Всё что нужно знать о вывозе российского леса в Китай

Юбилейный трёхсотый выпуск проекта мы посвятили очень важной теме вывоза российского леса в Китай. Эта тема окружена множеством мифов и может стать точкой политического напряжения в скором будущем. Поэтому нам показалось что крайне важно разобрать её спокойно и по фактам. В своём исследовании мы использовали не только материалы профильных изданий, но и доклады ООН, Гринпис, официальную статистику России и Китая. Мы НЕ использовали многочисленные агитационные материалы политического толка, как антигосударственного характера, так и охранительского – и те, и другие обычно далеки от истины. Желаем вам полезного просмотра, все ссылки на источники ищите в текстовой версии выпуска.



Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya



Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/



Время-вперёд! #300 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/dbnzV_JlbRk



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В выпусках используются следующие композиции:



Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music



музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)



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Источник: www.youtube.com