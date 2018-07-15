«Их не считали полноценными людьми»: почему США не позволили индейцам создать собственный штат (ФОТО)

14 июля 1905 года коренные американцы, принудительно выселенные властями США на так называемую Индейскую территорию, объявили о создании нового штата Секвойя. Они выполнили все требуемые законом процедуры, однако официальный Вашингтон не поддержал проект.

В результате эта территория стала частью штата Оклахома. Об истории изгнания индейских народностей из родных мест — в материале RT.

К моменту прихода в Северную Америку белых колонизаторов проживавшие там индейские народности находились на разном уровне социального и технического развития: одни жили в условиях родо-племенного строя и занимались собирательством, а другие создали могущественные предгосударственные объединения, освоили земледелие и возводили огромные сооружения.

Одним из наиболее могущественных и воинственных народов были чероки. Сначала они противостояли англичанам (сами по себе и вместе с французами), а потом, уже в союзе с британцами, воевали с американцами.

В 1790-е годы они одержали ряд побед над Штатами, но после начала Наполеоновских войн лишились поддержки европейских держав и заключили мир с американцами, уступив им Теннесси и Кентукки, однако сохранив за собой другие обширные территории на современном юго-востоке США.

В начале XIX века Соединённые Штаты приобрели у Франции Луизиану, к которой формально относились и территории современной Оклахомы — дикие земли к западу от Миссисипи. У властей США возникла идея изгнать туда «нецивилизованных» индейцев, отказывающихся вести оседлый образ жизни и принимать европейскую культуру.

Секвойя — вождь племени чероки, придумавший алфавит

Однако так называемые Пять цивилизованных племён — чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы — оказались на особом положении. Они были признаны «суверенными нациями», имеющими широчайшие права.

Их представители массово принимали христианство, занимались фермерством и давали школьное образование своим детям.

Читайте также: Це Европа: сборная Украины по футболу будет выступать в вышиванках (ФОТО)

Один из лидеров чероки — Секвойя — даже разработал для своего народа алфавит. Богатые представители Пяти цивилизованных племён держали темнокожих рабов и постепенно превращались в преуспевающих плантаторов.

Дорога слёз

Но белых поселенцев становилось всё больше, и их начинало раздражать соседство с индейцами, пусть даже «цивилизованными». Сил эффективно противостоять американцам, как в конце XVIII столетия, у индейцев юго-востока уже не оставалось — белых соседей теперь было слишком много.

Верховный суд США в спорах между хозяевами земли и белыми колонизаторами начал принимать одно за другим решения, руководствуясь ещё средневековой «Доктриной открытия», согласно которой земли, на которые прибывали белые поселенцы, принадлежали «первооткрывателям», причём территории, заселённые индейцами, по умолчанию считались «ничейными».

Американские судьи утверждали, что Провидение не привело бы англосаксов к берегам Северной Америки, если бы континент не должен был им принадлежать.

Битва при Литтл-Бигхорне

Уже в 1830 году обещания, которые Вашингтон давал «цивилизованным племенам», были забыты окончательно.

Президент Эндрю Джексон цинично заявил: «Я рад объявить конгрессу, что великодушная политика правительства, неуклонно проводившаяся почти 30 лет в отношении переселения индейцев, подходит к своему счастливому завершению».

28 мая 1830 года в силу вступил принятый конгрессом и подписанный президентом закон «О переселении индейцев». Он обещал выдать коренным жителям, которые согласятся обменять «восточные» земельные наделы на «западные», равные по площади участки, а также финансовую компенсацию за неудобство.

При этом американские политики лицемерно рассуждали о том, что контакт с цивилизацией губителен для индейцев и их нужно от неё защищать.

На практике всё выглядело совсем иначе. Закон стал прикрытием жёстокой насильственной депортации. Индейцам, желающим сохранить племенную структуру, просто не оставляли права жить на плодородных и освоенных землях в восточной части континента.

На севере попытки отселить за Миссисипи так называемых нецивилизованных индейцев, в частности сауков и фоксов, вылились в войны, по итогам которых законные хозяева американской земли были разгромлены и вынуждены согласиться на переселение.

Индейцы племени чероки

Что же касается «цивилизованных» племён, то из них самое активное сопротивление захватчикам оказывали семинолы. С 1814 по 1858 год они провели три полномасштабные войны с армией США.

Читайте также: «Доходило до рукопашной»: как 48 пограничников дали отпор сотням боевиков (+ВИДЕО, ФОТО)

В конечном итоге большая часть индейцев вынуждены были согласиться на переезд в Оклахому, однако несколько сотен отошли в непроходимые болота центральной Флориды и вели там партизанскую борьбу до тех пор, пока в Вашингтоне не поняли, что воевать с ними гораздо дороже, чем оставить в покое. После окончания Второй мировой войны большая часть флоридских семинолов установили контакты с федеральным правительством.

Чероки хотя и не начали активных боевых действий, но добровольно переселяться отказались. Тогда в 1835 году власти США составили фиктивный договор с группой индейцев, которые не имели никаких прав выступать от имени народа чероки.

В ответ племя собрало 13 тыс. подписей под петицией, осуждающей фальсификацию, и отправило её в Вашингтон.

Однако президент США всё равно ратифицировал фальшивку, а к чероки отправил войска. Индейцев согнали в концлагеря, а потом заставили уйти на равнины к западу от Миссисипи.

Крики попытались взяться за оружие, но были быстро разбиты американской армией и принуждены к переселению. Чокто и чикасо посчитали сопротивление бесперспективным и покорились воле Вашингтона.

При депортации индейцам не давали даже толком собрать вещи. Большую часть пути они преодолевали пешком и массово гибли от холода и болезней. Так, из 20 тыс. чокто в ходе переселения умерло около четырёх тысяч, из 23 тыс. криков — порядка трёх с половиной тысяч.

Из 22 тыс. чероки, по некоторым данным, погибли до восьми тысяч человек. Сам процесс насильственной депортации представителей Пяти цивилизованных племён на запад от Миссисипи получил в исторической литературе название Дорога слёз.

Изначально индейцам отвели практически всю территорию современной Оклахомы (само название было предложено в 1866 году представителями племени чокто и означало «красные люди»).

Но в ходе Гражданской войны большая часть индейцев поддержали Конфедерацию (7860 мужчин стали её солдатами и офицерами), и после окончания войны были наказаны за свою позицию: значительная часть территории была у них отторгнута.

С 1889 по 1895 год власти провели на бывших индейских землях серию «земельных гонок», когда отведённые ранее коренным американцам территории захватывал тот из белых, кто успевал первым добраться до них на лошади или в повозке.

Первоначально границы индейских земель как «неорганизованной территории США» были установлены в 1834 году. После проведения первых же «земельных гонок» в 1890-м была официально создана отдельная инкорпорированная организованная территория Оклахома.

Несостоявшийся штат

В 1902 году обитатели оставшейся части Индейской территории, желая приобрести права, равные с жителями США, взяли курс на создание нового штата. Идея была официально поддержана конвенцией представителей Пяти цивилизованных племён. Новый штат было решено называть Секвойя в честь создателя письменности народа чероки.

14 июля 1905 года о создании штата было объявлено официально. 21 августа того же года состоялась конституционная конвенция, избравшая руководство и разработавшая Конституцию, утверждённую затем на референдуме 7 ноября. Кроме того, индейцы подготовили официальный план государственного устройства, разделили штат на округи и направили петицию в Вашингтон.

Однако федеральные власти не захотели даже слушать инициаторов создания штата Секвойя. Президент Теодор Рузвельт заявил, что Индейская территория может стать полноценной частью США только в составе единого штата Оклахома, — что, собственно, и произошло в 1907 году.

«Американцы считали, что если сделать индейцев полноправными хозяевами хотя бы на части их исторических земель, то они со временем захотят вернуть себе всё», — рассказал в беседе с RT политолог-американист Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

По его словам, номинально американцы при создании США руководствовались принципом свободной конгломерации, но этот принцип распространялся не на всех.

«Действовали двойные стандарты, индейцы для них были лишними людьми. Им было отведено место в резервациях. Американский нациогенез не подразумевал их участия в качестве отдельного субъекта», — отметил эксперт.

Директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин связывает позицию американских властей по вопросу создания штата Секвойя с цивилизационными особенностями Запада как такового.

«Англосаксы не считали индейцев полноценными людьми, равными себе. Конечно, на дворе к этому времени уже стоял ХХ век, индейские войны окончились. Но это не мешало процветать в США сегрегации и работать человеческим зоопаркам, последний из которых закрылся уже после войны.

Сама доктрина открытия подразумевала, что американцы относились к индейцам не как к людям, а просто как к существам живой природы. Поэтому ни о каком праве на самостоятельный штат не могло быть и речи», — заключил эксперт.

Читайте также: «Зачем убегать»: в Киеве протестующие зажали у Рады сына Порошенко (ВИДЕО)

Святослав Князев