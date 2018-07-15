Впечатления от чемпионата мира
22:28. 15 июля 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Впечатления от чемпионата мира в России.
Организационные моменты.
1. По организации самого соревнования получилось все весьма достойно, что было отмечено и иностранцами, которых обильно кормили мифами о России. Чемпионаты мира смотрю с 1990 года (активно с 1998), пожалуй лишь ЧМ в Германии в 2006 может посоперничать по уровню организации. Недавние турниры в Бразилии и Южной Африке были в этом плане так себе.
2. Относительно стоимости – разумеется, качество подразумевает большие вложения и Россия действительно много потратила на турнир. В данном случае потраченные деньги было видно. Стоит отметить, что турнир Россия получила до начала Холодной войны и часть денег потратили еще до 2014 года, когда эти расходы не казались столь напрягающими бюджет.
3. Касательно противопоставления темы чемпионата мира и пенсионной реформы. Как по мне, ничего не помешало этим темам сосуществовать – можно было обсуждать и то и другое. Люди могли ходить и на митинги и на матчи, обе темы также широко освещались в СМИ, так что противопоставление получилось надуманным. ЧМ закончился. Битва за пенсии еще впереди.
4. Можно отметить хорошую работу МВД, которая не допустила каких-то массовых побоищ фанатов (как на многих других первенствах). Спецслужбы судя по всему грамотно отработали и по террористическим угрозам. Разумеется были различные криминальные истории с иностранцами, но все на обычном для таких мероприятий уровне.
5. В качестве минуса можно отметить зашкаливающий градус ура-патриотизма на ТВ и у ряда комментаторов, ТВ особо не смотрю, но как-то перед трансляцией глянул какое-то "шоу" на Первом канале в режиме рука-лицо. Как говорил товарищ Сталин – "бурные восторги идут от недостатка культуры". Но впрочем, может я слишком много от ТВ-ящика хочу.
6. Европейский бойкот чемпионата мира провалился. В конце турнира его бойкотировало только правительство Британии. Даже Украина после трех недель "бойкота", яростно включилась в боление на финише, позабыв про призывы не показывать чемпионат, арестовывать сепаратистов смотрящих футбол и игнорировать любые упоминания о футболе в России. Слабаки и тряпки.
7. Хотелось бы отметить и качество трансляции – порадовал интерактивный плеер от Первого канала и хорошее качество показа статистики. Правда иногда подлагивало, но видимо сервера просто не справлялись с кол-вом зрителей.
8. Для России турнир стал пусть и достаточно дорогим, но весьма эффективным способом продемонстрировать провал политики дипломатической и спортивной изоляции, что уже признано на Западе, с нотками сожаления и грусти по этому поводу. Это был достаточно удобный повод показать иностранцам, что Россия не совсем такая, какой ее малюет западная пресса.
Спортивные моменты.
1. Чемпионат прошел не без неожиданностей, но в итоге все закончилось закономерно и победил сильнейший – Франция в плей-офф одолела Аргентину, Уругвай, Бельгию и Хорватию. У хорватов была попроще сетка и никто бы не удивился, если бы на их месте были бы англичане или сборная России, но Франция в матче с ними тоже была бы фаворитом. Так что все по игре.
2. Порадовал тот факт, что обошлось практически без нулевых ничьих – только 1 матч из 63 закончился 0-0, по поводу чего Франции и Дании хорошо досталось. В остальном же – высокая результативность и хорошее правило по поводу того, что первым коэффициентом является кол-во забитых мячей, обеспечили яркие впечатления от турнира.
3. Кол-во судейских ошибок было меньше чем на прошлых турнирах. Система видеоповторов о необходимости которой так долго говорили большевики, свое дело сделала. Да, в ней еще есть недостатки и судьи порой не пользовались ей, когда это было нужно, но в целом – видеоповторы делают игру более справедливой.
4. На турнире победил прагматичный футбол. Романтикам или командам, которые тащила одна звезда, было трудно бороться с монолитными коллективами, которые побеждали за счет физики, тактики и тренерских решений. Сборная России играла именно в такой футбол, что на мой взгляд и обеспечило ей неплохой результат и хорошую игру.
5. Сама сборная России приятно удивила, решив не только задачу минимум с Египтом и Саудитами, но и прыгнула выше головы, обыграв Испанию. Это прежде всего достижение Черчесова, который слепил крепкий коллектив, от которого никто ничего не ждал, а он взял и напомнил о том, что футбол в России при желании, может оттолкнуться от дна к сияющим высотам.
6. В плане сенсаций конечно особняком стоит катастрофа чемпионов мира. От немцев такого прямо скажем не ожидалось. Можно отметить неожиданную победу России над Испанией, Бельгии над Бразилией и общий успех Хорватии. И да, англичане наконец то выиграли серию пенальти – вот уж всем сенсациям сенсация. Где еще могло пасть британское проклятье как не в России.
7. Африканские команды прямо скажем провалились (не считая Франции, хе-хе). Азиаты выглядели лучше – крепкий Иран остановившийся в шаге от выхода в плей-офф, Южная Корея убившая Германию, Япония, которая вполне могла проходить Бельгию. Латиноамериканцы просто не блеснули – европейцы в конечном итоге снова доминируют.
8. Относительно шуток про кол-во африканцев у Франции. Это скорее наоборот свидетельство успеха политики натурализации молодых игроков. И как показал пример Фернандеса, эта практика помогла и России – натурализованный Фернандес вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата. Просто для Франции это уже правило, а для нас скорее исключение.
9. Лучший гол – удар Павара в матче с аргентинцами https://youtu.be/Ov39iGAgEn4. Красивый удар и что главное, после него Аргентина надломилась.
10. По общим впечатлениям (интересные матчи, результативность, неожиданные результаты), пожалуй лишь ЧМ в Японии и Южной Корее может сравниться, когда великолепная Бразилия с Роналдо танком прошла по турниру, а другие фавориты сенсационно вылетали в плей-офф.
Какие матчи запомнились.
1. Германия – Швеция. Чудесное спасение немцев в меньшинстве, которое оказалось бесполезным.
2. Испания – Португалия. Матч ничего не решал, но было много красивых голов.
3. Франция – Аргентина. Единственный матч, где Францию всерьез напрягли, но Аргентина пала жертвой своих внутренних дрязг и ненадежной обороны.
4. Россия – Испания. Может быть не самый зрелищный матч, но для России эта игра встанет в одном ряду с Россия-Голландия 2008 и Россия-Франция 1999. "Пешеходы-юродивые", как про футболистов шутили еще в 2008 году, одолели испанскую тики-таку, умыв всех критиков одной игрой. Как бы следующего такого матча еще 10 лет ждать не пришлось.
5. Бельгия – Япония. Лучший матч симпатичной Бельгии, которая сначала сама создала себе проблемы, а потом героически их преодолела.
6. Бельгия – Бразилия. Странный матч, в котором бразильцы играли лучше, но проиграли, растранжирив кучу моментов. А ведь эта Бразилия вполне могла побороться с Францией. Но…
7. Иран – Португалия. Может быть не самый яркий с футбольной точки зрения матч, но это был тот случай, когда заведомо более слабая команда, могла выиграть группу с Испанией и Португалией. И она была от этого в одном точном касании. Но…
В целом, по совокупности это один из лучших, если не лучший чемпионат в истории, который оставит о себе хорошую память и у нас в стране и за ее пределами.
Источник: colonelcassad.livejournal.com