Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2018
20:05. 14 июля 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 17:34 Диалоги на передовой. Боец “Лион” о первых боях ополчения.
- 16:53 ВСУ планируют обострение конфликта в Донбассе накануне встречи Путина и Трампа.
- 16:32 «Правосеки» в Старобельске учат воевать малолетних преступников.
- 14:15 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 14 июля 2018.
- Вчера 22:33 Многодетная семья из поселка Октябрьский выжила чудом во время обстрелов ВСУ.
Диалоги на передовой. Боец “Лион” о первых боях ополчения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ планируют обострение конфликта в Донбассе накануне встречи Путина и Трампа
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Правосеки» в Старобельске учат воевать малолетних преступников
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 14 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Многодетная семья из поселка Октябрьский выжила чудом во время обстрелов ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com