Торговые враги США

Трамп причислил Европейский Союз к экономическим врагам США.1. Достаточно последовательно, Трамп в последние месяцы демонстрирует нарастание недовольства Белого Дома поведением Европы, причем уже не первый раз он делает заявления, которые при Клинтоне, Буше и Обаме были бы просто невозможны.2. Традиционный торговый партнер ныне причислен к "странам-плохишам" вроде Китая и России. Можно ожидать новых истерик на тему неблагодарности Америки и предательства демократических идеалов. Хотя где-те идеалы, а где экономическая выгода.3. Само собой, все это будет подталкивать Берлин и Брюссель к публичной демонстрации некой самостоятельности политических и экономический решений, чтобы продемонстрировать гегемону, что вассалы недовольны таким хамским отношением к их нуждам.Относительно завтрашних переговоров (Трамп уже прибыл в Хельсинки):1. Полагаю, центральной будет тема Сирии и именно там возможны некоторые подвижки, если будут согласованы общие контуры вывода американских войск из Сирии, что должно ускорить завершение войны.2. По Украине вряд ли будут подвижки – Минск безальтернативен, в публичной дипломатии все попытки обойти Минский тупик благополучно дали дуба, какого-то взаимоустраивающего решения по Украине нет.3. По напряженности в Восточной Европе. С учетом роста бюджета Пентагона на нужды Восточной Европы и планы расписанные до 2020 года, маловероятно, что США остановят существующую стратегическую линию с ростом численности контингентов войск в Прибалтике и Польше.4. По расширению НАТО, то Россия естественно будет настаивать на прекращении расширения НАТО за счет Грузии, Украины и Молдавии. США тут вряд ли захотят пойти на встречу, тем более в этих вопросах они и сейчас не спешат, обозначая скорее намерение и провоцируя Россию.5. По КНДР позиция России идентична позиции Китая, поэтому тут скорее от Трампа зависит, пойдет ли он на сделку с Си и Кимом. Россия сделку разумеется поддержит, если в обмен на заморозку ядерной программы США уберут войска из Южной Кореи.6. Снятие санкций крайне маловероятно, тем более что Трамп связан законодательными путами Сената и Конгресса США. Про Крым он конечно может говорить что угодно, но американский истеблишмент не даст ему признать Крым или отменить санкции.В целом, ожидания достаточно скромные. Полагаю, что о чем-то конечно договарятся (ставлю на Сирию), но в ограниченном масштабе. Большая сделка по всему комплексу отношений выглядит маловероятной.А чего вы ждете от саммита?

Источник: colonelcassad.livejournal.com