«Простите, мы вас предали». Почему России так часто не везёт с друзьями?

Источник: www.aif.ru

На примере Черногории можно задуматься: как относиться к стране, которая проводит злобную антироссийскую политику, но при этом её население обожает русских? Обозреватель «АиФ» попытался выяснить это у самих черногорцев.



Сказать, что в Черногории дружелюбное отношение к гостям из России, — значит не сказать ничего. Незнакомый человек может просто так угостить вас пивом в кафе, узнав, что вы русский. Таксист (хоть и редко, и на маленькое расстояние) способен подвезти бесплатно. Вам обязательно расскажут: именно Россия в XVIII веке помогла Черногории освободиться от многовекового ига Турции, поставив горным кланам оружие и прислав офицеров для тренировки повстанцев. Каждый второй местный житель заявит, как дедушка наставлял с раннего детства: «Помни, с русскими нас двести миллионов, а без русских — два грузовика».

После таких восхвалений диву даёшься: ведь за прошедшие несколько лет крошечная (620 тысяч жителей) Черногория успела вступить в НАТО, радостно присоединиться ко всем санкциям Запада против РФ, со скандалом выслать российского дипломата. И даже выдвинула против России популярные в последнее время обвинения — дескать, загадочные «агенты ФСБ» собирались устроить в стране пророссийскую революцию и застрелить премьер-министра. В чём же проблема?

«Молились на русских»

В Черногории на каждом шагу звучит русский язык, и это немудрено — пляжный сезон в разгаре, а значительную часть отдыхающих составляют именно туристы из России: 27% от общего числа приезжих в прошлом году. Рекламные щиты вдоль дорог, предлагающие «приобрести квартирку у моря», — всегда на русском: вложения жителей РФ в недвижимость Черногории за последние 10 лет составили 4,5 млрд долларов. Короче, наш туризм и бизнес приносят республике огромные деньги. Допустимо ли тогда такое в принципе — страна живёт во многом за наш счёт, а её правительство занимает жёсткую антироссийскую позицию? Черногорцам подобный вопрос не нравится. «Раньше мы здесь молились на Россию, — утверждает бизнесмен из города Бар Марко Слободанович. — Но вы ведь не защитили нас в 1999 году, не высадили тут десант, когда НАТО бомбило наши города, убивало наших женщин и детей. После той войны отношение стало меняться, все поняли: от России помощи ждать не стоит, а одним нам не выдержать, мы слишком маленькая страна. Вот и пришлось выбрать Запад… Да, простите, мы вас предали».

«Увы, эта позиция не лишена логики, — считает российский историк и политолог Кирилл Бенедиктов, живущий в городе Бар. — В Москве раньше Черногорией вообще не занимались — например, в Сербии работает Российский центр науки и культуры „Русский дом«, а здесь нет. К сожалению, в РФ считали так: черногорцы — славянский народ, любовь к русским проверена веками, никуда не денутся… А их попросту купили. Вот посмотрите (Кирилл показывает рукой на пристань Бара) — натовские корабли сюда уже заходят, как к себе домой. Однако, разумеется, бездействие России вовсе не оправдывает поступок черногорцев. Какой же это друг, если променял давние добрые отношения на доллары?»

«Лишь бы „наезжал« на РФ»

«Мы можем поговорить о черногорском правительстве?» — спрашиваю я в кафане (кофейне) неподалёку от Будвы. «Лучше не надо, — мрачнеет местный журналист. — У нас это довольно опасная тема». Вот кого черногорцы не любят обсуждать — так это их президента Мило Джукановича. В том или ином качестве тот управляет страной 27 лет — с 1991 года. Джуканович был горячим сторонником (и правой рукой) умершего в тюрьме Гааги лидера Югославии Слободана Милошевича, помогал тому воевать в Боснии и Косово, всюду расписывался в «славянском братстве» и любви к России. А сейчас стал настолько ярым поклонником Запада, что даже черногорский алфавит перевёл на латиницу. «Его состояние насчитывает миллиарды евро, — утверждает бывший офицер таможни Югославии Антон Карлович (имя изменено. — Авт.). — Этот человек начинал с контрабанды сигарет в Евросоюз, а сейчас получает доходы от наркотрафика из Косово. Через людей Джукановича в Европу идут кокаин и героин, но Западу всё равно. Там закрывают глаза и на дружбу с „диктатором« Милошевичем, и на обвинения в торговле наркотиками: лишь бы Джуканович по-прежнему послушно „наезжал« на РФ. Остальное уже неважно». Из черногорских школьных учебников начали понемногу убирать упоминания о братских отношениях с русским народом. А ведь когда-то император Александр III сказал на банкете в Петербурге: «Поднимаю тост за князя Черногории — а иных друзей у России нет!» Однако следует отметить: ВСЕ встреченные мной черногорцы дружно ругали свою власть и заверяли в вечной любви к русским.

«Согласно социологическим опросам, три четверти жителей Черногории не поддерживают санкции против России, — объясняет политолог, лидер движения „Нет войне — нет НАТО!« Игорь Дамьянович. — И примерно 70% отвергали вступление страны в блок НАТО. Именно поэтому правительство Джукановича не рискнуло проводить референдум, испугавшись мнения народа (Черногория вошла в Северо-Атлантический блок по решению парламента. — Авт.), — граждане проголосовали бы против. Относительно обвинений в адрес России по поводу организации переворота в Черногории — это абсолютная фантазия и дешёвая сказка: в нашей стране в неё не верят не только простые люди, но даже ведущие функционеры правящей партии. Можно сказать, что президент Мило Джуканович — стопроцентная марионетка Запада, он выполняет любые требования от ЕС и США. Сваливать же на Россию все грехи сейчас модно. Но, поверьте, народ Черногории возмущён курсом властей на вражду с русскими».

Черногория: 7 тысяч жителей выразили свой протест против НАТОhttps://t.co/z0qj7jodAr pic.twitter.com/4ReWlFjnot — TOPWAR (@topwar_ru) April 15, 2016

«На войне будем за Россию»

Я ужинаю в кафе в Будве — в этот вечер на чемпионате мира по футболу сборная России проигрывает Уругваю. Зная, что я русский, ко мне с сочувствием и желанием пожать руку подошли хозяин, официанты и добрая половина посетителей заведения. Просто фантастика — как в такой стране, где люди обожают Россию, у власти стоит настолько антироссийское правительство?

Впрочем, чего это я? Ведь в Болгарии происходит то же самое: начиная с 1915 года местные политики «втравили» болгар в две войны на стороне Германии против России. «Я тебе серьёзно говорю, — объясняет мне бизнесмен Марко Слободанович. — Если будет конфликт России и НАТО, то 99 процентов черногорцев пойдут воевать на стороне русских». — «Извини, я в это не верю». — «Ну хорошо… 98 точно». — «Тогда ответь мне: почему ваш народ постоянно голосует за антироссийских политиков?» — «У нас убогая и клоунская оппозиция, как и у вас. Люди идут на избирательные участки и выбирают тех, кого хоть не любят, но хорошо знают».

Давайте будем откровенны — нам откровенно не везёт с друзьями. У нас охотно берут деньги, лезут обниматься и целоваться, бьют себя в грудь и клянутся в поддержке, а потом спокойно «кидают» без угрызений совести. Это было и в советское время с Египтом, и дальше со всей Восточной Европой, позднее с Украиной и, возможно, случится с Белоруссией. Наши кредиты, оружие, помощь гребут обеими руками, но, едва надо проявить дружбу по отношению к России, эти «приятели» исчезают. Мы всегда должны всем, а нам — никто. Черногория зарабатывает на РФ огромные деньги, хотя местная пропаганда «полощет» Россию как врага. Да, люди в маленькой стране замечательные — но, увы, проблему это не решает… Пора уже научиться заводить нормальных друзей.

Автор: Георгий Зотов

Источник: nstarikov.ru