Новости Украины и Новороссии 16 июля 2018
10:34. 16 июля 2018 Просмотров - 79 Один комментарий Опубликовал: admin
- 01:58 Распятый мальчик для стада свиней.
- 00:21 Жасмин, Бородин и Иракли выступили в ЛНР ко Дню металлурга.
- Вчера 22:16 В ЛНР выпустили марку, посвященную Чемпионату мира по футболу в России.
Распятый мальчик для стада свиней
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К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жасмин, Бородин и Иракли выступили в ЛНР ко Дню металлурга
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР выпустили марку, посвященную Чемпионату мира по футболу в России
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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Стадо свиней как-то это не кошерно звучит, хотя чему удивляться это же ЯП.