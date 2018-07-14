Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июля 2018

События в Сирии затрагивают весь Ближний Восток и интересы всех крупнейших мировых держав — Англии, Франции, Китая и в первую очередь — США и России. Между Россией и Турцией, между Россией и Израилем. Между Россией и Соединёнными Штатами Америки, между Россией и другими странами сейчас происходят постоянные переговоры и контакты.

Всё это происходит на фоне непрерывных побед сирийской армии и российского оружия. В последние дни освобождены сотни квадратных километров сирийской земли на юго-западе Сирии, в провинциях Сувейда и Дераа. Сирийская армия сегодня почти полностью освободила границу с Иорданией, 27 пограничных застав, в том числе важнейший пограничный переход Нассиб.

Бандиты южнее города Дераа — столицы одноимённой сирийской провинции, окружены в котле площадью 45 квадратных километров. В ближайшие дни начнётся операция сирийской армии по окончательному освобождению провинций Дераа и Кунейтра.

Государство Израиль, его политическое и военное руководство очень нервно реагируют на события, происходящие рядом с незаконно оккупированными Израилем сирийскими Голанскими высотами. Огромная военная, политическая, информационная, медицинская и логистическая поддержка государством Израиль сирийских боевиков, орудующих на территории Сирии вблизи с «пурпурной линией», оказалась напрасной, а деньги и ресурсы государства Израиль, направленные на эту поддержку, были потрачены впустую.

За несколько дней сирийская армия освободила огромные участки своей земли, контролировавшиеся боевиками в течение 5-6-ти лет. В ближайшие дни суверенитет Сирийской арабской республики в этом районе будет полностью восстановлен, и начнётся восстановление военной и пограничной инфраструктуры Сирии.

Также вполне вероятно размещение на этой территории соединений ливанского движения «Хизбалла» и иранских военных частей, присутствующих на территории Сирии для оказания военной помощи законному сирийскому правительству.

Политически и юридически государство Израиль не может этому помешать, так как это не противоречит соглашению о перемирии, подписанному Израилем и Сирией в 1974-м году, — последнему совместно подписанному этими странами документу.

Государство Израиль постоянно нарушало это соглашение, обстреливая территорию Сирии и объекты сирийской военной инфраструктуры. В ответ сирийские силы ПВО уже сбили как минимум один израильский самолёт. 8 июля сирийское государственное информационное агентство САНА распространило информацию о ещё одном подбитом израильском самолёте. У государства Израиль нет военного решения для противостояния восстановлению сирийской государственности в соседних сирийских провинциях.

Россия и Соединённые Штаты Америки ведут большую игру на территории Сирии и всего Ближнего Востока. В этой игре каждая из сторон пытается нанести другой стороне максимальный ущерб чужими руками (бомбёжки бандитскими ДРОНами российской авиабазы Хмеймим и периодическое уничтожение американских солдат и офицеров в Заефратье).

Россия и США пытаются «застолбить» на территории Сирии свои зоны влияния и контроля.

Россия оказывает дружественной Сирии военно-техническую помощь и участвует в восстановлении Сирии, США незаконно развернули на территории Сирии около двух десятков полноценных военных баз, отрезая от Сирии Заефратье и перерезая дорогу Дамаск-Багдад.

Политическое и военное руководство США ранее уже заявляло о выходе из Сирии. Возможно, что прекращение бесперспективной американской агрессии в Сирии будет обсуждаться на будущей встрече президентов России и США. Чтобы избежать повторения нового Вьетнама в Сирии американцам нужно срочно выводить свои войска и при этом то, что называется, «сохранить лицо».

После выхода американцев из Сирии, после народных волнений в Иордании и после сокращения финансирования со стороны Саудовской Аравии государство Израиль осталось у разбитого корыта. Потерян один или два самолёта, сирийская армия восстановлена, влияние Ирана в Сирии усилилось.

В этой обстановке руководству государства Израиль не стоит совершать новые акты агрессии против усиливающейся Сирии, но необходимо думать о мирном договоре и об эвакуации с незаконно оккупированных Голанских высот.

Перед поездкой в Москву премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху сделал очередное громкое и предельно наглое заявление о недопустимости нахождения на территории Сирии военных подразделений дружественного Ирана и о требовании к Сирии соблюдать соглашение от 1974-го года, неоднократно нарушаемое самим государством Израиль.

У Нетаньяху и Израиля нет ничего. Никаких предложений и аргументов кроме политической наглости и нескольких сотен самолётов, которые сирийская армия научилась сбивать. В этой ситуации присутствие России в Сирии является благом для государства Израиль по сравнению с возможными перестрелками с «Хизбаллой», которая может обстреливать позиции израильской армии снарядами и болванками, которые не перехватываются хвалёными израильскими системами «Железный купол».

Возможно, что руководителям государства Израиль нужно задуматься о приобретении у России пушечно-зенитно-ракетных комплексов «Панцирь», показавших себя с наилучшей стороны в Сирии и сбивающих всё подряд — от американских крылатых ракет до израильских ДРОНов кустарной бандитской сборки.

Также руководству государства Израиль имеет смысл задуматься о судьбе своей страны и перестать ориентироваться в своей политике только на Соединённые Штаты Америки, которые уже не справляются с ролью мирового жандарма.

Также государству Израиль надо приготовиться к постоянному присутствию Ирана на территории Сирии, в том числе вблизи линии прекращения огня между Израилем и Сирией, и, возможно, к эвакуации с Голанских высот для последующего возращения их Сирии.

Несмотря на начинающуюся в Израиле предвыборную кампанию, оппозиционные израильские политики в своих публичных выступлениях тему Сирии не затрагивают. Пока никто из них не говорит о прекращении оккупации и о мирном договоре. Возможно, что скоро им придётся об этом заговорить, так же, как и о зависимости государства Израиль от переменчивой американской политики в условиях сокращения влияния США в мире и в условиях нарастающего мирового кризиса.

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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»