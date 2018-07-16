Трамп подстелил себе соломку

Источник: politros.com

Президент США Дональд Трамп считает, что после встречи с российским президентом Владимиром Путиным его в любом случае подвергнут критике.

Трамп с иронией пишет в своем Twitter-аккаунте, что, к сожалению, как бы ни прошли переговоры с Путиным, даже если ему «отдадут Москву», его осудят за то, что он «не взял Санкт-Петербург». Американский лидер также заявил, что, несмотря на предстоящие нападки со стороны своих коллег, он с нетерпением ждет встречи с российским лидером и надеется, что она пройдет хорошо и продуктивно.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что большая часть западных СМИ действуют не во благо американского общества, а наоборот. Трамп также говорит о том, что отношения с Россией испорчены из-за многолетней глупости США и затянувшейся охоты на ведьм.

В интервью корреспондентам «ПолитРоссии» общественный деятель и политолог Николай Стариков рассказал, действительно ли критика в сторону Дональда Трампа после встречи с Путиным неминуема.

«Как опытный бизнесмен и шоумен Дональд Трамп заранее подстелил себе соломку, причем сделал это так, что спорить с ним невозможно. Если на встрече с Путиным будут достигнуты какие-то договоренности, политические противники Трампа покажут это и будут комментировать их, как уступки со стороны США России. На самом деле других договоренностей фактически и не может быть. Ведь России «сдавать», собственно говоря, нечего, и наш президент – не тот человек, который идет на договоренности в ущерб интересам России, так что если будут какие-то договоренности – это должен быть компромисс за счет Соединенных Штатов Америки. Тогда, естественно, критика в сторону Трампа будет неизбежна», — говорит политолог.

Однако, если никаких определенных договоренностей достигнуто не будет, по мнению Старикова, президент США также подвергнется критике.

«Тогда, пожалуйста, можно критиковать американского лидера за то, что он нарушает свои предвыборные обещания, не налаживает отношения с Россией, вообще ведет себя безобразно и своим Twitter-аккаунтом полностью «портит» мировую экономику и политику. То есть в любом случае его будут критиковать. В этой ситуации Дональд Трамп абсолютно прав», — заключил политолог.

Напомним, сегодня состоится историческое событие. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки. Сначала главы государств побеседуют тет-а-тет, после чего состоится пресс-конференция с участием членов делегации.

Автор: Марина Горбунова