«Land grabbing»: феномен или воспоминание о будущем?

Источник: www.stoletie.ru

Кто стоит за массовой миграцией с африканского континента.



Больше двух десятилетий длится этот, явно управляемый кем-то, миграционный процесс, а международные структуры и правозащитные организации не делают никаких конкретных шагов, чтобы разрешить ситуацию, обернувшуюся тяжелейшими проблемами для простых европейцев. Более того, все попытки остановить поток беженцев, предпринимаемые в одностороннем порядке отдельными странами, всегда наталкивались на сопротивление верхушки Евросоюза.

Последний саммит глав стран ЕС также показал отсутствие ясных идей по вопросу миграции. Желающих принимать у себя чернокожих иммигрантов так и не нашлось.

В то же время средства массовой информации умалчивают о главном: нелегальная иммиграция из Африки – это бизнес. Африканский континент продолжают расхищать самым бесчестным и варварским образом вездесущие транснациональные корпорации.

О том, кто именно организует бизнес по перевозке людей к берегам Италии и Греции, европейские СМИ тоже предпочитают не говорить. Равно как и о том, откуда африканцы берут для этого деньги, ведь пересечь Средиземное море стоит от 800 до 1500 евро на человека. Где могут взять такие деньги люди, бегущие от войн и от голода, если в большинстве стран Африки ВВП на душу населения не достигает и 300 евро в год?

За два с лишним десятилетия постоянного притока к итальянским берегам выходцев из Африки, многие из которых нашли свою смерть в Средиземном море, никто из ответственных лиц Евросоюза так и не дал внятного ответа на этот вопрос, как ни один из организаторов криминального бизнеса не предстал перед судом.

Напротив, поначалу на нелегальную иммиграцию предпочитали смотреть сквозь пальцы, поскольку увеличение количества рабочей силы позволяло опустить уровень оплаты труда, что было выгодно производителям. Эту тенденцию некоторые пытаются защищать и сейчас, несмотря на ее полную несостоятельность. Выступая недавно в Парламенте, президент Национального института социального обеспечения Тито Боери заявил, что без новых иммигрантов в будущем будет трудно гарантировать пенсии, поскольку итальянская молодежь продолжает уезжать из страны.

Создается абсурдная ситуация: молодые дипломированные специалисты должны искать себе работу за рубежом, а на их место предлагается завозить дешевую рабочую силу, которая якобы будет двигать вперед экономику.

Нет ничего более ошибочного! Падение производства в Италии, а вместе с ним общая деградация общества и обеднение населения тесно связаны именно с притоком неквалифицированных рабочих. В южных областях страны многие африканские иммигранты работают на сборе фруктов и овощей в условиях близких к «рабским», и негативные последствия от этого для общества с точки зрения морали во много раз превышают слабую экономическую выгоду.

Проблемы Черного континента многочисленны и разнообразны. Это и постоянные вооруженные конфликты, и вопиющая бедность, и инфекционные заболевания, а также неграмотность, безработица, отсутствие эффективной медицины, засуха, голод, нехватка питьевой воды… В войнах, часто вспыхивающих на этой земле не без вмешательства Запада, участвуют несовершеннолетние, которые становятся свидетелями, а то и участниками насилия, что пагубно влияет на их психику. Детский труд используют такие известные компании, как «Philip Morris», «Victoria's Secret», «Apple», «Nokia» и другие, поставляющие сырье из Африки.

Африканские страны, богатые природными ресурсами, постоянно пребывают в нищете из-за кабальных условий, которые навязывают им развитые страны, аккумулируя их долги.

Именно с началом притока чернокожих беженцев в Европу связан феномен, получивший название «land grabbing», то есть захват плодородных земель со стороны все тех же транснациональных корпораций, которые с начала этого века уже скупили или взяли в аренду 88 миллионов гектаров земли во всех частях света, особенно в Африке.

Бизнес, который из этого родился, связан с выращиванием сельскохозяйственных культур и производством биокарбюрантов, вырубкой лесов и созданием индустриальных и туристических зон. Все это способствует дальнейшему обогащению тех, кто уже и так богат, и ведет за собой межплеменные и национальные конфликты, сгон людей со своих территорий, иммиграцию, оскудение окружающей среды и исчезновение биологического разнообразия.

В Африке организована модель бизнеса, который можно назвать новым колониализмом, когда захватываются чужие ресурсы безо всякой прибыли для местного населения, но с большой выгодой для богатых стран.

Среди них лидируют США, Великобритания и Голландия, хотя по их стопам уже пошли Китай, Индия, Бразилия и Арабские Эмираты.

Полностью понять феномен «land grabbing» пока трудно. В большинстве случаев подобные сделки окутаны тайной и заключаются между правительствами отдельных стран и крупными корпорациями, а инвестиции в проекты поступают через офшорные зоны или сложную сеть разных компаний. Однако нетрудно понять, что именно эти явления способствуют массовой иммиграции из Африки. И пока международные организации только разводят руками и думают, куда распределять беженцев, не предпринимая никаких конкретных действий для того, чтобы в корне изменить ситуацию, корабли и лодки с отчаявшимися так и будут плыть в Европу…

Ирина Баранчеева, Рим

Источник: nstarikov.ru