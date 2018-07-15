Франция – чемпион мира

Французы довольно уверенно, я бы даже сказал – на классе, грохнули хорватов 4-2 и повторили достижение поколения Зидана.Если брать в целом, то достаточно заслуженный чемпион получился, причем осталось впечатление, что Франция могла играть еще сильнее. Лишь в матче с Аргентиной у нее были достаточно серьезные проблемы, но она их уверенно решила. Бельгия и Хорватия были обыграны с запасом.Так что французов можно только поздравить. Хорваты же прыгнули выше головы, но греческой сказки у них не получилось.PS. Заглавная фотография отражает триумф европейского бойкота Чемпионата мира в России.PS2. В целом, турнир оставил очень приятные впечатления, как от организации, так и от спортивного содержания. Общие впечатления от чемпионата изложу отдельно.Для болельщиков с Украины. -)Модрич – лучший игрок чемпионата. Мбаппе – лучший молодой игрок.Ну а Дешам очевидно лучший тренер.Агент Дональд телеграфирует:

Источник: colonelcassad.livejournal.com