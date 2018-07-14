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Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2018

20:05. 14 июля 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Диалоги на передовой. Боец “Лион” о первых боях ополчения

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ВСУ планируют обострение конфликта в Донбассе накануне встречи Путина и Трампа

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«Правосеки» в Старобельске учат воевать малолетних преступников

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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 14 июля 2018

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Многодетная семья из поселка Октябрьский выжила чудом во время обстрелов ВСУ

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