Косыгинская экономическая реформа: мифы и реальность

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын продолжает рассказ о развитии СССР эпохи Брежнева. Темой новой лекции становится косыгинская реформа. Почему возникла необходимость реформирования экономической системы? В чём заключалась суть реформы? Как происходил переход советской промышленности на новые условия хозяйствования? Смогла ли косыгинская реформа поднять экономику на новый уровень? Почему проект Косыгина пришлось закрыть? В чём была главная причина краха реформы?

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