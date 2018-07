Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 июля 2018

США уйдут из Сирии только если это же сделает Иран

Интересный материал на тему закулисных переговоров о выводе американских войск из Сирии.Элайджа МагьеPS. Полагаю, что именно подобные "сделки" будут обсуждаться в Хельсинки применительно к сирийскому вопросу. И отнюдь не случайно, что Россия и Иран сверяли часы перед этими переговорами. На смену масштабным сражениям, которые помогли Асаду выиграть войну, пришла пора дипломатических сражений, где результаты войны должны быть закреплены на международном уровне.

Спонсоры бомбардировочной авиации ИГИЛ

Сегодня в Твиттере появились крайне любопытные данные из недавнего доклада Антитеррористического центра при Военной академии США Вест-Пойнт, посвященному «беспилотной программе» террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ).Компания IBACS – у которой было пять дочерних предприятий в Соединенном Королевстве, офисы в Бангладеш и Иордании, а также свои структуры в Дании, Австралии, Испании и США – нормальное такое международное предприятие, которое занималось сферой IT, электроникой, программированием и прочим стаффом. Однако как выяснилось,Главным звеном поставки стали два брата-бангладешца – Сифуль Хаке Суджан (Siful Haque Sujan) и Атoл Хаке Собудж (Ataul Haque Sobuj). Собственно, они собрали команду специалистов по IT и электронике (из граждан Британии, Бангладеш и Испании) и начали свое предприятие, законно его зарегистрировав в Южном Уэльсе. Однако на практике, компании братьев занимались не мелким IT-бизнесом – а передачей денег и материалов для создания смертоносных дронов боевикам ИГИЛ.Сифуль Суджан- симуляторы полета, устройства дистанционного управления БПЛА, панели программирования- термоактивируемая пленка для обтяжки авиамоделей- детали и комплектующие для сборки дронов- литий-полимерные аккумуляторы (LiPo)- антенны для приема сигнала дистанционного управления- микротурбины- мобильные передатчики для приема сигнала с беспилотника- GPS-передатчики- устройства для позиционирования в реальном времени и приема-передачи сигналов с камер и нагрузки БПЛА (то бишь, наблюдение и сброс взрывчатого «груза»)1) Запчасти и сами дроны закупались на индийских интернет-ресурсах и доставлялись в офисы в Британии и Бангладеш2) Затем через третьих лиц грузы переправлялись в Сирию, Ирак и Турцию, где неизвестные лица переправляли товар через линию фронта – к ИГИЛоидам.Схема работала достаточно успешно – вплоть до декабря 2015 года, когда Суджана накрыло авиаударом коалиции во главе с США, когда он находился в Ракке. СМИ тогда описывали ушлого дельца как «главного хакера ИГИЛ» – он стоял за отмыванием денег через фейковые транзакции через eBay, он был одним из главных лиц по кибер-войне «Халифата» (тм).А теперь, как выяснилось – еще и ключевым поставщиком ИГИЛовских беспилотников.Атoл Хаке Собудж сбежал в Испанию от британского правосудия, но там его настигло правосудие испанское – его арестовали в 2017 году в Мериде. На данный момент сайт IBACS IT Solutions LTD закрыт, о компании нет никаких упоминаний в сети. Британский суд закрыл компанию спустя две недели после ликвидации Суджана, ее сотрудники арестованы и проходят по различным делам о финансировании террористических организаций. Но согласитесь – клоны подобных компаний могут продолжать свою деятельность. Особенно в западном мире, где любой хмырь из Бангладеш может устроить свой свечной заводикъ, а в подвале заводика мастерить новую порцию взрывчатки.Astra Militarum https://goo.gl/wGpYv5 – цинкКружок "Умелые руки" перед закрытием https://colonelcassad.livejournal.com/3424174.html Взрыв склада боеприпасов в Дейр-эз-Зоре (пожалуй наиболее удачное попадание бомбы с БПЛА за всю сирийскую войну) https://diana-mihailova.livejournal.com/1148583.html Выставка трофейных БПЛА ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/3260321.html (по ссылке также есть фото и видео применения)Ну и как итог https://colonelcassad.livejournal.com/4206791.html – передовые технические державы экспериментируют с ИГИЛовской тактикой использования малоразмерных БПЛА.

Угроза из-за войны в Сирии: Израиль может остаться в одиночестве

События в Сирии затрагивают весь Ближний Восток и интересы всех крупнейших мировых держав — Англии, Франции, Китая и в первую очередь — США и России. Между Россией и Турцией, между Россией и Израилем. Между Россией и Соединёнными Штатами Америки, между Россией и другими странами сейчас происходят постоянные переговоры и контакты. Всё это происходит на фоне непрерывных побед сирийской армии и российского оружия. В последние дни освобождены сотни квадратных километров сирийской земли на юго-западе Сирии, в провинциях Сувейда и Дераа. Сирийская армия сегодня почти полностью освободила границу с Иорданией, 27 пограничных застав, в том числе важнейший пограничный переход Нассиб. Бандиты южнее города Дераа — столицы одноимённой сирийской провинции, окружены в котле площадью 45 квадратных километров. В ближайшие дни начнётся операция сирийской армии по окончательному освобождению провинций Дераа и Кунейтра. Государство Израиль, его политическое и военное руководство очень нервно реагируют на события, происходящие рядом с незаконно оккупированными Израилем сирийскими Голанскими высотами. Огромная военная, политическая, информационная, медицинская и логистическая поддержка государством Израиль сирийских боевиков, орудующих на территории Сирии вблизи с «пурпурной линией», оказалась напрасной, а деньги и ресурсы государства Израиль, направленные на эту поддержку, были потрачены впустую. За несколько дней сирийская армия освободила огромные участки своей земли, контролировавшиеся боевиками в течение 5-6-ти лет. В ближайшие дни суверенитет Сирийской арабской республики в этом районе будет полностью восстановлен, и начнётся восстановление военной и пограничной инфраструктуры Сирии. Также вполне вероятно размещение на этой территории соединений ливанского движения «Хизбалла» и иранских военных частей, присутствующих на территории Сирии для оказания военной помощи законному сирийскому правительству. Политически и юридически государство Израиль не может этому помешать, так как это не противоречит соглашению о перемирии, подписанному Израилем и Сирией в 1974-м году, — последнему совместно подписанному этими странами документу. Государство Израиль постоянно нарушало это соглашение, обстреливая территорию Сирии и объекты сирийской военной инфраструктуры. В ответ сирийские силы ПВО уже сбили как минимум один израильский самолёт. 8 июля сирийское государственное информационное агентство САНА распространило информацию о ещё одном подбитом израильском самолёте. У государства Израиль нет военного решения для противостояния восстановлению сирийской государственности в соседних сирийских провинциях. Россия и Соединённые Штаты Америки ведут большую игру на территории Сирии и всего Ближнего Востока. В этой игре каждая из сторон пытается нанести другой стороне максимальный ущерб чужими руками (бомбёжки бандитскими ДРОНами российской авиабазы Хмеймим и периодическое уничтожение американских солдат и офицеров в Заефратье). Россия и США пытаются «застолбить» на территории Сирии свои зоны влияния и контроля. Россия оказывает дружественной Сирии военно-техническую помощь и участвует в восстановлении Сирии, США незаконно развернули на территории Сирии около двух десятков полноценных военных баз, отрезая от Сирии Заефратье и перерезая дорогу Дамаск-Багдад. Политическое и военное руководство США ранее уже заявляло о выходе из Сирии. Возможно, что прекращение бесперспективной американской агрессии в Сирии будет обсуждаться на будущей встрече президентов России и США. Чтобы избежать повторения нового Вьетнама в Сирии американцам нужно срочно выводить свои войска и при этом то, что называется, «сохранить лицо». После выхода американцев из Сирии, после народных волнений в Иордании и после сокращения финансирования со стороны Саудовской Аравии государство Израиль осталось у разбитого корыта. Потерян один или два самолёта, сирийская армия восстановлена, влияние Ирана в Сирии усилилось. В этой обстановке руководству государства Израиль не стоит совершать новые акты агрессии против усиливающейся Сирии, но необходимо думать о мирном договоре и об эвакуации с незаконно оккупированных Голанских высот. Перед поездкой в Москву премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху сделал очередное громкое и предельно наглое заявление о недопустимости нахождения на территории Сирии военных подразделений дружественного Ирана и о требовании к Сирии соблюдать соглашение от 1974-го года, неоднократно нарушаемое самим государством Израиль. У Нетаньяху и Израиля нет ничего. Никаких предложений и аргументов кроме политической наглости и нескольких сотен самолётов, которые сирийская армия научилась сбивать. В этой ситуации присутствие России в Сирии является благом для государства Израиль по сравнению с возможными перестрелками с «Хизбаллой», которая может обстреливать позиции израильской армии снарядами и болванками, которые не перехватываются хвалёными израильскими системами «Железный купол». Возможно, что руководителям государства Израиль нужно задуматься о приобретении у России пушечно-зенитно-ракетных комплексов «Панцирь», показавших себя с наилучшей стороны в Сирии и сбивающих всё подряд — от американских крылатых ракет до израильских ДРОНов кустарной бандитской сборки. Также руководству государства Израиль имеет смысл задуматься о судьбе своей страны и перестать ориентироваться в своей политике только на Соединённые Штаты Америки, которые уже не справляются с ролью мирового жандарма. Также государству Израиль надо приготовиться к постоянному присутствию Ирана на территории Сирии, в том числе вблизи линии прекращения огня между Израилем и Сирией, и, возможно, к эвакуации с Голанских высот для последующего возращения их Сирии. Несмотря на начинающуюся в Израиле предвыборную кампанию, оппозиционные израильские политики в своих публичных выступлениях тему Сирии не затрагивают. Пока никто из них не говорит о прекращении оккупации и о мирном договоре. Возможно, что скоро им придётся об этом заговорить, так же, как и о зависимости государства Израиль от переменчивой американской политики в условиях сокращения влияния США в мире и в условиях нарастающего мирового кризиса. Читайте также: Игра США вокруг Украины: Донбасс, Курт Волкер и ставка на нацистов (ФОТО, ВИДЕО) Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

