Мистика жизни. Денис Кануков
Ноосфера как подключиться.
Автор-сказитель – Денис Кануков.
“Бывает, что на первый взгляд не значительные обстоятельства Нашей жизни приводят к очень сильным изменениям как внутри Нас так и вовне…”
В этом видео Денис расскажет о нескольких мистических случаях произошедших с ним, а так же о том, что предшествовало этим ситуациям. Благодаря этим неслучайным случайностям, у автора появилась возможность общаться с “Духовным Миром” или говоря более научным языком, “с энергоинформационным полем Земли” напрямую, без посредников.
Автор открыт для общения и будет рад, если это видео поможет образоваться кругу единомышленников, которые так же занимаются самопознанием и саморазвитием, ведь вместе мы сможем понять и постичь значительно больше.
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Источник: www.youtube.com
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