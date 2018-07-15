Как обманывает наука (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Как обманывает наука. Официальная наука намеренно создаёт ложную картину мира. Для этого используются подтасовки и откровенный обман.

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Источник: www.youtube.com