы, прочтение статьи № 17 федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», разъясняет, что (о чудо!) бюджет Пенсионного Фонда РФ формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

Вопрос, почему после десяти лет рассуждений и обсуждений реформы правительство решило спасать пенсионную систему за счет граждан, а не рассмотреть формы и способы государственного участия для пополнения средств ПФР, предполагает несколько ответов. К сожалению, все они указывают или на некомпетентность составляющих правительство чиновников или отказ государства от своих социальных обязательств перед народом. Ведь в том, что в бюджете нет денег виноваты не граждане, а власть, которая последнее десятилетие было вольно в принятии любых решений, как внутри государства, так и на внешнеполитической арене, а значит пустая казна это результат малопрофессиональных государственных решений.

И если компетенций правительства хватает только на то, чтобы после стольких лет подготовки вносить в Госдуму сырой, непродуманный законопроект, который может взорвать существующий государственно-общественный консенсус, запустив процесс общественной турбулентности с непредсказуемым сценарием, такое правительство по законам жанра должно уйти в отставку.

Источник: gr-sily.ru