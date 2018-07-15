День немиротворца

Украина сегодня отмечает день миротворцев. Естественно, военнослужащих поздравил министр обороны.

"Сегодня в нашей стране отмечается День украинских миротворцев. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины были, есть и будут воинами мира. Украинского солдата и офицера знают во всем мире, особенно там, где нашим военнослужащим пришлось свое здоровье, воодушевление, время и силу, собственный профессиональный опыт и умение вкладывать в нормализацию жизни в постконфликтных обществах, уважают за мужество, открытость и высокую профессиональность", - отметил глава Минобороны Степан Полторак в поздравлении.

"Горжусь, что наша страна благодаря вам сейчас является активным участником глобальных миротворческих процессов и проектов. Мы помогли и продолжаем помогать десяткам стран, в которые пришла беда, и которые теперь стремятся развития и понимания. Надеюсь, мировое сообщество признает усилия Украины и сейчас поможет и нам, сформировав эффективную модель миротворческой миссии, которая будет способствовать завершению кровопролития на востоке страны, инспирированного иностранным военным вмешательством", - добавил министр.

Стоит отметить что министр естественно дудит в одну дуду с президентом, влажно мечтающим о мгновенном решении конфликта на Донбассе введением миротворцев ООН (читай НАТО).

Хотелось бы напомнить, что цель миротворческих миссий заключается в остановке кровопролития для решения конфликтов дипломатическим путем. Дипломатический – это когда стороны конфликта садятся за стол переговоров, и договариваются о том, как они будут жить дальше. Для этого конфликтующие стороны должны признать друг друга сторонами переговоров.

Но киевская власть совсем не собирается ни о чем договариваться с ЛДНР, не признавая их даже стороной конфликта, упрямо повторяя мантру, что воюют с Россией, не то что переговоров.

Порошенко открыто заявлял, какой он видит «миротворческую» миссию – введение контингента НАТО, который возьмет под контроль не только линию фронта, как это должно быть, а всю территорию республик, и особенно – границу с Россией.

Интересная получается «миротворческая» миссия, не правда ли? Которая будет введена без какого-либо согласования с республиками, которая просто их оккупирует, уничтожит органы власти (ведь Киев считает их просто террористами), заблокирует границу, лишит республики единственного нормального пути для движения товаров и задушит местное население экономически, а вооруженные силы ЛДНР будет считать просто террористами, по которым можно открывать огонь ни на что не оглядываясь.

Это не миротворческая миссия, это обыкновенное военное вторжение, которое пытаются упаковать в голубую обертку ООН. О каком мирном решении тогда может идти речь? А ведь Россия 4 года пытается усадить стороны за стол переговоров, причем не только уговорить Киев признать республики их стороной, но и привлечь к этому процессу хозяев Порошенко – США. Можно ли после этого верить властям Украины, когда они рассказывают о безальтернативности мирного урегулирования, а сами фактически узаконивают потенциальное военное вторжение НАТО?

Источник: cont.ws