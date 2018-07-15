Всё что нужно знать о вывозе российского леса в Китай
Юбилейный трёхсотый выпуск проекта мы посвятили очень важной теме вывоза российского леса в Китай. Эта тема окружена множеством мифов и может стать точкой политического напряжения в скором будущем. Поэтому нам показалось что крайне важно разобрать её спокойно и по фактам. В своём исследовании мы использовали не только материалы профильных изданий, но и доклады ООН, Гринпис, официальную статистику России и Китая. Мы НЕ использовали многочисленные агитационные материалы политического толка, как антигосударственного характера, так и охранительского – и те, и другие обычно далеки от истины. Желаем вам полезного просмотра, все ссылки на источники ищите в текстовой версии выпуска.
Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya
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В выпусках используются следующие композиции:
Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music
музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
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Источник: www.youtube.com