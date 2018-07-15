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«Остаюсь!» Почему иностранные болельщики хотят жить в России (ФОТО)

08:30. 15 июля 2018 Просмотров - 334 6 коммент. Опубликовал:
«Остаюсь!» Почему иностранные болельщики хотят жить в России (ФОТО) | Русская весна

На чемпионат мира по футболу съехались болельщики со всего света. Некоторым так понравилось в России, что они решили задержаться — найти работу или пойти учиться.

Гости мундиаля рассказали РИА Новости о своих далекоидущих планах.

Из Великобритании в Казань

«Это моя пятая поездка в Россию. Я не раз сопровождал английскую сборную, но этим летом просто хотел отдохнуть после изнурительной работы на соревнованиях по футболу, ведь я — главный тренер „Матабелеленда“ из Зимбабве», — рассказывает англичанин Джастин Уоллей.

Казань превзошла все его ожидания — высокий уровень жизни, смесь русской и татарской культур, архитектура и, конечно, кухня. Особенно он отмечает выпечку и десерты — чак-чак, например.

Своими впечатлениями Джастин каждый день делился в твиттере: бесплатный поезд Москва — Казань показался ему «более комфортабельным, чем большинство трехзвездочных отелей Европы», а виды кремля на фоне заката — «почти нереальными». В итоге он, то ли шутя, то ли всерьез, спросил подписчиков: «Есть ли хоть какая-то возможность остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городском Министерстве туризма?» И ему ответили.

В госкомитете по туризму Республики Татарстан к вопросу англичанина отнеслись со всей серьезностью, пригласив встретиться с главой ведомства Сергеем Ивановым — поговорить о карьерных перспективах.

«Он вполне может работать в Казани в сфере туризма, правда, пока не в госкомитете — для этого нужно быть как минимум гражданином России», — объясняет руководитель пресс-службы Оксана Аганина. Для Джастина все же нашлась почетная волонтерская миссия — он согласился стать послом туризма Татарстана в мире.

После столь теплого приема англичанин действительно подумывает пожить в России:

«Я собираюсь писать книгу о своей африканской команде — нужно подходящее место. Думаю, русская зима к этому располагает».


© Фото из личного архива Джастина Уоллей
Джастин Уоллей на стадионе «Казань Арена»

С визой ему пообещал помочь «мистер Иванов». Если задуманное осуществится, Джастин выучит русский язык, который очень любит. «Сейчас говорю на базовом уровне — все-таки пять лет встречался с русской девушкой», — признается он.

Вообще-то Джастин намеревался пробыть в России до 4 июля, но успехи сборной Англии заставили его задержаться подольше.

«За время, проведенное здесь, я успел побывать в десятках баров, пожить в хостелах, у друзей и даже на вокзалах, познакомиться с интересными людьми», — описывает свои приключения Джастин.

Из Перу в Екатеринбург

Желающие остаться нашлись не только в центральной части России, но и на Урале.

«У нас с другом Реммингтоном был совсем другой план: мы собирались поболеть в Екатеринбурге за сборную Перу в игре против Франции, отправиться вслед за командой в Сочи, несколько дней погулять по Ростову и Москве, посмотреть четвертьфинал в Нижнем Новгороде — уже даже купили билеты и оплатили гостиницу», — рассказывает перуанец Джованни Фалькон.


© Фото из личного архива Джованни Фалькона
Джованни Фалькон на стадионе Фишт в Сочи перед матчем Австралия-Перу

Однако все вышло иначе. На глаза попалось объявление о том, что в Екатеринбурге фанатам бесплатно сдается комната. Связались с хозяином — все подтвердилось.

«Владимир, у которого мы поселились, оказался отличным парнем. Да и в городе чувствовали себя как дома: удобная транспортная развязка, много кафе с хорошей кухней, приветливые люди. Через неделю мы отправились на матч в Сочи, а потом все-таки вернулись в Екатеринбург, чтобы провести побольше времени с нашим русским другом», — продолжает Джованни.

Сам Владимир Хакимов, когда провожал гостей, не ожидал, что скоро увидит их снова: «Они просто прислали мне фотографию билетов на самолет в Екатеринбург — для меня это был сюрприз. Я, конечно, обрадовался, ведь мы отлично проводили время: ходили в зоопарк, где перуанцев привел в восторг белый медведь. В парикмахерскую заглянули — по случаю приезда ДжоВаня, как я его называю, сбрил длинную бороду».

Денег за жилье с них екатеринбуржец не брал принципиально — хотел обрести друзей, а не заработать. Да и обязанности распределяли честно: Ремингтон мыл посуду, ДжоВаня — места общего пользования, хозяин — остальные комнаты. Готовили по очереди: Владимир удивлял гостей русской кухней, они его — перуанской.

«Правда, закусывать водку селедкой наотрез отказались — не поверили, что это не сырая рыба», — смеется Владимир.


© Фото из личного архива Джованни Фалькона
Джованни, Ремингтон и Владимир (слева направо)

В конце концов Джованни решил найти в Екатеринбурге работу и остаться жить. В родной Лиме он электроинженер. На российской бирже труда ему подобрали предложения, но предупредили, что нужна специальная виза и разрешение на работу.

«Я понимаю, что без русского языка будет тяжело, — готов учить. В Перу меня ничего не держит — еще до поездки я расстался с девушкой. Мама сама проделала похожий путь в мои годы: переехала с гор на побережье Перу, выучила испанский», — уверяет Джованни.

Побаивается он только русской зимы — пока гостил в России, много слышал о суровом климате Урала. «Зато наконец-то опробую сноубординг. Говорят, неподалеку от города много хороших горнолыжных трасс», — добавляет перуанец. Сейчас для него главное — оформить все необходимые бумаги.

Из Марокко в Калининград

Некоторые иностранцы, задержавшиеся после чемпионата в России, намерены получить здесь высшее образование. Такие планы, например, у марокканца Рашида Хамиди Алдуй. Вместе с другом Радуаном Асдуи он приехал в Калининград, чтобы поддержать национальную сборную на матче Испания — Марокко, который проходил здесь 25 июня. Город произвел на них сильное впечатление:

«Незнакомцы, даже не зная английского, старались нам всячески помочь, подвозили, угощали и всегда улыбались».


© Фото предоставлено пресс-службой БФУ им. И. Канта
Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи подали документы в БФУ им. И. Канта

«О том, чтобы подать документы в БФУ имени Канта, мы задумались еще в мае — связались с приемной комиссией и узнали, что для этого нужно. Приехав и пообщавшись с калининградцами, окончательно поняли, что хотим здесь учиться: нам очень понравились люди, архитектура и климат», — рассказал марокканец пресс-службе университета.

Его друг Радуан добавил, что надеется на помощь калининградских друзей, пока учит русский, но пообещал не остаться в долгу. Пока марокканцы вернулись домой, чтобы уладить вопросы с учебной визой. С университетом поддерживают связь по электронной почте.

Как пояснила заместитель проректора по социальным коммуникациям Юлия Шкуркина, абитуриенты подали документы на подготовительное отделение. Там они будут изучать русский язык, физику и математику с октября по июль, чтобы на следующий год поступить на факультет прикладной математики и информационных технологий. Кстати, в университете на специальности «лечебное дело» уже учатся четверо их сограждан.

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Александр Чернышев

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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6 коммент.»

  • 3886 2948
    step 15 июля 2018 в 11:19 Ссылка Пометить
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    Захотелось русского экстрима, типа ЖКХ, отсутствие профсоюзов, зарплаты в черную…… Ну, ну……

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    • 28 -28
      ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ step 15 июля 2018 в 12:35 Ссылка Пометить
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  • 10002 4630
    STARIK 15 июля 2018 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Те иностранцы, которые приехали в иллюзорное царство ЧМ, и желающие поселиться в Нашей стране, думают, что им, такая паразитическая тусовка, будет обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Джастин Уоллей запомнил бары, бесплатные поезда и дешёвое жильё. Ему, уже предложили “хлебное” место, а остальных желающих остаться в России, паразитическая власть, так же, как и Джастина, намерена определить на “хлебные” места?
    Такие действия российских властей, могут породить миграционное цунами, которое невозможно будет остановить.

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  • 489 336
    Радона 15 июля 2018 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Живя в России уже не смогут ездить на чемпионаты. Будут жить на 15 тысяч рулей и отдыхать на даче.

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    • 591 223
      Satana666 Радона 15 июля 2018 в 13:09 Ссылка Пометить
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      Странно, то комментаторы всем хором кричали, что Запад загнивает, а теперь предрекаете трудную жизнь иностранцам желающим остаться в России.

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    Maleos 15 июля 2018 в 14:02 Ссылка Пометить
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    Несчастные! Им сначала надо пообщаться с нашими всезнайками Серым и Ветой, они бы им порассказали “правду” про Россию!

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