Засыпанные города — Тобольск
13:34. 14 июля 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В июне 2018 года во время отпуска совершили с семьёй небольшое путешествие в Тюмень и Тобольск.
С точки зрения поиска следов катаклизма, который привёл к появлению слоя грунта высотой в среднем около 1.5 метров, засыпав первые этажи имевшихся на тот момент зданий, Тюмень не столь интересна, как Тобольск или другие старые города, хотя в целом посмотреть в Тюмени есть на что. Вызвано это тем, что подавляющее большинство тех старых зданий, которые мы увидели в историческом центре Тюмени, были построены в конце 19 — начале 20-го веков, то есть, уже после катаклизма. Кстати, сам этот факт вызывает множество вопросов. С одной стороны заявляется, что Тюмень была весьма развитым промышленным и торговым центром. Из 155 пароходов, которые ходили в Обско-Иртышском бассейне более 130 было построено именно в Тюмени. Да и других производств в городе, если верить историческим справкам в краеведческом музее и на исторической набережной, было огромное количество. То есть, город был весьма не бедный, с развитой промышленностью и торговлей, а капитальные каменные дома почему-то начинают строить только во второй половине 19-го века.
Но к Тюмени и её истории мы вернёмся как нибудь в другой раз, а сейчас я хочу рассказать о том, что мы увидели в Тобольске.
Город Тобольск находится примерно в 260 км к северо-востоку от Тюмени и якобы был основан в 1587 году.
Кстати, город Тюмень, согласно официальной версии, был основан на год раньше Тобольска, в 1586 году. Но при этом Тобольск, несомненно, имеет более выгодное стратегическое положение, поскольку расположен а месте слияния рек Тобол и Иртыш. То есть, Тобольская крепость позволяла контролировать товарооборот сразу в двух больших речных системах Тобола и Иртыша, а через последний даже выходить в Обь. Также через Тобол и Исеть шла основная связь с европейской частью через реку Чусовую, которая является притоком Камы и входит в Волжский бассейн. После того, как произошло похолодание и на Севере встали льды, закрыв проход по Северному морскому пути, маршрут Обь-Иртыш-Тобол-Исеть-Чусовая-Кама-Волга стал основным маршрутом, по которому проходил товарооборот между Европой и Сибирью вплоть до Томска, Кемерово и Новокузнецка.
Центром Тобольска является Тобольский кремль, расположенный на склоне холма над рекой Иртыш.
Согласно официальной истории, большая часть каменных сооружений были построены в 17 — 18 веках, то есть до катаклизма, следствием которого стало появление лишнего грунта и засыпка первых этажей зданий. Поэтому, в отличие от Тюмени, я ожидал найти в Тобольске следы этой катастрофы. И мои ожидания полностью оправдались. Картина, которую я увидел в Тобольском кремле во многом повторяла картину, которую я когда-то увидел в Казанском кремле.
На следующей фотографии внутренний двор Тобольского кремля, справа виднеется край Софийско-Успенского собора (1686 г.), на переднем плане колокольня (1799 г.), за которой расположено низкое здание Покровского зимнего собора (1746 г.), а сразу за ним Архиерейский дом (1775 г.). Все даты постройки зданий даются согласно официальной версии истории.
Для того, чтобы было более понятно где и как располагаются здания, о которых идёт речь, ниже публикую план-схему Тобольского кремля.
Для начала хочется обратить внимание на то, что сейчас в самом Тобольском кремле и вокруг него проведены работы по благоустройству, сделаны новые хорошие дорожки и газоны, а сам рельеф на большей части территории, где это было возможно, практически полностью выровнен, что будет хорошо видно как на предыдущем фото, так и на последующих. Но при этом, за небольшим исключением, засыпанные старые здания откапывать не стали. Тоже самое мы наблюдали и в Казанском кремле.
На данной фотографии мы видим Софийско-Успенский собор, к которому слева позже была пристроена трапезная. На первый взгляд собор не кажется засыпанным, но на самом деле мы практически не видим фундамента. Если же посмотреть на дверь трапезной, то она расположена в уровень земли и не имеет крыльца, чего также быть не должно.
Вот ещё один вид на соборы с территории кремля.
На данной фотографии хорошо видно практически идеально ровную территорию внутри кремля. Также обратите внимание на то, что расположенный слева Покровский зимний собор выглядит очень не гармонично и почти касается окнами земли. Если же мы подойдём поближе, то увидим погруженную в землю дверь. Сейчас её высота чуть больше метра, а ведь у этой двери, по идее, снизу ещё должно быть крыльцо.
Теперь посмотрим на Архиерейский дом, который расположен левее Покровского зимнего собора.
На первый взгляд, ничего не обычного, но на самом деле когда-то у данного здания был достаточно высокий цокольный этаж и высокое крыльцо, которое сейчас оказалось засыпано землёй. Поэтому сейчас вход в здание находится практически на уровне земли.
А вот так выглядит здание консистории, которое частично было откопано и защищено от осыпания грунта подпорной стенкой.
При этом обратите внимание, что данное здание было откопано не до конца, поскольку крыльцо у здания очень низкое. Точно также выглядит ещё один вход в это здание, который расположен левее. Судя по высоте подпорной стенки, это здание откопали на высоту около 1.2 метра, как раз до уровня дверей, чтобы им можно было пользоваться без переделки, а дальше откапывать не стали.
Такая же подпорная стенка у нас имеется и с другой стороны.
Ещё одно частично откопанное здание находится прямо за консисторией, это здание архиерейских конюшен.
Перед ним имеется аналогичная подпорная стенка, как и у предыдущего здания.
Если не смотреть на то, как у данного здания расположены двери, то на первый взгляд может показаться, что всё так и было изначально задумано и никакой просадки у данного здания нет. Это вызвано тем, что и само здание подверглось реконструкции, и прилегающая территория была перепланирована. Но если посмотреть на следующие фотографии, где видны входы в данное здание, то будет очень хорошо видно, что здание погружено в грунт.
Двери находятся практически на уровне земли, крыльцо отсутствует, окна первого этажа расположены слишком низко, практически у самой земли. Но самое интересное нас ждёт за углом, со стороны Юго-восточной башни кремля, которая виднеется за зданием конюшен, на шпиле которой установлен позолоченный ангел.
Вот так выглядит общий вид на конюшни и Юго-восточную башню кремля.
Боковой вход в здание конюшен, как и вход в башню, на самом деле находятся ниже сегодняшнего уровня земли.
Чтобы к ним подойти, необходимо спуститься вниз на несколько ступеней по небольшой лестнице. При этом крыльца ни у бокового входа в конюшни, ни у входа в башню нет. Это означает, что на самом деле исходный уровень земли в момент строительства был ещё ниже.
То, что на территории Тобольского кремля имеется лишний слой грунта, который отсутствовал во время строительства большинства старых зданий и сооружений, хорошо видно по каменному забору, который разделяет внутреннее пространство кремля.
Обратите внимание на то, что в правой части снимка, где забор примыкает к Архиерейскому дому, нижняя белая часть очень низкая и начинает постепенно увеличиваться к левому краю.
Возле здания консистории высота забора стала заметно выше, на нижней части забора стали хорошо видны рельефные элементы. Но если мы пройдём ещё дальше, то увидим следующую картину.
Оказывается, что изначально у конструкции этого забора было ещё и достаточно высокое основание, которое хорошо видно у последней секции забора под рельефными элементами декора. То есть, этот элемент на предыдущем снимке полностью находится в земле. При этом вовсе не факт, что тут мы видим всю высоту забора, которая у него была в момент строительства. Меньший уровень засыпки этой части забора объясняется тем, что эта секция находится на склоне и, скорее всего, часть выпавшего грунта была смыта вниз по склону. А вот так эта часть забора выглядит, если смотреть на неё с другой стороны.
На данном снимке следует обратить внимание ещё на одну важную деталь. Эта часть забора явно построена с огибанием рельефа местности. Хорошо видно, что соседние секции забора располагаются на разной высоте. Следовательно тот, кто проектировал и строил этот забор, явно ставил перед собой цель, чтобы забор был одной высоты от земли по всей длине.
Тот факт, что на территории Тобольского кремля имеется лишний слой грунта, который отсутствовал в момент строительства, подтверждает ещё одно интересное сооружение. Это небольшая отдельно стоящая колокольня, которая находится на внутренней территории.
Чтобы попасть на площадку с колоколом необходимо подняться по лестнице, которая находится внутри колокольни. Чтобы подойти к этой лестнице, нужно пройти через очень низкую арку. Настолько низкую, что мне, например, подходя к этой лестнице придётся нагибаться, чтобы не удариться головой о свод арки.
Вот так это чудесное сооружение выглядит с другой стороны. Боковая арка ещё ниже, чем центральная. Также сравните высоту арок с высотой двери на здании слева, а также с высотой человека, который стоит у забора справа от колокольни, рост которого явно выше, чем высота арок у колокольни. У меня возникают серьёзные сомнения в том, что это изначально было именно так задумано при строительстве. Если же снять 1.2 метра лишнего грунта, то всё сразу встанет на свои места.
С северной стороны кремля находится здание Гостиного двора (1706 г.), где при внимательном рассмотрении также видно наличие лишнего грунта, который отсутствовал в момент строительства. Вот так выглядит внутренний двор, территория которого сейчас практически идеально ровная.
На втором снимке видно, что дверь для входа на первый этаж имеет очень низкое крыльцо, а окна первого этажа идут практически в уровень земли. Оппоненты могут сказать, что когда-то это были не окна, а арки, за которыми была открытая галерея с торговыми лавками. Да, вполне возможно, что окна в арках появились позже, но обратите внимание на разную высоту арок первого и второго этажей. Арки второго этажа заметно выше, а ведь у них ещё должен быть бортик от уровня перекрытия, который должен предохранять от случайного падения со второго этажа. Теперь давайте заглянем во внутрь здания.
Уровень пола внутренней галереи практически совпадает с уровнем земли. При этом конструкция окна и подоконника подтверждает предположение, что они появились тут сравнительно недавно. В этом случае кажется совершенно логичным, что уровень пола галереи совпадает с уровнем земли. Но давайте посмотрим на следующий снимок.
Оказывается, что в самих торговых помещениях уровень пола ниже, чем уровень пола в галерее, а значит ниже и уровня земли! А вот этого уже быть не должно, особенно если раньше у нас галереи были открытыми, поскольку в этом случае во время дождей вода и грязь с улицы будет оказываться внутри торговых помещений.
Очень низкой также выглядят арки для въезда во внутренний двор. Всадник верхом на коне через такую арку не проедет. Причём в Тобольском кремле это не единственный такой слишком низкий проезд. Северные ворота кремля, которые на двух следующих снимках, по высоте ещё ниже, чем арка в Гостином дворе.
Да и забор слева и справа от ворот явно низковат для оборонительного сооружения. Его легко можно преодолеть без каких-либо дополнительных приспособлений просто дотянувшись до края прямо с уровня земли. То есть, дополнительные 1.2 метра высоты и забору, и воротам просто необходимы, поскольку иначе они теряют свою функциональность.
Здания, на которых явно видно, что они засыпаны лишним слоем грунта, имеются и в так называемом «тюремном замке». Я не буду подробно о нём рассказывать, поскольку это займёт много места. Кто хочет, может почитать о нём в блоге Олега Павлухина.
Дата официального открытия тобольской тюрьмы указана в 1855 году, то есть, это позже, чем предполагаемая дата катаклизма, который вызвал появление лишнего грунта. Но тут я хочу отметить, что это именно дата начала функционирования данного комплекса после его реконструкции и дооборудования как тюрьмы. А сами работы по перестройке этой части кремля начались ещё в конце 18 века. Так что вполне вероятно, что рассматриваемые ниже здания на самом деле были построены до катаклизма, а позже были включены в тюремный комплекс.
Это одно из зданий комплекса, которое расположено внутри «тюремного замка». Данное здание интересно в первую очередь тем, что при его реконструкции никто даже не пытался скрыть тот факт, что оно было засыпано. Войти в это здание можно либо через старые засыпанные входы первого этажа, либо через явно сделанные позже входы на втором этаже.
Здесь следует обратить внимание на то, что окна первого этажа, который сейчас стал полуподвальным, явно заложены снизу. А если судить по глубине, на которой находятся двери, то тут слой лишнего грунта явно превышает 1.5 метра и приближается к 2 метрам, поскольку изначально двери вряд ли располагались на уровне земли, скорее всего у них ещё были крыльца. То есть, тут слой заметно выше, чем в других местах Тобольского кремля. Скорее всего это связано с тем, что на остальной территории часть лишнего грунта всё-таки сняли, чтобы это не мешало использованию задний и вызывало меньше вопросов, а тут решили не тратить на это силы и время, поскольку до конца 1990-х годов вход на данную территорию для основной части населения был ограничен.
Видимо по этой же причине новые входы через второй этаж были сделаны таким образом, чтобы минимизировать затраты на их строительство. При этом теплозащитные тамбуры сделали снаружи здания, чтобы не занимать под них внутреннее пространство.
При этом во всех трёх случаях очевидно, что под входы на втором этаже приспособили именно окна. То есть, изначальной конструкцией здания никаких входов тут не предусматривалось.
Явно погруженным в землю выглядит и здание, которое находится напротив и также входит в комплекс зданий «тюремного замка».
Последнее здание, которое я хочу вам показать из тех, где явно видно наличие лишнего слоя грунта, будет так называемый «Дворец наместника», построенный в 1781 году.
По фасаду здания видно, что окна первого этажа слишком низкие. Изначально они были такой же высоты, как и окна остальных этажей, но потом, после засыпания, их частично заложили снизу. Входы в здание также были реконструированы и подняты выше. Причем даже после этого они оказались только в уровень земли. Крылец с лестницами у них нет.
Почему я так уверен, что подобная реконструкция была произведена и это не было изначально так задумано архитектором? Для этого достаточно зайти внутрь здания.
Сразу после входа будет небольшое помещение, где уровень пола совпадает с уровнем дверей, а значит и с уровнем земли снаружи. А вот дальше мы видим исходный уровень пола первого этажа этого здания, который почти на метр ниже, и на который необходимо спускаться по лестнице.
А поскольку пол первого этажа нормальные люди никогда не делают в уровень земли, то мы снова получаем уровень земли в момент строительства этого здания примерно на 1.5 метра ниже, чем сейчас.
Также хочу обратить ваше внимание на общую высоту потолков и сводов. Создаётся впечатление, что изначально это здания строилось для людей более высокого роста, чем мы сейчас.
Подведём общий итого того, что мы увидели в Тобольском кремле.
Во-первых, имеются явные следы лишнего слоя грунта, который в разных местах меняется от десятков сантиметров на склоне возле конюшни, а также там, где он был срыт при частичном откапывании зданий консистории, конюшни и Юго-восточной башни, до практически двух метров в «тюремном замке». При этом в среднем высота этого слоя по основной части территории кремля находится в пределах 1.2 — 1.5 метра.
Во-вторых, поскольку Тобольский кремль находится на вершине склона, то мы можем сразу отбросить вариант объяснения появления лишнего грунта, который в последнее время всё чаще стали использовать «официалы», когда утверждается, что лишний грунт специально насыпали для защиты от наводнений. Совершенно очевидно, что даже при самом сильном паводке кремль находится на такой высоте, что никакое подтопление ему не может угрожать в принципе.
В-третьих, нахождение кремля на вершине склона делает мало вероятной, что этот лишний грунт мог быть принесён каким-либо водным селевым потоком. Если этот поток дошёл сюда от самого Ледовитого океана, как утверждают сторонники «эффекта Джанибекова», то он должен был быть такой силы, которая бы разрушила или существенно повредила большинство имевшихся в тот момент сооружений. Когда мы рассматриваем последствия прохождения подобного потока, то необходимо обязательно учитывать, что это именно селевой поток, который несёт в себе много грунта, камней и различного мусора, которые обладают мощным абразивным воздействием. Другими словами, если бы даже какие-то из каменных сооружений устояли после прохождения подобного потока, на них остались бы серьёзные следы разрушений.
Кроме того, при прохождении селевого потока через местность, где имеются препятствия, особенно такие как стены кремля или крупные здания, оставшийся после прохождения грунт никогда не образует равномерный слой. Перед препятствиями этот слой должен быть заметно выше, а за препятствиями ниже. Особенно в тех местах, где поток огибал слишком высокие препятствия, которые были выше потока, типа высоких зданий или храмов. Но ничего подобного мы не наблюдаем не только в Тобольске, но и в других местах.
Таким образом, единственным реальным вариантом появления лишнего грунта является его выпадение из атмосферы. Это подтверждается и многочисленным находками, когда под слоём грунта обнаруживаются погребёнными находки, которые в случае селевых потоков, которые двигались бы горизонтально по поверхности земли, должны были быть смыты.
Как этот грунт попал в атмосферу, это уже другой вопрос, о котором можно спорить. Возможно, что этот грунт был поднят глобальным катаклизмом с поверхности земли. Другой вариант, что планета Земля прошла через пылевое облако, которое образовалось при прохождении кометы через орбиту Земли, либо в момент разрушения крупного планетоида. При этом, если судить по количеству выпавшего по всей территории планеты грунта, на данный момент я придерживаюсь именно последней версии. Да и по характеру выпавшего грунта, он явно принадлежит планете земного типа. Вполне вероятно, что это остатки так называемого «Фаэтона», ещё одной планеты Солнечной системы, которая когда-то находилась между Марсом и Юпитером, либо один из спутников Земли, который был разрушен.
С точки зрения поиска следов катаклизма, который привёл к появлению слоя грунта высотой в среднем около 1.5 метров, засыпав первые этажи имевшихся на тот момент зданий, Тюмень не столь интересна, как Тобольск или другие старые города, хотя в целом посмотреть в Тюмени есть на что. Вызвано это тем, что подавляющее большинство тех старых зданий, которые мы увидели в историческом центре Тюмени, были построены в конце 19 — начале 20-го веков, то есть, уже после катаклизма. Кстати, сам этот факт вызывает множество вопросов. С одной стороны заявляется, что Тюмень была весьма развитым промышленным и торговым центром. Из 155 пароходов, которые ходили в Обско-Иртышском бассейне более 130 было построено именно в Тюмени. Да и других производств в городе, если верить историческим справкам в краеведческом музее и на исторической набережной, было огромное количество. То есть, город был весьма не бедный, с развитой промышленностью и торговлей, а капитальные каменные дома почему-то начинают строить только во второй половине 19-го века.
Но к Тюмени и её истории мы вернёмся как нибудь в другой раз, а сейчас я хочу рассказать о том, что мы увидели в Тобольске.
Город Тобольск находится примерно в 260 км к северо-востоку от Тюмени и якобы был основан в 1587 году.
Кстати, город Тюмень, согласно официальной версии, был основан на год раньше Тобольска, в 1586 году. Но при этом Тобольск, несомненно, имеет более выгодное стратегическое положение, поскольку расположен а месте слияния рек Тобол и Иртыш. То есть, Тобольская крепость позволяла контролировать товарооборот сразу в двух больших речных системах Тобола и Иртыша, а через последний даже выходить в Обь. Также через Тобол и Исеть шла основная связь с европейской частью через реку Чусовую, которая является притоком Камы и входит в Волжский бассейн. После того, как произошло похолодание и на Севере встали льды, закрыв проход по Северному морскому пути, маршрут Обь-Иртыш-Тобол-Исеть-Чусовая-Кама-Волга стал основным маршрутом, по которому проходил товарооборот между Европой и Сибирью вплоть до Томска, Кемерово и Новокузнецка.
Центром Тобольска является Тобольский кремль, расположенный на склоне холма над рекой Иртыш.
Согласно официальной истории, большая часть каменных сооружений были построены в 17 — 18 веках, то есть до катаклизма, следствием которого стало появление лишнего грунта и засыпка первых этажей зданий. Поэтому, в отличие от Тюмени, я ожидал найти в Тобольске следы этой катастрофы. И мои ожидания полностью оправдались. Картина, которую я увидел в Тобольском кремле во многом повторяла картину, которую я когда-то увидел в Казанском кремле.
На следующей фотографии внутренний двор Тобольского кремля, справа виднеется край Софийско-Успенского собора (1686 г.), на переднем плане колокольня (1799 г.), за которой расположено низкое здание Покровского зимнего собора (1746 г.), а сразу за ним Архиерейский дом (1775 г.). Все даты постройки зданий даются согласно официальной версии истории.
Для того, чтобы было более понятно где и как располагаются здания, о которых идёт речь, ниже публикую план-схему Тобольского кремля.
Для начала хочется обратить внимание на то, что сейчас в самом Тобольском кремле и вокруг него проведены работы по благоустройству, сделаны новые хорошие дорожки и газоны, а сам рельеф на большей части территории, где это было возможно, практически полностью выровнен, что будет хорошо видно как на предыдущем фото, так и на последующих. Но при этом, за небольшим исключением, засыпанные старые здания откапывать не стали. Тоже самое мы наблюдали и в Казанском кремле.
На данной фотографии мы видим Софийско-Успенский собор, к которому слева позже была пристроена трапезная. На первый взгляд собор не кажется засыпанным, но на самом деле мы практически не видим фундамента. Если же посмотреть на дверь трапезной, то она расположена в уровень земли и не имеет крыльца, чего также быть не должно.
Вот ещё один вид на соборы с территории кремля.
На данной фотографии хорошо видно практически идеально ровную территорию внутри кремля. Также обратите внимание на то, что расположенный слева Покровский зимний собор выглядит очень не гармонично и почти касается окнами земли. Если же мы подойдём поближе, то увидим погруженную в землю дверь. Сейчас её высота чуть больше метра, а ведь у этой двери, по идее, снизу ещё должно быть крыльцо.
Теперь посмотрим на Архиерейский дом, который расположен левее Покровского зимнего собора.
На первый взгляд, ничего не обычного, но на самом деле когда-то у данного здания был достаточно высокий цокольный этаж и высокое крыльцо, которое сейчас оказалось засыпано землёй. Поэтому сейчас вход в здание находится практически на уровне земли.
А вот так выглядит здание консистории, которое частично было откопано и защищено от осыпания грунта подпорной стенкой.
При этом обратите внимание, что данное здание было откопано не до конца, поскольку крыльцо у здания очень низкое. Точно также выглядит ещё один вход в это здание, который расположен левее. Судя по высоте подпорной стенки, это здание откопали на высоту около 1.2 метра, как раз до уровня дверей, чтобы им можно было пользоваться без переделки, а дальше откапывать не стали.
Такая же подпорная стенка у нас имеется и с другой стороны.
Ещё одно частично откопанное здание находится прямо за консисторией, это здание архиерейских конюшен.
Перед ним имеется аналогичная подпорная стенка, как и у предыдущего здания.
Если не смотреть на то, как у данного здания расположены двери, то на первый взгляд может показаться, что всё так и было изначально задумано и никакой просадки у данного здания нет. Это вызвано тем, что и само здание подверглось реконструкции, и прилегающая территория была перепланирована. Но если посмотреть на следующие фотографии, где видны входы в данное здание, то будет очень хорошо видно, что здание погружено в грунт.
Двери находятся практически на уровне земли, крыльцо отсутствует, окна первого этажа расположены слишком низко, практически у самой земли. Но самое интересное нас ждёт за углом, со стороны Юго-восточной башни кремля, которая виднеется за зданием конюшен, на шпиле которой установлен позолоченный ангел.
Вот так выглядит общий вид на конюшни и Юго-восточную башню кремля.
Боковой вход в здание конюшен, как и вход в башню, на самом деле находятся ниже сегодняшнего уровня земли.
Чтобы к ним подойти, необходимо спуститься вниз на несколько ступеней по небольшой лестнице. При этом крыльца ни у бокового входа в конюшни, ни у входа в башню нет. Это означает, что на самом деле исходный уровень земли в момент строительства был ещё ниже.
То, что на территории Тобольского кремля имеется лишний слой грунта, который отсутствовал во время строительства большинства старых зданий и сооружений, хорошо видно по каменному забору, который разделяет внутреннее пространство кремля.
Обратите внимание на то, что в правой части снимка, где забор примыкает к Архиерейскому дому, нижняя белая часть очень низкая и начинает постепенно увеличиваться к левому краю.
Возле здания консистории высота забора стала заметно выше, на нижней части забора стали хорошо видны рельефные элементы. Но если мы пройдём ещё дальше, то увидим следующую картину.
Оказывается, что изначально у конструкции этого забора было ещё и достаточно высокое основание, которое хорошо видно у последней секции забора под рельефными элементами декора. То есть, этот элемент на предыдущем снимке полностью находится в земле. При этом вовсе не факт, что тут мы видим всю высоту забора, которая у него была в момент строительства. Меньший уровень засыпки этой части забора объясняется тем, что эта секция находится на склоне и, скорее всего, часть выпавшего грунта была смыта вниз по склону. А вот так эта часть забора выглядит, если смотреть на неё с другой стороны.
На данном снимке следует обратить внимание ещё на одну важную деталь. Эта часть забора явно построена с огибанием рельефа местности. Хорошо видно, что соседние секции забора располагаются на разной высоте. Следовательно тот, кто проектировал и строил этот забор, явно ставил перед собой цель, чтобы забор был одной высоты от земли по всей длине.
Тот факт, что на территории Тобольского кремля имеется лишний слой грунта, который отсутствовал в момент строительства, подтверждает ещё одно интересное сооружение. Это небольшая отдельно стоящая колокольня, которая находится на внутренней территории.
Чтобы попасть на площадку с колоколом необходимо подняться по лестнице, которая находится внутри колокольни. Чтобы подойти к этой лестнице, нужно пройти через очень низкую арку. Настолько низкую, что мне, например, подходя к этой лестнице придётся нагибаться, чтобы не удариться головой о свод арки.
Вот так это чудесное сооружение выглядит с другой стороны. Боковая арка ещё ниже, чем центральная. Также сравните высоту арок с высотой двери на здании слева, а также с высотой человека, который стоит у забора справа от колокольни, рост которого явно выше, чем высота арок у колокольни. У меня возникают серьёзные сомнения в том, что это изначально было именно так задумано при строительстве. Если же снять 1.2 метра лишнего грунта, то всё сразу встанет на свои места.
С северной стороны кремля находится здание Гостиного двора (1706 г.), где при внимательном рассмотрении также видно наличие лишнего грунта, который отсутствовал в момент строительства. Вот так выглядит внутренний двор, территория которого сейчас практически идеально ровная.
На втором снимке видно, что дверь для входа на первый этаж имеет очень низкое крыльцо, а окна первого этажа идут практически в уровень земли. Оппоненты могут сказать, что когда-то это были не окна, а арки, за которыми была открытая галерея с торговыми лавками. Да, вполне возможно, что окна в арках появились позже, но обратите внимание на разную высоту арок первого и второго этажей. Арки второго этажа заметно выше, а ведь у них ещё должен быть бортик от уровня перекрытия, который должен предохранять от случайного падения со второго этажа. Теперь давайте заглянем во внутрь здания.
Уровень пола внутренней галереи практически совпадает с уровнем земли. При этом конструкция окна и подоконника подтверждает предположение, что они появились тут сравнительно недавно. В этом случае кажется совершенно логичным, что уровень пола галереи совпадает с уровнем земли. Но давайте посмотрим на следующий снимок.
Оказывается, что в самих торговых помещениях уровень пола ниже, чем уровень пола в галерее, а значит ниже и уровня земли! А вот этого уже быть не должно, особенно если раньше у нас галереи были открытыми, поскольку в этом случае во время дождей вода и грязь с улицы будет оказываться внутри торговых помещений.
Очень низкой также выглядят арки для въезда во внутренний двор. Всадник верхом на коне через такую арку не проедет. Причём в Тобольском кремле это не единственный такой слишком низкий проезд. Северные ворота кремля, которые на двух следующих снимках, по высоте ещё ниже, чем арка в Гостином дворе.
Да и забор слева и справа от ворот явно низковат для оборонительного сооружения. Его легко можно преодолеть без каких-либо дополнительных приспособлений просто дотянувшись до края прямо с уровня земли. То есть, дополнительные 1.2 метра высоты и забору, и воротам просто необходимы, поскольку иначе они теряют свою функциональность.
Здания, на которых явно видно, что они засыпаны лишним слоем грунта, имеются и в так называемом «тюремном замке». Я не буду подробно о нём рассказывать, поскольку это займёт много места. Кто хочет, может почитать о нём в блоге Олега Павлухина.
Дата официального открытия тобольской тюрьмы указана в 1855 году, то есть, это позже, чем предполагаемая дата катаклизма, который вызвал появление лишнего грунта. Но тут я хочу отметить, что это именно дата начала функционирования данного комплекса после его реконструкции и дооборудования как тюрьмы. А сами работы по перестройке этой части кремля начались ещё в конце 18 века. Так что вполне вероятно, что рассматриваемые ниже здания на самом деле были построены до катаклизма, а позже были включены в тюремный комплекс.
Это одно из зданий комплекса, которое расположено внутри «тюремного замка». Данное здание интересно в первую очередь тем, что при его реконструкции никто даже не пытался скрыть тот факт, что оно было засыпано. Войти в это здание можно либо через старые засыпанные входы первого этажа, либо через явно сделанные позже входы на втором этаже.
Здесь следует обратить внимание на то, что окна первого этажа, который сейчас стал полуподвальным, явно заложены снизу. А если судить по глубине, на которой находятся двери, то тут слой лишнего грунта явно превышает 1.5 метра и приближается к 2 метрам, поскольку изначально двери вряд ли располагались на уровне земли, скорее всего у них ещё были крыльца. То есть, тут слой заметно выше, чем в других местах Тобольского кремля. Скорее всего это связано с тем, что на остальной территории часть лишнего грунта всё-таки сняли, чтобы это не мешало использованию задний и вызывало меньше вопросов, а тут решили не тратить на это силы и время, поскольку до конца 1990-х годов вход на данную территорию для основной части населения был ограничен.
Видимо по этой же причине новые входы через второй этаж были сделаны таким образом, чтобы минимизировать затраты на их строительство. При этом теплозащитные тамбуры сделали снаружи здания, чтобы не занимать под них внутреннее пространство.
При этом во всех трёх случаях очевидно, что под входы на втором этаже приспособили именно окна. То есть, изначальной конструкцией здания никаких входов тут не предусматривалось.
Явно погруженным в землю выглядит и здание, которое находится напротив и также входит в комплекс зданий «тюремного замка».
Последнее здание, которое я хочу вам показать из тех, где явно видно наличие лишнего слоя грунта, будет так называемый «Дворец наместника», построенный в 1781 году.
По фасаду здания видно, что окна первого этажа слишком низкие. Изначально они были такой же высоты, как и окна остальных этажей, но потом, после засыпания, их частично заложили снизу. Входы в здание также были реконструированы и подняты выше. Причем даже после этого они оказались только в уровень земли. Крылец с лестницами у них нет.
Почему я так уверен, что подобная реконструкция была произведена и это не было изначально так задумано архитектором? Для этого достаточно зайти внутрь здания.
Сразу после входа будет небольшое помещение, где уровень пола совпадает с уровнем дверей, а значит и с уровнем земли снаружи. А вот дальше мы видим исходный уровень пола первого этажа этого здания, который почти на метр ниже, и на который необходимо спускаться по лестнице.
А поскольку пол первого этажа нормальные люди никогда не делают в уровень земли, то мы снова получаем уровень земли в момент строительства этого здания примерно на 1.5 метра ниже, чем сейчас.
Также хочу обратить ваше внимание на общую высоту потолков и сводов. Создаётся впечатление, что изначально это здания строилось для людей более высокого роста, чем мы сейчас.
Подведём общий итого того, что мы увидели в Тобольском кремле.
Во-первых, имеются явные следы лишнего слоя грунта, который в разных местах меняется от десятков сантиметров на склоне возле конюшни, а также там, где он был срыт при частичном откапывании зданий консистории, конюшни и Юго-восточной башни, до практически двух метров в «тюремном замке». При этом в среднем высота этого слоя по основной части территории кремля находится в пределах 1.2 — 1.5 метра.
Во-вторых, поскольку Тобольский кремль находится на вершине склона, то мы можем сразу отбросить вариант объяснения появления лишнего грунта, который в последнее время всё чаще стали использовать «официалы», когда утверждается, что лишний грунт специально насыпали для защиты от наводнений. Совершенно очевидно, что даже при самом сильном паводке кремль находится на такой высоте, что никакое подтопление ему не может угрожать в принципе.
В-третьих, нахождение кремля на вершине склона делает мало вероятной, что этот лишний грунт мог быть принесён каким-либо водным селевым потоком. Если этот поток дошёл сюда от самого Ледовитого океана, как утверждают сторонники «эффекта Джанибекова», то он должен был быть такой силы, которая бы разрушила или существенно повредила большинство имевшихся в тот момент сооружений. Когда мы рассматриваем последствия прохождения подобного потока, то необходимо обязательно учитывать, что это именно селевой поток, который несёт в себе много грунта, камней и различного мусора, которые обладают мощным абразивным воздействием. Другими словами, если бы даже какие-то из каменных сооружений устояли после прохождения подобного потока, на них остались бы серьёзные следы разрушений.
Кроме того, при прохождении селевого потока через местность, где имеются препятствия, особенно такие как стены кремля или крупные здания, оставшийся после прохождения грунт никогда не образует равномерный слой. Перед препятствиями этот слой должен быть заметно выше, а за препятствиями ниже. Особенно в тех местах, где поток огибал слишком высокие препятствия, которые были выше потока, типа высоких зданий или храмов. Но ничего подобного мы не наблюдаем не только в Тобольске, но и в других местах.
Таким образом, единственным реальным вариантом появления лишнего грунта является его выпадение из атмосферы. Это подтверждается и многочисленным находками, когда под слоём грунта обнаруживаются погребёнными находки, которые в случае селевых потоков, которые двигались бы горизонтально по поверхности земли, должны были быть смыты.
Как этот грунт попал в атмосферу, это уже другой вопрос, о котором можно спорить. Возможно, что этот грунт был поднят глобальным катаклизмом с поверхности земли. Другой вариант, что планета Земля прошла через пылевое облако, которое образовалось при прохождении кометы через орбиту Земли, либо в момент разрушения крупного планетоида. При этом, если судить по количеству выпавшего по всей территории планеты грунта, на данный момент я придерживаюсь именно последней версии. Да и по характеру выпавшего грунта, он явно принадлежит планете земного типа. Вполне вероятно, что это остатки так называемого «Фаэтона», ещё одной планеты Солнечной системы, которая когда-то находилась между Марсом и Юпитером, либо один из спутников Земли, который был разрушен.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com