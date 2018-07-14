Шквал новых данных по молекулярной истории человечества (1.2)

В нарвской культуре не определяли. В ямочно-гребенчатой культуре определяли в одном образце (с датировкой 5900-3800 лет назад), гаплогруппа R1a-M459-YP1272, в пяти образцах культуры шнуровой керамики (датировки 4800-4500-4300 лет назад, определены радиоуглеродным методом) – все R1a-Z645, но любители из сети разобрались с их геномами в базе данных, и сообщили, что в двух случаях из пяти Z645 – это недотипировано, должно быть Z283 и Z282, то есть дополнительные нисходящие снипы. В захоронении Sope (северо-восток Эстонии, см. карту выше) изучили два скелетных материала, обе оказались женщинами, гаплогруппы мтДНК H5a и H5a1, датировки 4575-4350 лет назад. Но авторы пишут, что там найдены захоронения 10 человек, все лежат в скорченном положении на боку, что, как пишут авторы, характерно для Эстонии и для всего восточно-балтийского региона. Но это (о чем авторы не пишут) – характерное положение костяка для носителей гаплогруппы R1a, мужчины на правом боку, голова в направлении на запад, женщины на левом боку, голова на восток, все лицом на юг.

Таким образом, есть основания полагать, что в культуре шнуровой керамики восточно-балтийского региона конца – середины III тыс. до н.э. среди мужчин преобладали (или были практически исключительно) носители гаплогруппы R1a. Вот, собственно, и все, что в статье стоит читать. И статья сразу становится значимой.

. Они (данные) опровергают «положение», которого держались попгенетики много лет, что ямочно-гребенчатая культура была исключительно культурой носителей гаплогруппы N.



Это было краеугольным камнем «положения» о «финно-угорском субстрате» на Русском Севере и на Русской равнине, и о преобладающем населении там гаплогруппы N. Ничего из этого не подтверждается, куда ни посмотри.



Например, в межовской культуре позднего бронзового века, на севере Челябинской области, которую историки ранее дружно относили к «уграм», вместо гаплогруппы N найдены ископаемые гаплогруппы R1a-M417 и R1b (в Каповой пещере).

Далее, они опровергают «положение», что насельниками Балтийского побережья с древнейших времен были «финно-угры», что попгенетики немедленно превратили в «положение» о гаплогруппе N в тех краях, и об «ассимиляции» их пришедшими славянами, или в более общем виде – пришедшими носителями гаплогруппы R1a.



Оказалось – не так, а что носители R1a жили там с древнейших времен, во всяком случае с 5-6 тысяч лет назад. В соседней Карелии найдена гаплогруппа R1a-M459-YP1272 с датировкой 7265±250 лет назад, тот же субклад, что и в культуре ямочно-гребенчатой керамики в Эстонии.



В Германии (в Эулау) в культуре шнуровой керамики еще в 2008 году была выявлена гаплогруппа R1a, с археологический датировкой 4600 лет назад.



Всё это образует поле обитания носителей гаплогруппы R1a от южной Германии к северу и востоку, по Прибалтике, что и заложило равное количество гаплогруппы R1a с гаплогруппой N1a1 у современных литовцев, латышей, эстонцев, и далее мы видим переход к югу с включением фатьяновской археологической культуры (4300-3500 лет назад), древних русов, и южнее, вплоть до Черного моря, с обитающими там носителями гаплогруппы R1a-Z93 и определенно других субкладов.



Этого, конечно, в рассматриваемой статье нет.

Чтобы не сложилось впечатление, что я предвзято отнесся к разбираемой здесь статье, процитирую целиком «Заключение» к статье. Пусть каждый делает выводы о его стиле и значимости, но помнит, на чем эта цитируемая «значимость» основана, и еще раз посмотрит на цветную диаграмму выше.

Наши результаты поддерживают гипотезу, что индивидуалы, ассоциируемые с охотниками-собирателями культуры гребенчатой керамики в Эстонии генетически наиболее подобны восточным охотникам-собирателям из Карелии, к востоку от Эстонии [Примечание – генетические характеристики образца из Карелии в статье вообще не упоминаются, и никаких сравнений с ними не проводилось – ААК].



Недавно опубликованные сравнения геномов мезолитической Латвии и охотников-собирателей культуры гребенчатой керамики поддерживают этот результат, в то время как мезолитические охотники-собиратели из Латвии и Литвы, видимо, генетически наиболее подобны западным охотникам-собирателям.



Это свидетельствует о степени генетического вливания с востока при прибытии носителей культуры гребенчатой керамики.



Далее, присутствие генетического компонента, ассоциированного с кавказскими охотниками-собирателями и позже с людьми, представляющими ямную культуру в индивидуалах восточных охотниках-собирателей и эстонских индивидуалах культуры гребенчатой керамики означает, что экспансия культуры шнуровой керамики не может рассматриваться как единственный способ распространения этого генетического компонента, по меньшей мере в Восточной Европе.



Переход к интенсивному фермерству и животноводству в Эстонии, который произошел несколькими тысячелетиями позже перехода к фермерству во многих других частях Европы, проводился индивидуалами культуры шнуровой керамики и включал прибытие нового генетического материала.



Эти люди привнесли очевидную степную предковость вместе с некоторым минорным анатолийским вкладом, наиболее вероятно абсорбированным через женские линии в ходе популяционных передвижений. Наши результаты подтверждают недавно сообщенное утверждение, что фермерство не прибыло в Балтийский регион как следствие ступенчатой миграции людей из Анатолии.



Однако наши генетические данные, ассоциированные с археологическими сообщениями, демонстрируют, что переход к фермерству в Балтийском регионе не был также результатом только культурной трансмиссии, но вместо того был результатом миграции фермеров из Степи.



Более того, поскольку генетическая вариация современных эстонцев не может быть полностью объяснена этими событиями, нужны дальнейшие исследования для выявления последующих демографических событий, которые принесли гаплогруппу N на берега Балтийского моря и изменили аутосомную вариацию людей, живущих в этом регионе.





Кто что понял? Можно было, конечно, подредактировать, но потерялся бы изыск авторского «Заключения». Может, кто что понял про фермеров из Степи? Или вообще, что авторы хотели выяснить, и чего достигли?



И вот теперь сравните мой пересказ выше по гаплогруппам-субкладам Y-хромосомы, описанным в статье, и их значимости, в том числе и в более широком представлении, и совершенно мутное «заключение» авторов статьи.



Вот так ДНК-генеалогия отличается от популяционной генетики вообще и «широкогеномной» попгенетики в частности.



Ископаемые гаплогруппы R1b в нарвской археологической культуре (7000-5000 лет назад), на территории современной Латвии

В феврале 2017 года в журнале Current Biology вышла статья под характерным названием – «Неолитический переход на Балтике не был вызван примесностью (admixture) с ранними европейскими фермерами» (Jones и др.). Характерное потому, что полностью противоречит выводам статьи, разобранной в предыдущем разделе.



Это совершенно типично для «геномных» статей, которые трактуют полученные данные совершенно произвольно, «по вкусу» и «по понятиям» авторов, и скорее всего одного автора, который статью писал. Причины описаны выше, не будем их повторять.



Данная статья строилась и обсуждалась по тем же принципам, что описаны выше. Отсюда и типичные «положения», цитирую: «анализ, проведенный с помощью (программы) ADMIXTURE предполагает близкое взаимоотношение между этими группами (WHG и EHG, то есть западно-европейские охотники-собиратели и восточно-европейские охотники-собиратели). Мы нашли, что хотя мезолитические образцы из Латвии имеют более близкую аффинность к WHG, чем к EHG, они не относятся полностью ни к одной из этих групп».

Информативно, не так ли? И вот так вся статья. Для сравнения, два из упомянутых мезолитических образцов, для которых были определены Y-хромосомные гаплогруппы, оказались R1b-P297, и это сразу выстраивает картину миграций. Об этом – ниже.



Но «геномные попгенетики» гаплогруппы и субклады не анализируют, не говоря о гаплотипах. Потому и их многочисленные проблемы, недоговорки, заблуждения. Например, неолитический образец из Латвии (Y-гаплогруппа не указана, археологическая датировка 6000±200 лет назад) после проведения анализа с той же программой ADMIXTURE «показал», что «имеет несколько компонентов, которые были найдены среди американских индейцев, сибиряков и охотников-собирателей с Кавказа».

Информативно, не так ли? Непонятно, зачем все это, когда больше к этой «информации» авторы в статье не возвращаются. Что вижу, то и пою? ©

В статье опять повторяется, что гаплогруппа R1b «распространилась из России, с востока, в Европу после 5000 лет назад».



Датировка правильная, но неправильное направление. Если бы она распространилась в Европу с востока, то как она бы попала на Пиренейский полуостров, откуда и двинулась в Европу как культура колоколовидных кубков?



На самом деле этот вопрос давно проработан ДНК-генеалогией, и показано, что эрбины, носители гаплогруппы R1b, никак не могли двинуться в Европу напрямую с востока, они прошли туда, на Пиренеи, кружным путем.



Эта ошибка геномных попгенетиков уже стала традиционной, повторяя «выводы» двух статей 2015 года, Haak и др., и Allentoft и др. А поскольку методология в статье, как и у других геномных попгенетиков, вся в прорехах, а местами и вовсе неверная, то ее нечего и обсуждать, это мы делали во многих других статьях.



Перейдем к сути находок, а именно к гаплогруппам и субкладам. Гаплотипов в статье, конечно, нет.

ДНК восьми образцов были протестированы на мтДНК, и только два из них протестировали на Y-хромосомные гаплогруппы, оба из нарвской культуры, археологическая датировка 7690±100 и 7030±225 лет назад.



Оба образца имели гаплогруппу R1b, и, как собщили авторы статьи, обе имели «как наиболее вероятный» субклад R1b1b, далее добавив, что эта гаплогруппа наиболее распространенная среди современных западных европейцев.



Как следствие, здесь же было сообщена «интерпретация», что «присутствие этой гаплогруппы в мезолитической Латвии указывает на ее западное происхождение».



Здесь – целый ряд принципиальных ошибок. Во-первых, популяционные генетики никак не поймут, что уже давно, лет десять, нельзя ограничиваться строчными наименованиями субкладов (как R1b1b), надо непременно указывать индекс снипа, иначе возникают множественные недоразумения и делаются неверные выводы.



В данном случае – какого года номенклатуру использовали? В последней, 2017 года номенклатуре ISOGG указанный субклад числится как R1b1b-PH155, до этого шесть лет (с 2011 до 2016) это был R1b1b-M335, и в 2010 году это был R1b1b-P297.



В статье никаких разъяснений нет. Тем временем энтузиасты-специалисты, известные в сети, провели свой генетический анализ по геномным базам данных, и установили, что этот образец относится к субкладу «pre-M73», то есть явно прибыл с востока, видимо, из южной Сибири, а другой образец, с датировкой 6060±140 лет назад, относится к субкладу R1b1a1a-P297 (см. диаграмму снипов ниже), то есть авторы статьи, возможно, просто использовали давно устаревшую номенклатуру (2010 года) с усеченным строчным наименованием субклада.

Но на этом недоразумения не останавливаются. Субклад Р297 является одним из старейших в системе субкладов гаплогруппы R1b, он образовался 16800±2600 лет назад (https://www.yfull.com/tree/R1b/), предположительно в южной Сибири (там же, на Байкале, нашли его родительскую гаплогруппу R с археологической датировкой 24 тысячи лет назад), и он никак не мог прибыть более семи тысяч лет назад с запада, из Европы, чтобы оказаться в нарвской культуре в Латвии.



Известно только, что его дочерний субклад, R1b-P297 > M478 > Y14051, который образовался примерно 7200 лет назад, обнаружен у современного жителя Украины, и на нем этот субклад заканчивается, нижеследующих субкладов (и снипов) пока обнаружить не удалось.



Вот так небрежность в отнесении субкладов, то есть использование устаревшей номенклатуры, ведет к принципиально ошибочным интерпретациям экспериментальных данных.



Основные миграции носителей гаплогруппы R1b прибыли в Европу только около 5000 лет назад, и у них были уже намного более поздние субклады, которые в диаграмму ниже не внесены, они были бы далеко внизу.



Конечно, возможны редкие приходы в Европу и более древних носителей гаплогруппы R1b, которые позже полностью вымерли вместе с потомками, но раз мы о них не знаем, то на них основывать ничего нельзя.

В любом случае, находка авторов статьи является очень важной (если не смотреть на неверные интерпретации авторов статьи), она впервые продвигает ареал миграций и обитания эрбинов от средней Волги (что показали изучения ископаемых ДНК ямной и хвалынской культур) до Балтики, причем для времен 7000-7700 лет назад, начала нарвской культуры.



Эти времена пересекаются с таковыми для хвалынской культуры, в которой найдена та же гаплогруппа R1b, но более древнего субклада L278 (= M415), приведенного на диаграмме выше в самом начале, он образовался 20400±3000 лет назад.



Иначе говоря, это родительская (по отношению к нарвским R1b) Y-хромосомная линия.



Так что, похоже, что эрбины в период 7-8 тысяч лет назад передвигались по Русской равнине от Кавказа до Балтики, в те же времена там же (во всяком случае в Прибалтике) обитали и носители гаплогруппы R1a (культура ямочно-гребенчатой керамики, территория современной Эстонии и, возможно, всей юго-восточной части Прибалтики, включая Карелию, см. предыдущий раздел).



Ямная культура, которая датируется историками/археологами как 5600/5200-4300 лет назад, представляет собой только «хвост» миграций эрбинов на Русской равнине, что давно показывали данные и публикации ДНК-генеалогии.



В последующие времена эрбины или сами ушли на юг, на Кавказ и далее в Месопотамию, или их вытеснили арии, но итог мы знаем – на Русской равнине сейчас проживают примерно 50% носителей гаплогруппы R1a (до 67% в южной части Центральной России), и только 5% носителей гаплогруппы R1b.



Возможно, потому историки пишут, что нарвская культура исчезла под натиском племён ямочно-гребенчатой керамики, и мы, уже зная, что первые – это носители R1b, вторые – носители R1a, понимаем, что это было началом крупных исторических процесов на Русской равнине.

В расматриваемой статье этих интерпретаций и выводов, конечно, нет. Можно упомянуть, что в рассматриваемой статье определены также мтДНК для восьми образцов ископаемой ДНК:

— два из них упомянутой нарвской культуры c Y-хромосомной гаплогруппой R1b (U5a2d и U2e1), 7690±100 и 7030±225 лет назад,

— один – для более древней культуры кунда (U5a1c), Латвия, 8300±100 лет назад,

— три – для неолитических культур Латвии (U4a1, U4, U5a1), соответственно 6100±100, 6000±200, и 4800±200 лет назад, последняя – культура шнуровой керамики, и

— два – для мезолитического и неолитического образцов ДНК днепровской Украины (U5b2 и U4), 10900±300 и 6380±90 лет, сответственно.

Для последних двух образцов энтузиасты из сети определили по геномным базам данных Y-хромосомные гаплогруппы-субклады, которые оказались соответственно I2a2a-M223 и R1a-M459.



Первый – древний субклад, образовался примерно 17500 лет назад, был одним из наиболее распространенных в Европе до примерно 4500 лет назад, его носители были, видимо, в основном уничтожены при расселении по Европе эрбинов, культуры колоколовидных кубков, и общие предки современных M223 жили в основном на Британских островах, с датировкой примерно 5000 лет назад, то есть намного более недавних, чем был обнаружен на Украине.



Но данные важны в том отношении, что показывают, что гаплогруппа I2 продвигалась со стороны центральной и западной Европы (например, Испания и Франция), а также Скандинавии, до территории современной приднепровской Украины. В таком случае не будет удивительным, если ископаемая гаплогруппа I2 будет найдена в культурах трипольской и сопряженных с ней.



Второй оказалась гаплогруппа R1a-M459 (c датировкой 6380±90 лет назад), то есть уже неоднократно найденной доарийской R1a (если арийские отсчитывать со времени образования субклада R1a-Z645, примерно 5500 лет назад), которая обнаружена в хвалынской мезолитической культуре (R1a-M459), прибалтийском мезолите (R1a-M459-YP1272), в мезолите Карелии (R1a-M459-YP1272).



Иначе говоря, складывается система, в которой доарийская R1a (образовалась ранее 6000 лет назад) была довольно широко представлена на Русской равнине, но в итоге не прошла бутылочное горлышко популяции – общий предок современных Y-хромосом на Русской равнине жил примерно 4900 лет назад, и относился, видимо, к субкладу R1a-Z280, на шесть ступеней ниже, чем М459 (R1a-M420 > M459 > M198 > M417 > Z645 > Z283 > Z282 > Z280).

Обращает внимание, что все восемь образцов имеют мтДНК гаплогруппу U, наиболее распространенную для мезолитической Европы. Большего, пожалуй, из этих гаплогрупп-субкладов не извлечь, как и из того, что для серии ископаемых ДНК в предыдущем разделе:

— образец ДНК нарвской культуры имел мтДНК U5a2d (6300±60 лет назад),

— четыре образца из культуры ямочно-гребенчатой керамики имели U5b1d1 (дважды), U4a и U2e1, с датировками 5600±200, 5600±200 и 4850±1000 лет назад, соответственно, и

— семь образцов культуры шнуровой керамики имели мтДНК Т2a1a, T2a1 и U5b1b (4400±400 лет назад), U5b2c (4700±200 лет назад), J1c3 (4500±120 лет назад), H5a и H5a1 (4460±100 лет назад).

К сказанному выше о мтДНК можно добавить, что, действительно, мезолитическая Европа в основном имела гаплогруппу U, что подтверждается добавлением образцов культуры ямочно-гребенчатой керамики, но то, что U – это уже было давно известно из ранних публикаций по ископаемым ДНК.



Как известно и то, что с переходом к культуре шнуровой керамики в европейских мтДНК появляется гаплогруппа Н, а также Т и J.



В настоящее время около половины всех европейских мтДНК, как западной, так и восточной Европы (включая Финляндию), представляет собой гаплогруппу Н с многочисленными субкладами.

Можно еще добавить, что скелет из культуры шнуровой керамики в Латвии, с мтДНК U5a1 (датировка 4800±200 лет назад), для которого Y-хромосомную гаплогруппу не определяли, находился в скорченном положении, что характерно для гаплогруппы R1a этой культуры. То, что характерно для R1a, в статье, конечно, не указано.



Вместо этого авторы сообщили, что ADMIXTURE анализ показал, что этот образец имеет на диаграмме «голубой компонент, который доминирует во всех других образцах из Латвии» (то есть и тех, что с гаплогруппой R1b), «но имеет также и зеленый компонент, который достигает максимума в образцах охотников-собирателей с Кавказа», и далее, что «предковость, относящаяся к охотникам-собирателям с Кавказа, была ранее постулирована (вот так! – ААК), что она прибыла в Европу со скотоводами из Понтийских степей».



И дальше авторы продолжают, «на голубом глазу», что в данном образце шнуровой керамики с датировкой 4800±200 лет назад «присутствует степной компонент».



Попросту говоря, характерная для таких статей абракадабра. То, что написано, вообще ни к чему не применимо, ни к R1a, ни к R1b, ни для любой другой гаплогруппы. Но понятно, откуда это взялось.



Это все эхо статей «широкогеномных попгенетиков» 2015 года (Haak и др., Allentoft и др.), которые направили насельников ямной культуры (R1b) в Европу для создания культуры шнуровой керамики (R1a), что есть абсурд, как уже прокомментировано в предыдущем разделе.



И вот теперь авторы очередной работы это всё переписывают.

Как читатель давно сообразил, столь подробные описания абракадабры, порождаемой (или, как написали сами авторы, постулируемой) «широкогеномными» авторами, призваны показать, насколько проще и надежнее выводы ДНК-генеалогии на основе тех же экспериментальных данных.



Конечно, «широкогеномные» материалы имеют несравненно более широкий захват, в них анализируются (правда, обычно очень формально) сотни тысяч и миллионы снипов по всем хромосомам, мужчин и женщин, но этот «захват» обычно губит всю работу.



Губит потому, что анализ формальный, с массой допущений и приближений, интерпретации совершенно произвольные, альтернативные варианты практически не рассматриваются, и понятно, почему – их в рамках методологии авторов бесконечное множество.



А главным образом потому, что не хватает стержня, который позволял бы выбирать из бесконечного множества вариантов интерпретаций только те, которые резко сужают варианты выбора. Это и дают данные и выводы ДНК-генеалогии.

Если бы сочетать геномный анализ с подходами ДНК-генеалогии, выводы статей были бы несравненно более определенными и надежными. Но «широкогеномные» от этого уклоняются, и причин для того немало.



Какие основные причины – многократно описывалось на Переформате. Это – и отсутствие школы научного мышления, и беспокойство за свою «делянку», и желание продолжать бесконтрольность, тупо гнать материал, и пугало, которое делают из ДНК-генеалогии, а почему делают – см. предыдущее перечисление причин.



Немалая роль в создании этого «пугала» принадлежит Балановским, матери и дитя, которые по сути совершенно далеки от науки. Результат – налицо. Большего ущерба своей области науки, который нанесли Балановские, трудно представить. Надеюсь, наука в этом разберется, и скорее рано, чем поздно.

Продолжение следует…

А.А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор



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