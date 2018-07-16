Вот и поговорили

В Хельсински завершились американо-российских переговоры.1. Каких-то конкретных договоренностей обнародовано не было. Стороны согласились. что отношения между США и РФ находятся где-то на уровне дна и с этим надо что-то делать, по поводу чего стороны выразили надежду, что в этом вопросе должны произойти изменения.2. Общий момент – стороны признают значение друг друга и объективные противоречия, которые будут частью будущего мироустройства. Трамп полностью порвал с риторикой Обамы, который полностью отрицал какую-либо значимую роль России в международных делах.3. США продолжили упирать на то, что это они победили ИГИЛ, но на этот раз отметили, что "вклад России тоже был" и что сотрудничество МО РФ и Пентагона в Сирии было достаточно продуктивным.4. По Крыму и Украине как и ожидалось полный тупик – стороны заявляют диаметрально противоположные позиции, что впрочем и ожидалось. Россия не собирается с кем то обсуждать статус Крыма.5. По Ат-Танфу и Рожаве конкретики не было, разве что Путин заявил, что после заверешния войны надо решать вопрос с Голанскими высотами. Могу предположить вариант, что в процессе переговоров Израилю будут предлагать вернуть Голанские высоты Асаду в обмен на уход Ирана из Сирии.6. Трамп и Путин заявили, что никакого сговора не было и это все бред. Россия поддерживает позицию Белого Дома в отношении липовости утверждений о том, что Россия помогла Трампу выиграть выборы. Разумеется, сторонников теории заговора "Трамп-агент Кремля" это не убедит.7. США продолжат борьбу против "Северного Потока-2", называя это конкуренцией, хотя по сути это банальный шантаж европейцев, чтобы они перестали покупать российский газ.8. Трамп считает Путина "соперником в хорошем смысле этого слова", поэтому на фоне гипотетической нормализации, соперничество в любом случае будет продолжаться.В целом, в публичной плоскости не густо.Стороны признают наличие массы проблем, часть из которых решаема. Общий посыл переговоров – кое-какие проблемы можно устранить при желании сторон. Что из заявленных пожеланий дойдет до переговоров, увидим в ближайшие месяцы, когда во весь рост встанет вопрос ухода США из Сирии и судьба Рожавы.В США реакция на переговоры оказалась умеренно-негативной – демократическая пресса кроет Трампа за то, что тот не отказался от встречи с Путиным и говорил с ним без своих советников. Также поднимается тема российского компромата на Трампа, заигрывания Трампа с "диктаторами" и тайные желания Трампа о самоличной диктатуре. В общем, ничего нового.

Источник: colonelcassad.livejournal.com