Вместо цены на бензин пусть говорят о «недоливе»

На минувшей неделе в средствах массовой информации вдруг вновь заговорили о бензине. Только на этот раз вопрос повышения цен на топливо остался за кадром и вообще ушел в тень. Речь пошла о других фактах или лишь домыслах, которые так возмутили автовладельцев, что они сразу забыли свое предыдущее возмущение по поводу роста цен. Это называется «переключение внимания» или «переключение возмущения».



Вместо недовольства крупными игроками топливного рынка, которые ответственны за рост цен на бензин, недовольство было сфокусировано на небольших топливных компаниях. Где, оказывается, согласно проведенному исследованию Федерации Автовладельцев России (ФАР) не доливают топливо в баки автомобилей.

Что это было за «исследование», кто им занимался и с какой целью, рассуждает в своем материале активист общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Марсель Билалов.

Оборотная сторона недолива Не успели утихнуть страсти в связи резким повышением цен на топливо, как российскую общественность поразил очередной резонансный информационный повод. СМИ, со ссылкой на исследование Федерации Автовладельцев России (ФАР), сообщили о том, что 76% российских АЗС грешит недоливом топлива.

Я, как и любой автолюбитель, не мог остаться равнодушным к такого рода заявлениям, имеющим прямое отношение ко мне и бюджету моей семьи. И, что естественно, был крайне возмущен таким положением дел. Однако, вникнув в проблему глубже и обратившись за консультацией к знакомому специалисту из контролирующей АЗС организации, пришел к выводу, что не всё так однозначно с проблемой недолива, как нам пытается это представить ФАР. Выводы относительно самого исследования, к которым я пришел, условно выделю в 3 пункта: 1. Репрезентативность исследуемой выборки.

По данным с официального сайта ФАР, был проведен «мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ». Учитывая, что общее количество АЗС по стране превышает 15000, выборка в 0,2% кажется ничтожной для подобного исследования и подобного рода громких заявлений. Для наглядности, если мы говорим о проверке АЗС категории ВИНК, то получается недолив был зафиксирован… всего лишь, на одной АЗС из исследованных. Ни о какой качестве и репрезентативности в такой работе не может идти и речи! 2. Методика исследования

Говоря о методике исследования и технических средствах, которые использовались при ее проведении, точных сведений из их официальных источников я получить не смог. Сайт ФАР говорит о некой «методике», некоем «специально оборудованном автомобиле», некой «тайной закупке» и отсылает к одной из программ «Главная дорога».

У меня у одного возникают вопросы? А что собственно специального в этом оборудовании, и что мешало просто залить топливо на АЗС изначально в обычную канистру, а затем так же перелить в мерные колбы? О какой тайной закупке идет речь? У нас разве запрещен отпуск ГСМ в канистры по желанию клиента? К тому же, со слов консультировавшего меня специалиста, естественные потери при таких переливах в летние жаркие дни могут достигать до 5%, в зависимости от того как долго подержать на солнце открытую канистру (а последнее исследование проводилось именно летом). Вопрос о естественных потерях, конечно, дискуссионный, но ведь и о соблюдении чистоты эксперимента членами ФАР говорить не приходится. 3. Манипуляция статистическими данными

На основании проведенного «исследования», эксперты ФАР путем простого усреднения показателей по выборке подводят нас к выводу — недолив выявлен на 76% АЗС, а средний недолив по выборке составил 5,05%. А то, что сама выборка состоит из трех различных групп АЗС, и что показатели недолива по каждой из групп АЗС сильно разнятся, и что количество АЗС той или иной группы в целом по стране имеет большое значение для результатов исследования, и что количество фактически реализуемого топлива каждой из групп АЗС сильно разнится — для вычисления усредненного показателя экспертами ФАР в расчет просто не берется. Даже для меня – человека далекого от статистической науки, очевидно, что простое усреднение без учета всех факторов здесь просто неуместно. Для объективности целесообразнее использование как минимум средневзвешенного значения по отрасли в целом.

И главное, (следите за руками) сами эксперты ФАР в своем отчете признают, что недолив на АЗС в категории ВИНК находится на уровне погрешности и составляет 1,63%. Т.е. в принципе может и не браться в расчет. Если присовокупить к этому тот факт, что ВИНК это 60% рынка, о каком повальном недоливе топлива может идти речь? Получается, что крупнейшие нефтяные компании вроде как уже и не замешаны в недоливе?

Ко всему прочему хотелось бы припомнить весьма примечательный факт из биографии главного «эксперта». Глава Федерации Автовладельцев России — Сергей Канаев, был среди тех «борцов за нашу и вашу свободу», которые в 2012 году тайком посещали посольство США в Москве. На этом ролике гражданин Канаев на 1мин:30сек выходит из здания посольства аккурат перед двумя «несурковскими пропагандами» и скромно уходит в сторонку. Напомню, что цель своего визита в посольство США тогда не смог внятно объяснить ни один из лидеров т.н. «оппозиции».

Таким вот нехитрым образом, на основании мониторинга 34 из 15000 АЗС, с использованием обычной пластиковой канистры и мерных колб, не утруждая себя азами статистических методов исследования, людьми сомнительной репутации делаются громкие заявления относительно того, что касается каждого гражданина, и, несомненно, вызовет негативную реакцию общественности. Но которые, как оказалось, не так уж тяжело и опровергнуть.

Вопрос – с какой целью?

Задумываясь о том, почему эта информация крайне сомнительного качества вообще появилась, в слабой аргументации которой не составило труда разобраться, невольно вспоминается термин «негодный объект». В юриспруденции используют вариант «покушение на негодный объект». Это когда преступник, к примеру, крадет драгоценности, а они оказались изначально фальшивыми, о чем преступник даже не подозревал. Но более применимым в контексте топливной темы является выражение из арсенала военных и спецслужб — «отвлечение внимания на негодный объект». Означает оно — вынудить противника (в нашем случае — целевую аудиторию) направить свои силы на посторонний процесс, который займет его внимание и отвлечет от основного. Часто мы можем видеть этот приём в действии в художественных фильмах про разведчиков или про дуэли снайперов, когда разведчик пускает спецслужбы противника по ложному следу, или когда снайпер использует куклу для отвлечения на нее внимания противника, а сам тем временем выполняет свою задачу.

В нашем же случае, общественность по топливному вопросу намеренно погружают в дискуссии о второстепенном, переместив фокус внимания с главного. Кто-то, как я, апеллирует к слабости исследования, кто-то просто негодует, некий «Независимый Топливный Союз» уже поговаривает о возможном судебном разбирательстве по факту клеветы. И вот уже все плавно начали забывать о том, что это те самые топливные компании категории ВИНК, которых ФАР обвинила в недоливе таким образом, что тут же сама и обелила в своем исследовании, были в авангарде тех, кто при бездействии либералов из правительства раскручивал в начале этого лета спекулятивную спираль роста цен на топливо!

Несмотря на то, что формально «спусковым крючком» для поднятия цен было повышение акцизов, спекуляции ключевых игроков на фоне роста этих акцизов очевидны. Нас не должен смущать факт государственного участия в капитале некоторых этих самых ключевых игроков. При созданных не нами, а навязанных нам либеральных экономических правилах игры и при, мягко говоря, игнорировании экономическим блоком правительства ряда своих непосредственных обязанностей, государственное участие в капитале — это фактор малозначимый.

Пусть так же нас не смущает факт любви таких вот исследователей, как Канаев, втихую навещать зарубежные посольства. Принцип «и нашим, и вашим за копейку спляшем» уже давно в арсенале либеральных «правдорубов». Тот же ныне присосавшийся к протесту противников пенсионной реформы дважды условно судимый «величайший мыслитель современности» — Навальный, активно демонстрировал кино про уточек и кроссовки премьера Медведева, вместо того чтобы задать его(премьера) правительству и его партии действительно существенные вопросы относительно их деятельности и бездействия по ряду ключевых вопросов.

Вопросы эти ПВО и его лидер поднимали уже неоднократно. Марсель Билалов,

ОД ПВО, г. Казань

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https://nstarikov.ru/blog/89214

https://nstarikov.ru/blog/76087

https://nstarikov.ru/blog/63711

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Источник: nstarikov.ru