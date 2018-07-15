Кто такой ближний и зачем его любить. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Как понять возлюби ближнего. Давайте поговорим.



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Как часто мы слышим фразу “Возлюби ближнего своего как самого себя”.

Кто-то пытается понять ее смысл и даже реализовать ее, пытаясьдействительно возлюбить ближнего. Только не понимают как же этосделать, да и с практикой много вопросов. Откуда пришла в нашу жизнь эта красивая фраза и почему нам надо возлюбить ближнего? А кто такой наш ближний? Кого мы принимаем за ближнего и кто нам ближний на самом деле?

Давайте разберемся, о какой любви и к кому идет речь. А для этого поговорим еще раз про любовь. И еще интересный вопрос, насколько правильно мы понимаем любовь к ближнему и о чем на самом деле гласит заповедь о любви к ближнему на языке оригинала.



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Источник: www.youtube.com