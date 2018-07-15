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Мистика жизни. Денис Кануков

09:40. 15 июля 2018 Просмотров - 234 Один комментарий Опубликовал:

Ноосфера как подключиться.

Автор-сказитель – Денис Кануков.

“Бывает, что на первый взгляд не значительные обстоятельства Нашей жизни приводят к очень сильным изменениям как внутри Нас так и вовне…”

В этом видео Денис расскажет о нескольких мистических случаях произошедших с ним, а так же о том, что предшествовало этим ситуациям. Благодаря этим неслучайным случайностям, у автора появилась возможность общаться с “Духовным Миром” или говоря более научным языком, “с энергоинформационным полем Земли” напрямую, без посредников.

Автор открыт для общения и будет рад, если это видео поможет образоваться кругу единомышленников, которые так же занимаются самопознанием и саморазвитием, ведь вместе мы сможем понять и постичь значительно больше.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ 15 июля 2018 в 12:32 Ссылка Пометить
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