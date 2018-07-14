Загадочные учителя глазами аборигенов

Индейцы хопи в своих преданиях запечатлили четыре эпохи, в последнюю из которых живем мы. Тысячи лет назад предки хопи жили на континенте, который омывался Тихим океаном. В то далекое времена буше­вала война между предками хопи и обитателями другой части нашей планеты.

Однажды произошла страшная катастрофа, в результате чего Касскара раскололся, и навсегда скрылся в глубинах океана. Сушей остались лишь земли, лежавшие на самом возвышении, они впоследствии и стали островами в южной части Ти­хого океана.

По словам Белого Медведя, старейшины племени хопи, это предание передается из поколения в поколение. Когда континент Касскара скрыл­ся в океане, тогда и появились качина – «великие и мудрейшие». Качина – это существа, наделенные плотью, домом которых была пла­нета под названием Тоонаотека.

Хопи утверждают, что «мудрейшие» неоднократно посещали нашу планету в разные времена. Качина отличались друг от друга: среди них выделялись воспитатели, учителя и хранители законов. Учителя были специалистами в различных областях науки: медицине, астрономии, металлургии. Акушер, например, оказывал по­мощь роженицам, астроном передавал людям знания о небесной механике, металлург же учил землян добывать и обрабатывать металлы. До сих пор хопи делают кукол, изображающих их наставников – качина. Это делается по ряду причин: люди не должны быть заносчивы и надменны, думая, что они научились всему самостоятельно. Кроме того, люди должны пом­нить, что качина когда-нибудь вернутся.

Индейцы хопи утверждают, что куклы, изготавливаемые ими, дают истинное представление о внешнем виде древних качина. Ни одна из кукол не похожа на другую, потому что каждый качина был уникален и обладал только ему одному присущими силой и возможностями. Куклы разрисованы разными цветами и символами, при этом одеты в разнообраз­ные шлемы и маски — согласно преданиям хопи, именно так тысячи лет назад были одеты настоящие качина, учителя с Тоонаотека.

В резервации индейцев хопи штата Аризона, вблизи деревни Ораиби, находится каменная котловина, к которой не пускают рядовых посетителей. Все её стены исписаны тысячами наскальных рисунков (петроглифами). Данные рисунки отображают историю племени хопи, которая, конечно же, не со­впадает с современными теориями ученых-историков. Рассказ Белого Медведя поразителен. Он рассказал, что качина по­могали предкам его народа, когда их континент раскололся, и спасли от неминуемой гибели. В несколько заходов они перевезли их на «летающих щитах» с тонущей земли и высадили на бере­гах Южной Америки. В преданиях индейцев хопи говорится, что «летающие щиты» внешне очень похожи на половинки тыкв.

Предания индейцев хопи об учителях с небес не одиноки. Индейцы каяпо из верховьев Амазонки хранят память о загадочном пришельце из космоса, которого они называли небесный учитель. Ежегодно это племя отмечает праздник, посвященный их небесному учителю. Мужчины и женщины племени к этому празднику плетут из лыка одежду своего учителя. Она представляет собой закрытый костюм, в котором отсутствуют какие либо отверстия для глаз, рта и носа. По утверждению каяпо, именно так выглядел их небесный учитель. Его называли Беп-Коророти, а рассказывают о нем следующее.

В давние времена в горах, называемых Пукато-Ти, раздался оглушительный грохот, и с небес спустился Беп-Коророти. Он был одет в специальную одежду, покрывавшую его с головы до ног. В руках у него находилось оружие, способное поражать молнией (оно называлось «коп»). Увидев это зрелище, жители деревни в страхе бежали в лес. Самые мужественные мужчины, пытаясь защитить женщин и детей, попытались вступить в бой с пришельцем из космоса. Однако их копья и стре­лы только прикасались к одежде Беп-Коророти, сразу же ломались, как солома. Пришелец, видя эти жалкие попытки, продемонстрировал свою силу: он направил «коп» на дерево, а затем на камень и тут же мгновенно их уничтожил. Житель XXI века в этой связи невольно бы вспомнил о плазменном оружии, но что это было на самом деле, никому не известно.

Индейцев постигло смятение: даже самым мужественным воинам племени пришлось смириться с Беп-Коророти. Он превосходил всех живущих на Земле знаниями и мудростью, поэтому люди постепенно прониклись к нему довери­ем. Под руководством небесного учителя был построен «дом мужчин» (являющийся школой), и сам являлся в нем учителем. С тех пор каяпо также строят такие «дома мужчин». Интересно, что рассказы хопи о качина очень похожи на предания каяпо. Каяпо считают, что их небесный учитель, многое для них сделал, и чтут его. Он усовершенствовал их оружие, научил строить прочные дома и, кроме того, защищать эти дома от молнии. Когда молодые люди не желали идти в школу, Беп-Коророти одевал свой костюм и немедленно добивался повино­вения. Никто не мог противостоять ему, так как он обладал способностью подавлять волю людей.

Рассказывают, что когда шла охота, Беп-Коророти убивал животных, не причиняя им боли, и отдавал всю добычу каяпо, – сам он в питании не нуждался. Однажды небесный учитель вдруг исчез, а затем так же неожиданно появился. При этом он стал кричать, что потерял очень важную вещь. Каяпо не могли понять, что же им нужно искать. Мужчины подошли к нему поближе, однако он не поднял свое оружие. Те, кто все же осмелился прикоснуться к нему, мгновенно упали без чувств. Так и не сумев найти потерянное, пришелец из космоса попрощался с индейцами. Несколько воинов пошли за ним и проследили его путь до самой горной гряды. Увиденное повергло их в ужас. С помощью своего страшного оружия Беп-Коророти прорубил в лесу широкую просеку, после чего с небес донесся страшный грохот. На землю опустилось что-то, похожее на дом, и Беп-Коророти зашел в него. Небеса вспыхнули огнем, огромное облако дыма окутало землю, раздался невероятный раскат грома. Вызванное этим землетря­сение вырывало кусты и деревья с корнями…

Большинство современных ученых не воспринимают предание индейцев о небесном учителе всерьез, объясняя это страхом индейцев перед молнией и громом: мол, каяпо просто могли увидеть извержение вулкана или землетрясение. Однако в данном случае такое объяснение неубедительно. Речь идет о практических вопросах, таких как усовершенствование оружия, строительство школы и т.д. Таким образом, несомненно, за этим древним преданием стоят совершенно конкретные события…