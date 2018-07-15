Как обманывает наука (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
19:27. 15 июля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Как обманывает наука. Официальная наука намеренно создаёт ложную картину мира. Для этого используются подтасовки и откровенный обман.
Наука не только делает открытия, но и прячет их. Неизвестные стороны науки, скрытые знания, забытое прошлое, запретные технологии – смотрите на нашем канале https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com