Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июля 2018
- 18:19 США уйдут из Сирии только если это же сделает Иран.
- 08:18 Спонсоры бомбардировочной авиации ИГИЛ.
- 05:00 Угроза из-за войны в Сирии: Израиль может остаться в одиночестве.
США уйдут из Сирии только если это же сделает Иран
Интересный материал на тему закулисных переговоров о выводе американских войск из Сирии.
США направили послание президенту Сирии Башару аль-Асаду, в котором выражаются пожелания американского истеблишмента. Согласно этим пожеланиям, цель Израиля совместима с целью Дональда Трампа вытащить из Сирии свои силы с минимальным ущербом. Трамп хотел бы избежать той же участи, которая поразила силы США во времена Джорджа Буша, когда тысячи американских солдат были убиты в бою. По словам источника, участвующего в наблюдении за всей военной операцией за последние годы войны в Сирии, «президент Асад был очень ясен в своем ответе американскому истеблишменту. Сирия, – сказал Асад, – решила освободить всю сирийскую территорию независимо от последствий. Конечно, стоит заплатить за освобождение северной Сирии, которая оккупирована как США, так и Турцией, ни одна из которых не была приглашена сирийским правительством: эта цена того стоит.
Американское послание ясно говорит: «США покинут район аль-Танфа и как можно скорее покинут северо-восточную Сирию в Аль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре. Единственное условие для России и Сирии – гарантировать полный вывод всех иранских войск из Леванта. США готовы оставить курдов и продолжить переговоры с Дамаском. Американское истеблишмент признает власть Асада над Сирией, но Иран должен уйти". Асад ответил: «Иранские силы и их союзники пришли в Сирию по официальной просьбе центрального правительства и уйдут, когда это правительство попросит союзные войска уйти, и только тогда, когда все террористы будут уничтожены или изганы из Леванта».
«Вы, – сказал Асад, – пришли в Сирию без какого-либо разрешения и оккупировали нашу территорию. Поэтому мы обязаны всеми силами выталкивать вас. Вы не можете получить путем переговоров и мира то, что вы не смогли получить после семи лет войны».
Россия сыграла роль почтальона для обмена сообщениями США и Асада. Однако президент Асад сообщил американцам, что Иран не заинтересован в том, чтобы остаться в Сирии после того, как все террористические такфиры убиты и когда его помощь больше не требуется.
Суть в том, что Асад и его союзники полагают, что уход США, Франции и Британии из Сирии станет большим достижением. Более того, как Иран, так и «Хезболла» считают их уход обязательной необходимостью, и тогда Асад больше не будет нуждается в их помощи. Однако в Леванте есть еще «Аль-Каида» и другие джихадисты на севере под турецким контролем. Кроме того, на северо-востоке, в зоне, контролируемой США, есть еще ИГИЛ. Все это можно устранить только после того, как Сирийская армия и ее союзники начнут войну против них.
С этой точки зрения США предлагают «сделку», и она считается разумной Асадом и его союзниками, но только после того, как последний американский солдат покинет Сирию. Россия будет выступать в качестве гаранта своих союзников, и они будут вынуждены покинуть Сирию, как только джихадисты больше не будут представлять угрозу для центрального правительства.
Дамаск и Тегеран положительно относятся к этой «сделке», но это не означает, что они доверяют американскому истеблишменту во главе с президентом, который может в одностороннем порядке отозвать свои подписанные сделки, как и в случае ядерной сделки с Ираном, которую он подписал со своими союзниками. Москва, Тегеран и Дамаск знают, что Трамп не может реально удерживать свои силы в Сирии очень долго, особенно после того, как юг Сирии скоро будет освобожден.
Израиль, конечно, трепещет, – считает источник, – при том, что Иран может создать копию ливанской «Хезболлы» в Сирии, потому что угроза будет намного больше вдоль единой, но очень длинной границы от Накуры (Ливана) до оккупированных Голанских высот.
Но посреди всего этого, Асад считает, что настоящая война окончена: теперь ему приходится иметь дело только с двумя странами, а не с сотнями не объединенных, разрозненных групп. Президент Сирии считает, что Сирия, как многоэтническая, светская и многокультурная страна, восторжествовала: она окончательно выиграла битву против «смены режима» и раздела Леванта.
Элайджа Магье
PS. Полагаю, что именно подобные "сделки" будут обсуждаться в Хельсинки применительно к сирийскому вопросу. И отнюдь не случайно, что Россия и Иран сверяли часы перед этими переговорами. На смену масштабным сражениям, которые помогли Асаду выиграть войну, пришла пора дипломатических сражений, где результаты войны должны быть закреплены на международном уровне.
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Спонсоры бомбардировочной авиации ИГИЛ
О спонсорах беспилотной авиации Халифата.
Сегодня в Твиттере появились крайне любопытные данные из недавнего доклада Антитеррористического центра при Военной академии США Вест-Пойнт, посвященному «беспилотной программе» террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Как выясняется, ВСЯ программа беспилотных летательных аппаратов ИГИЛоидов (тех самых «шахид-дронов» со взрывчаткой, дронов-«бомбардировщиков» и прочей лютой жути) была основана через сотрудничество с компаниями, которые имеют британские корни.
Компания IBACS – у которой было пять дочерних предприятий в Соединенном Королевстве, офисы в Бангладеш и Иордании, а также свои структуры в Дании, Австралии, Испании и США – нормальное такое международное предприятие, которое занималось сферой IT, электроникой, программированием и прочим стаффом. Однако как выяснилось, эта компания была всего лишь попыткой легитимизировать закупку материалов для боевых дронов и переправки их в Сирию и Ирак, на нужды подельников из ИГИЛ. Главным звеном поставки стали два брата-бангладешца – Сифуль Хаке Суджан (Siful Haque Sujan) и Атoл Хаке Собудж (Ataul Haque Sobuj). Собственно, они собрали команду специалистов по IT и электронике (из граждан Британии, Бангладеш и Испании) и начали свое предприятие, законно его зарегистрировав в Южном Уэльсе. Однако на практике, компании братьев занимались не мелким IT-бизнесом – а передачей денег и материалов для создания смертоносных дронов боевикам ИГИЛ.
Сифуль Суджан
Что, собственно передавалось ИГИЛоидам через бангладешцев:
- симуляторы полета, устройства дистанционного управления БПЛА, панели программирования
- термоактивируемая пленка для обтяжки авиамоделей
- детали и комплектующие для сборки дронов
- литий-полимерные аккумуляторы (LiPo)
- антенны для приема сигнала дистанционного управления
- микротурбины
- мобильные передатчики для приема сигнала с беспилотника
- GPS-передатчики
- устройства для позиционирования в реальном времени и приема-передачи сигналов с камер и нагрузки БПЛА (то бишь, наблюдение и сброс взрывчатого «груза»)
Пример деятельности IBACS такой:
1) Запчасти и сами дроны закупались на индийских интернет-ресурсах и доставлялись в офисы в Британии и Бангладеш
2) Затем через третьих лиц грузы переправлялись в Сирию, Ирак и Турцию, где неизвестные лица переправляли товар через линию фронта – к ИГИЛоидам.
Схема работала достаточно успешно – вплоть до декабря 2015 года, когда Суджана накрыло авиаударом коалиции во главе с США, когда он находился в Ракке. СМИ тогда описывали ушлого дельца как «главного хакера ИГИЛ» – он стоял за отмыванием денег через фейковые транзакции через eBay, он был одним из главных лиц по кибер-войне «Халифата» (тм).
А теперь, как выяснилось – еще и ключевым поставщиком ИГИЛовских беспилотников.
Атoл Хаке Собудж сбежал в Испанию от британского правосудия, но там его настигло правосудие испанское – его арестовали в 2017 году в Мериде. На данный момент сайт IBACS IT Solutions LTD закрыт, о компании нет никаких упоминаний в сети. Британский суд закрыл компанию спустя две недели после ликвидации Суджана, ее сотрудники арестованы и проходят по различным делам о финансировании террористических организаций. Но согласитесь – клоны подобных компаний могут продолжать свою деятельность. Особенно в западном мире, где любой хмырь из Бангладеш может устроить свой свечной заводикъ, а в подвале заводика мастерить новую порцию взрывчатки.
Astra Militarum
https://goo.gl/wGpYv5 – цинк
Из материалов на тему:
Кружок "Умелые руки" перед закрытием https://colonelcassad.livejournal.com/3424174.html
Взрыв склада боеприпасов в Дейр-эз-Зоре (пожалуй наиболее удачное попадание бомбы с БПЛА за всю сирийскую войну) https://diana-mihailova.livejournal.com/1148583.html
Выставка трофейных БПЛА ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/3260321.html (по ссылке также есть фото и видео применения)
Ну и как итог https://colonelcassad.livejournal.com/4206791.html – передовые технические державы экспериментируют с ИГИЛовской тактикой использования малоразмерных БПЛА.
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Угроза из-за войны в Сирии: Израиль может остаться в одиночестве
События в Сирии затрагивают весь Ближний Восток и интересы всех крупнейших мировых держав — Англии, Франции, Китая и в первую очередь — США и России. Между Россией и Турцией, между Россией и Израилем. Между Россией и Соединёнными Штатами Америки, между Россией и другими странами сейчас происходят постоянные переговоры и контакты.
Всё это происходит на фоне непрерывных побед сирийской армии и российского оружия. В последние дни освобождены сотни квадратных километров сирийской земли на юго-западе Сирии, в провинциях Сувейда и Дераа. Сирийская армия сегодня почти полностью освободила границу с Иорданией, 27 пограничных застав, в том числе важнейший пограничный переход Нассиб.
Бандиты южнее города Дераа — столицы одноимённой сирийской провинции, окружены в котле площадью 45 квадратных километров. В ближайшие дни начнётся операция сирийской армии по окончательному освобождению провинций Дераа и Кунейтра.
Государство Израиль, его политическое и военное руководство очень нервно реагируют на события, происходящие рядом с незаконно оккупированными Израилем сирийскими Голанскими высотами. Огромная военная, политическая, информационная, медицинская и логистическая поддержка государством Израиль сирийских боевиков, орудующих на территории Сирии вблизи с «пурпурной линией», оказалась напрасной, а деньги и ресурсы государства Израиль, направленные на эту поддержку, были потрачены впустую.
За несколько дней сирийская армия освободила огромные участки своей земли, контролировавшиеся боевиками в течение 5-6-ти лет. В ближайшие дни суверенитет Сирийской арабской республики в этом районе будет полностью восстановлен, и начнётся восстановление военной и пограничной инфраструктуры Сирии.
Также вполне вероятно размещение на этой территории соединений ливанского движения «Хизбалла» и иранских военных частей, присутствующих на территории Сирии для оказания военной помощи законному сирийскому правительству.
Политически и юридически государство Израиль не может этому помешать, так как это не противоречит соглашению о перемирии, подписанному Израилем и Сирией в 1974-м году, — последнему совместно подписанному этими странами документу.
Государство Израиль постоянно нарушало это соглашение, обстреливая территорию Сирии и объекты сирийской военной инфраструктуры. В ответ сирийские силы ПВО уже сбили как минимум один израильский самолёт. 8 июля сирийское государственное информационное агентство САНА распространило информацию о ещё одном подбитом израильском самолёте. У государства Израиль нет военного решения для противостояния восстановлению сирийской государственности в соседних сирийских провинциях.
Россия и Соединённые Штаты Америки ведут большую игру на территории Сирии и всего Ближнего Востока. В этой игре каждая из сторон пытается нанести другой стороне максимальный ущерб чужими руками (бомбёжки бандитскими ДРОНами российской авиабазы Хмеймим и периодическое уничтожение американских солдат и офицеров в Заефратье).
Россия и США пытаются «застолбить» на территории Сирии свои зоны влияния и контроля.
Россия оказывает дружественной Сирии военно-техническую помощь и участвует в восстановлении Сирии, США незаконно развернули на территории Сирии около двух десятков полноценных военных баз, отрезая от Сирии Заефратье и перерезая дорогу Дамаск-Багдад.
Политическое и военное руководство США ранее уже заявляло о выходе из Сирии. Возможно, что прекращение бесперспективной американской агрессии в Сирии будет обсуждаться на будущей встрече президентов России и США. Чтобы избежать повторения нового Вьетнама в Сирии американцам нужно срочно выводить свои войска и при этом то, что называется, «сохранить лицо».
После выхода американцев из Сирии, после народных волнений в Иордании и после сокращения финансирования со стороны Саудовской Аравии государство Израиль осталось у разбитого корыта. Потерян один или два самолёта, сирийская армия восстановлена, влияние Ирана в Сирии усилилось.
В этой обстановке руководству государства Израиль не стоит совершать новые акты агрессии против усиливающейся Сирии, но необходимо думать о мирном договоре и об эвакуации с незаконно оккупированных Голанских высот.
Перед поездкой в Москву премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху сделал очередное громкое и предельно наглое заявление о недопустимости нахождения на территории Сирии военных подразделений дружественного Ирана и о требовании к Сирии соблюдать соглашение от 1974-го года, неоднократно нарушаемое самим государством Израиль.
У Нетаньяху и Израиля нет ничего. Никаких предложений и аргументов кроме политической наглости и нескольких сотен самолётов, которые сирийская армия научилась сбивать. В этой ситуации присутствие России в Сирии является благом для государства Израиль по сравнению с возможными перестрелками с «Хизбаллой», которая может обстреливать позиции израильской армии снарядами и болванками, которые не перехватываются хвалёными израильскими системами «Железный купол».
Возможно, что руководителям государства Израиль нужно задуматься о приобретении у России пушечно-зенитно-ракетных комплексов «Панцирь», показавших себя с наилучшей стороны в Сирии и сбивающих всё подряд — от американских крылатых ракет до израильских ДРОНов кустарной бандитской сборки.
Также руководству государства Израиль имеет смысл задуматься о судьбе своей страны и перестать ориентироваться в своей политике только на Соединённые Штаты Америки, которые уже не справляются с ролью мирового жандарма.
Также государству Израиль надо приготовиться к постоянному присутствию Ирана на территории Сирии, в том числе вблизи линии прекращения огня между Израилем и Сирией, и, возможно, к эвакуации с Голанских высот для последующего возращения их Сирии.
Несмотря на начинающуюся в Израиле предвыборную кампанию, оппозиционные израильские политики в своих публичных выступлениях тему Сирии не затрагивают. Пока никто из них не говорит о прекращении оккупации и о мирном договоре. Возможно, что скоро им придётся об этом заговорить, так же, как и о зависимости государства Израиль от переменчивой американской политики в условиях сокращения влияния США в мире и в условиях нарастающего мирового кризиса.
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Михаил Ошеров, для «Русской Весны»
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