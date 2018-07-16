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Косыгинская экономическая реформа: мифы и реальность

16:56. 16 июля 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о развитии СССР эпохи Брежнева. Темой новой лекции становится косыгинская реформа. Почему возникла необходимость реформирования экономической системы? В чём заключалась суть реформы? Как происходил переход советской промышленности на новые условия хозяйствования? Смогла ли косыгинская реформа поднять экономику на новый уровень? Почему проект Косыгина пришлось закрыть? В чём была главная причина краха реформы?

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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