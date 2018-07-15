Главная » Видео, Мировоззрение

Кто такой ближний и зачем его любить. Елена Сидорович и Татьяна Беленко

15:37. 15 июля 2018 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:

Как понять возлюби ближнего. Давайте поговорим.

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Как часто мы слышим фразу “Возлюби ближнего своего как самого себя”.
Кто-то пытается понять ее смысл и даже реализовать ее, пытаясьдействительно возлюбить ближнего. Только не понимают как же этосделать, да и с практикой много вопросов. Откуда пришла в нашу жизнь эта красивая фраза и почему нам надо возлюбить ближнего? А кто такой наш ближний? Кого мы принимаем за ближнего и кто нам ближний на самом деле?
Давайте разберемся, о какой любви и к кому идет речь. А для этого поговорим еще раз про любовь. И еще интересный вопрос, насколько правильно мы понимаем любовь к ближнему и о чем на самом деле гласит заповедь о любви к ближнему на языке оригинала.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 38 -38
    ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ 15 июля 2018 в 17:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    —————

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://kanclershop.ru
    _______________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://kanclershop.ru
    _______________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://kanclershop.ru
    ____________

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>