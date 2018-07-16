Учёные создали продукты, компенсирующие неполноценное питание

Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, каждый третий человек в мире страдает от нехватки белков, жиров и углеводов. В итоге, количество случаев инфарктов, инсультов, атеросклероза и прочих опасных заболеваний за последние десятилетия увеличилось в несколько раз.

Академик РАН Виктор Тутельян на форуме, посвященном развитию производства специализированной продукции, поделился интересной информацией. Оказывается, в современном обществе резко сократилась потребность в пище как в источнике энергии. Если в конце 20-го века человеку для нормального функционирования требовалось четыре тысячи килокалорий в сутки, то сейчас достаточно всего двух.

Суточная норма химических соединений для организма составляет 170 элементов, большинство из которых самостоятельно не синтезируются в организме. То есть, вроде бы мы должны есть больше диетической пищи, но при этом она должны быть насыщенна макро- и микронутриентами. Вопрос: как же сохранить баланс?

Учёные нашли выход. Как поясняет Тутельян, оптимальным решением данной проблемы является использование генномодифицированных и технологически модифицированных продуктов, из которых можно убрать ненужные ингредиенты и добавить необходимые. Иначе говоря, еду можно запрограммировать.

«Умную» еду уже можно встретить на прилавках магазинов и на полках аптек. К примеру, сотрудники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» создали кисель для массового потребления, способный исцелить синдром раздражённого кишечника. Во фруктово-ягодный напиток специалисты добавили пребиотики, растворимые пищевые волокна и витамины, что способствует усвоению пищи и устранению дискомфорта после еды.

Учёные из Университета ИТМО вместе с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова пошли ещё дальше: создали целый набор функциональных продуктов для завтрака, в который входят овсяное печенье, мюсли, батончики и даже растворимая каша. Продукты включают в себя такие антиоксиданты, как биойод, селен и ликопин, способствующие профилактике рака лёгких, желудка, а также молочной и предстательной желез.

Несмотря на широкий спектр эффективности, учёные предупреждают, что данные продукты не стоит воспринимать как полноценное лекарство. Это лёгкая терапия вкупе с назначенными препаратами. Как поясняет доктор медицинских наук и руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева, лекарство от рака ещё не найдено, поэтому «запрограммированные» продукты предназначены для создания сбалансированной диеты, обогащённой рыбой и морепродуктами, содержащей минимум красного мяса.

Не забывают учёные изобретать «умную» еду и для детей. По словам директора НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, на данный момент разработано большое количество продуктов для потребителей школьного и детсадовского возраста. К примеру, баранки с повышенным содержанием бета-каротина и ржано-пшеничный хлеб на основе свеклы и чеснока содержат целый комплекс витаминов, необходимый для полноценного питания и развития ребёнка.

Для сладкоежек учёные Дальневосточного федерального университета создали шоколад с антиоксидантами, созданными из экстракта морских звёзд и водорослей. «Кондитерское изделие улучшает процесс кровообращения, очищает организм от шлаков и оказывает положительный эффект на состояние детского организма в целом», – утверждают создатели необычного шоколада. Кроме того, в современных образовательных учреждениях, особенно в столице, меню нередко разрабатывают при участии педиатров и детских диетологов, которые следят за балансом белков, жиров, углеводов и полезных веществ в каждом блюде, подаваемом в школе или детском саду.

По мнению доктора медицинских наук и ректора Сибирского государственного медицинского университета Ольги Кобяковой, необходимо вкладывать большие суммы в разработку продуктов с определённым набором компонентов, дефицит которых остро ощущается в конкретном регионе.