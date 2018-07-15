Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июля 2018

Болельщики из Сирии пожелали всем мира

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Дамаск и курды ведут переговоры о сирийской нефти

"South Front" с ссылкой на арабские источники сообщает, что в северо-восточной Сирии идут переговоры между представителями Асада и руководителями SDF на предмет возвращения законного сирийского правительства на эти территории.Несколько ранее Асад уже заявлял, что он предпочитает вернуть эту территорию и изгнать с нее американцев путем переговоров, но в случае если переговоры зайдут в тупик, то курды будут объявлены предателями и Дамаск не остановится перед применением военной силы.Курды после Африна и Манбиджа спустились с небес на землю и еще с начала лета демонстрировали публичную готовность вести переговоры с Асадом без предварительных условий.Судя по поступающим сообщениям (нельзя исключать вариантов, что утечки о переговорах нацелены на то, чтобы их затруднить или сорвать), переговоры таки идут и якобы уже есть подвижки – сообщают, что достигнуты предварительные договоренности о совместном управлении нефтяным полем Омар к северо-востоку от Дейр-эз-Зора (там должны появится сирийские представители), а также достигнута договоренность о создании комитета управления нефтяными полями в провинции Хасаке.Основная проблема курдов – захваченные нефтянные поля полноценно эксплуатировать невозможно – основные нефтеперерабатывающие заводы находятся на территории под контролем Асада, а вывозить сырую нефть извне невозможно, так как Сирия, Ирак, Иран и Турция фактически могут поддерживать режим полной экономической блокады Рожавы в этом вопросе, что конечно не исключает торговли нефтью "ИГИЛ-Style", когда нефть могут вывозить контрабандой в Турцию или же вывозить в Ирак, а там уже продавать как иракскую или под вывеской Пешмерги. Но для полноценной жизни на нефтяной подушке этого конечно не хватит, хотя верхушка вполне может обогатиться на этом сверхприбыльном бизнесе.Поэтому вполне резонно, что договариваться начали с нефти. Можно напомнить, что когда иракских курдов лишали Киркука и части территорий в северо-восточном Ираке, часть курдской верхушки банально купили, посадив на процент от продажи нефти, в результате чего те же талабанисты сели на зарплату Багдада и при формировании правящей коалиции в Ираке, вполне открыто топили за проиранский блок, за которым возвышается столь "любимая" курдами фигура Сулеймани. Получится ли у Асада реализовать похожую схему, финансово договорившись с курдской верхушкой, а также вождями местных племен, увидим в ближайшие пару месяцев. Этот вариант был бы явно предпочтительнее необходимости отбирать эти территории с боем.PS. Стоит также отметить, что боевики ИГИЛ сегодня после суточного боя захватили у курдов нефтяное местороождение Сиян. Авиаудары США не помогли курдской пехоте. Завтра после перегруппировки и подхода подкреплений ожидается контрудар. Разумеется, в среднесрочной перспективе ИГИЛ тут додавят и США руками курдов возьмут под контроль оставшийся кусок границы Ирака и Сирии, что немаловажно для вопросов торговли о цене ухода США с территории Сирии. Для курдов это также способ набить себе цену для переговоров с Дамаском, хотя объективно их положение сложнее, ибо для спонсоров они очевидная разменная монета, что понимают все крупнейшие игроки, поэтому требования к курдам будут выдвигаться максимально жесткими, напоминаи о Киркуке, Африне и Манбидже.

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Операция «Возмездие»: ВКС России фиксируют огневое поражение протурецких боевиков (ВИДЕО)

За последнюю неделю ночные вылазки идлибских группировок на севере Хамы участились, но успехом не увенчались. Военный источник из САР предоставил «Русской Весне» видео и рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта. «11 июля на север Хамы прибыло пополнение правительственных сил численностью около 500 человек, также с ними прибыли две артиллерийские батареи», — рассказал офицер. «В первую же ночь артиллеристам пришлось поработать и они уничтожили несколько миномётных расчётов боевиков», — добавил собеседник РВ. Беспилотник ВКС России зафиксировал момент уничтожения вражеских позиций, с которых наносились удары по населённым пунктам, находящимся под контролем правительства Сирии. Отметим, что идлибские бандформирования находятся в зоне ответственности турецких военных, которые никак не могут справиться с контролем своих подопечных исламистов, и те регулярно атакуют жилые районы в провинциях Хама и Алеппо. Читайте также: Ад в Алеппо — звено Су-34 отомстило боевикам за атаки на город и пост военной полиции РФ (+ФОТО, ВИДЕО)

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