Трамп с домашней заготовкой

Прокомментировал «Военно-промышленному курьеру» грядущую встречу Путина и Трампа.

Глобальных надежд на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенную на 16 июля в Хельсинки, нам с вами возлагать не стоит. Любые изменения на геополитической карте происходят не из-за того, что лидеры поговорили, а потому, что одна страна укрепилась, а другая ослабла.

Надо сосредоточиться на усилении нашей экономики и Российской армии, на укреплении патриотизма в сердцах сограждан. Что касается вопросов, которые ожидаемо будут обсуждаться, то повестка дня понятна: Украина, Сирия. Но поскольку ни тут, ни там у нас нет никаких возможностей для сдачи или взаимовыгодного размена позиций, мне не очень ясна перспектива каких-либо конкретных договоренностей. И то, что инициатором встречи выступила именно американская сторона, говорит о том, что они чего-то хотят, точнее – что-то задумали. Что именно – можно лишь предполагать. Допускаю, что и наш президент получил пока далеко не всю информацию о том, что конкретно намерен предложить Трамп. Именно этим, полагаю, вызвано желание американского лидера провести переговоры с Владимиром Путиным наедине, чтобы выложить «домашнюю заготовку» в последний момент. Тут надо сказать, что все «судьбоносные» встречи, после которых начиналось резкое потепление отношений между нами и США, проходили за наш счет, на уступки шли СССР и Россия. Никаких других вариантов я не припоминаю. И почему мы должны думать, что именно на этот раз американцы отойдут от печальной для нас традиции? Они хотят нам что-то подарить, поступиться своими интересами?

Сам факт подобного саммита радует, и то, что американцы энергично настаивают на его проведении, для нас момент весьма положительный. Так что надо набраться терпения. И усиливаться по всем направлениям.

Автор: Николай Стариков

Источник: vpk-news.ru

Источник: nstarikov.ru