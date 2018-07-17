Бесплатная медицина в России – миф

Понятный пример для автовладельцев: если вы покупаете ОСАГО, от которого нельзя отказаться, ездите на машине год из года безаварийно, и раз в 10 лет в Вас врезаются, страховка покрывает ремонт — это бесплатно? Или если на свои покупаете КАСКО и у вас угоняют машину, а страховка покрывает ущерб – это тоже бесплатно?

На самом деле с медицинскими услугами по страховке ОМС и ДМС похожая ситуация.

С каждого выданного Вам рубля работодатель отчисляет примерно 50 копеек в различные бюджеты и фонды. Нас интересует ФОМС — фонд обязательно медицинского страхования. Отчисляет в него Ваш работодатель 5,1% от начисленной зарплаты. Начисленная зарплата — это зарплата до вычета из нее НДФЛ, который сегодня 13% (скоро 15%). Таким образом если Вам выдали 87 000 рублей на руки, то в ФОМС пошло 5100 рублей, т.о. если измерить сколько в ФОМС ушло от выданной зарплаты — то это будет уже 5,86%. Можете легко подсчитать сами сколько в год Вы платите за медицину: полученные на руки деньги за год умножьте на 0,0586.

Кому-то кажется, что ФОМС – лишь малая часть того, во что обходиться населению наша медицина. Это не так. Вот конкретные цифры, что было 3 года назад:

А вот свежее < ![CDATA[ ]]> заявление< ![CDATA[]]> Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой:

“Консолидированный бюджет, предусмотренный на здравоохранение в 2017 году, будет увеличен и составит 3 трлн. 035,4 мдрд. рублей (прирост к уровню 2016 года составит 5,9 %). При этом расходы бюджета ОМС составят 1 триллион 735 млрд. рублей, расходы федерального бюджета – 380,6 млрд. рублей, консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации – 919,8 млрд. рублей.”

380 млрд. — запомните эту цифру.

Итак, бюджет ФОМС в 2017 году < ![CDATA[ ]]> составил< ![CDATA[]]> 1 799,1 млрд. руб. — это то, что собрали с наших зарплат.

Еще почти триллион рублей — заплатили регионы.

Если мы откроем федеральный бюджет 2017 года < ![CDATA[ ]]> увидим< ![CDATA[]]> цифры в 378 679 800 800 рублей по статье здравоохранение, но при детальном рассмотрении:

— непосредственно в Министерство здравоохранение < ![CDATA[ ]]> уходит< ![CDATA[]]> лишь 199 543 877 300 рублей

— а далее само Министерство здравоохранения тратит непосредственно на здравоохранение 165 337 748 600 рублей!

Итак, расходы на здравоохранение: население 1 799,1 млрд. руб. и федеральный бюджет 165,3 млрд. руб.

Не забывайте при этом, что большинство лекарств платных, а на некоторые медицинские услуги бесплатная очередь такая, что живым ее не дождешься, а еще есть услуги, которые в принципе не бесплатны.

Объём платной медицины

Он состоит из двух составляющих: первое — это коммерческий рынок лекарственных препаратов, т.е. это те лекарства, которые в процессе платных или условно бесплатных медицинских услуг граждане покупают за свои деньги и второго — это собственно платных медицинских услуг.

Начнем с первого:

В 2017 году объем коммерческих лекарственных препаратов < ![CDATA[ ]]> составил< ![CDATA[]]> 751,9 млрд. рублей.

А что со вторым? В 2017 году система государственного здравоохранения России < ![CDATA[ ]]> заработала< ![CDATA[]]> на платных услугах 591 млрд руб.

А что частная медицина? пока что капля в море, около 2 млрд. руб.:

Итого: 751,9 + 591 + 2,2 = 1345,1 млрд. руб. объем рынка платной медицины в России в 2017 году.

Итого объем рынка здравоохранения в 2017 году составил 4442,6 млрд. руб., из них

Расходы бюджет ФОМС (то что россияне платят сами из своих зарплат) — 1 799,1 млрд. руб.

Бюджеты регионов — 919,8 млрд. руб.

Платная медицина — 1345,1 млрд. руб.

Федеральный бюджет — 378,6 млрд. руб. (из них непосредственно на здравоохранение только 165,3 млрд. руб.)

Доля федерального бюджета (т.е. бесплатной медицины) составляет 8,5%, а если только прямых расходов на здравоохранения 3,7%.

Доля расходов непосредственно из кошелька граждан составляет 70,7% и в динамике она только увеличивается.

Несколько графиков в тему: