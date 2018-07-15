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Франция – чемпион мира

20:16. 15 июля 2018 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал:


Французы довольно уверенно, я бы даже сказал – на классе, грохнули хорватов 4-2 и повторили достижение поколения Зидана.
Если брать в целом, то достаточно заслуженный чемпион получился, причем осталось впечатление, что Франция могла играть еще сильнее. Лишь в матче с Аргентиной у нее были достаточно серьезные проблемы, но она их уверенно решила. Бельгия и Хорватия были обыграны с запасом.
Так что французов можно только поздравить. Хорваты же прыгнули выше головы, но греческой сказки у них не получилось.

PS. Заглавная фотография отражает триумф европейского бойкота Чемпионата мира в России.



PS2. В целом, турнир оставил очень приятные впечатления, как от организации, так и от спортивного содержания. Общие впечатления от чемпионата изложу отдельно.






Для болельщиков с Украины. -)




Модрич – лучший игрок чемпионата. Мбаппе – лучший молодой игрок.


Ну а Дешам очевидно лучший тренер.





Агент Дональд телеграфирует:
«Поздравляю сборную Франции, которая показала невероятный футбол, с победой на чемпионате мира — 2018. Также поздравляю президента Путина и Россию с проведением поистине великолепного чемпионата мира, одного из лучших» (c)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Россия, спорт, Франция, футбол
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    LIBERMAN 15 июля 2018 в 22:19 Ссылка Пометить
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    Какие там французы – это же выродившиеся смешанными браками метисы, это разве европейцы???
    Да Европе уже кранты, за ИСЛАМОМ будущее, поэтому УЧИТЕ КОРАН, там есть все…

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  • 1197 919
    KOCMOHABT 15 июля 2018 в 22:22 Ссылка Пометить
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    А я так надеялся, что немцы и бразильцы дойдут до полуфинала. Но в финале болел за французов.

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